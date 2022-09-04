https://ukraina.ru/20220904/1038422674.html
Владимир Константинов: Источники дистиллированного зла Зеленский и СБУ должны быть уничтожены
Владимир Константинов: Источники дистиллированного зла Зеленский и СБУ должны быть уничтожены - 04.09.2022 Украина.ру
Владимир Константинов: Источники дистиллированного зла Зеленский и СБУ должны быть уничтожены
Решения принимает руководство, мы тут внизу очень эмоциональны, и понимаем это всё по-своему, но мое мнение: надо бить не по центру и жилым кварталам Киева, а по центру принятия решений, потому что оттуда идет само зло, заявил Председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов в интервью Украина.ру.
2022-09-04T06:30
2022-09-04T06:30
2022-09-04T06:30
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Они убили украинскую государственность, принесли в страну тысячи смертей, за которые им придется отвечать, сейчас многие украинские граждане не осознали, в какую катастрофу их завело руководство страны - говорит политик. По словам Константинова, СБУ совершала и совершает подлые преступления против России, еще много чего всплывет в процессе расследований, единственной "виной" тысяч убитых и замученных в СБУ было то, что они русскоязычные или что они не скрывали, что Россия им нравится.Поэтому с ними бесполезно говорить, подписывать что-то, это страшные люди, они должны быть уничтожены, это мнение большинства крымчан, эта тема постоянно всплывает в разговорах с ними, сейчас нужно очищать от скверны Киев - отметил Владимир Константинов.Полную версию интервью можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20220903/1038389061.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, владимир константинов, дарья дугина, украина, россия, спецоперация, диверсанты, киев, лондон, вашингтон, сша, всу
Новости, Владимир Константинов, Дарья Дугина, Украина, Россия, Спецоперация, диверсанты, Киев, Лондон, Вашингтон, США, ВСУ
Владимир Константинов: Источники дистиллированного зла Зеленский и СБУ должны быть уничтожены
Решения принимает руководство, мы тут внизу очень эмоциональны, и понимаем это всё по-своему, но мое мнение: надо бить не по центру и жилым кварталам Киева, а по центру принятия решений, потому что оттуда идет само зло, заявил Председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов в интервью Украина.ру.
Они убили украинскую государственность, принесли в страну тысячи смертей, за которые им придется отвечать, сейчас многие украинские граждане не осознали, в какую катастрофу их завело руководство страны - говорит политик.
Так было и с жителями Германии, которые о существовании концлагерей узнали в 1945 году, после разгрома нацистского режима, потому что до этого находились под давлением геббельсковской пропаганды. Мое мнение, надо бить целенаправленно и по СБУ. Это преступная террористическая организация, она совершает подрывы, диверсии, подлые преступления. Убийство Дарьи Дугиной на их совести, не говоря уже о Буче и всех остальных массовых убийствах.
Владимир Константинов
Председатель Госсовета Республики Крым
По словам Константинова, СБУ совершала и совершает подлые преступления против России, еще много чего всплывет в процессе расследований, единственной "виной" тысяч убитых и замученных в СБУ было то, что они русскоязычные или что они не скрывали, что Россия им нравится.
Поэтому с ними бесполезно говорить, подписывать что-то, это страшные люди, они должны быть уничтожены, это мнение большинства крымчан, эта тема постоянно всплывает в разговорах с ними, сейчас нужно очищать от скверны Киев - отметил Владимир Константинов.
Полную версию интервью можно прочитать здесь: