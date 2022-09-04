https://ukraina.ru/20220904/1038422674.html

Владимир Константинов: Источники дистиллированного зла Зеленский и СБУ должны быть уничтожены

Владимир Константинов: Источники дистиллированного зла Зеленский и СБУ должны быть уничтожены - 04.09.2022 Украина.ру

Владимир Константинов: Источники дистиллированного зла Зеленский и СБУ должны быть уничтожены

Решения принимает руководство, мы тут внизу очень эмоциональны, и понимаем это всё по-своему, но мое мнение: надо бить не по центру и жилым кварталам Киева, а по центру принятия решений, потому что оттуда идет само зло, заявил Председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов в интервью Украина.ру.

2022-09-04T06:30

2022-09-04T06:30

2022-09-04T06:30

новости

владимир константинов

дарья дугина

украина

россия

спецоперация

диверсанты

киев

лондон

вашингтон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103338/40/1033384048_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_ce9af571875ca86bbea9440600f8c0fe.jpg

Они убили украинскую государственность, принесли в страну тысячи смертей, за которые им придется отвечать, сейчас многие украинские граждане не осознали, в какую катастрофу их завело руководство страны - говорит политик. По словам Константинова, СБУ совершала и совершает подлые преступления против России, еще много чего всплывет в процессе расследований, единственной "виной" тысяч убитых и замученных в СБУ было то, что они русскоязычные или что они не скрывали, что Россия им нравится.Поэтому с ними бесполезно говорить, подписывать что-то, это страшные люди, они должны быть уничтожены, это мнение большинства крымчан, эта тема постоянно всплывает в разговорах с ними, сейчас нужно очищать от скверны Киев - отметил Владимир Константинов.Полную версию интервью можно прочитать здесь:

https://ukraina.ru/20220903/1038389061.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, владимир константинов, дарья дугина, украина, россия, спецоперация, диверсанты, киев, лондон, вашингтон, сша, всу