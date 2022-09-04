Политик рассказал, сколько понадобится времени, чтобы восстановить освобожденные территории Украины - 04.09.2022 Украина.ру
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Политик рассказал, сколько понадобится времени, чтобы восстановить освобожденные территории Украины
Политик рассказал, сколько понадобится времени, чтобы восстановить освобожденные территории Украины - 04.09.2022 Украина.ру
Политик рассказал, сколько понадобится времени, чтобы восстановить освобожденные территории Украины
Обновление Крыма и восстановление освобожденных областей будет колоссально отличаться, у нас все прошло на одном дыхании, а у них всё идет гораздо сложнее, заявил Председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов в интервью Украина.ру.
2022-09-04T06:15
2022-09-04T06:15
новости
владимир константинов
украина
россия
восстановление донбасса
спецоперация
мариуполь
херсон
мелитополь
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В Херсоне примерно половина населения области осталась, представьте себе, как принимать решения о восстановлении, не имея общего представления о численности населения, что там важнее - школа, садик, но уже делают дороги, школами занимаются, но общего понимания пока нет, - отметил спикер крымского парламента.Россия несёт этим территориям добро и светлое будущее, как бы это пафосно не звучало для кого-то, люди это увидят и оценят, ведь кроме политиканства, в котором они жили десятилетиями, есть обычная русская жизнь, которая состоит из детсадов, школ, дорог, она будет возвращаться, и люди будут просто молиться на Россию - уверен Владимир Константинов.Полную версию интервью можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20220903/1038389061.html
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новости, владимир константинов, украина, россия, восстановление донбасса, спецоперация, мариуполь, херсон, мелитополь
Новости, Владимир Константинов, Украина, Россия, восстановление Донбасса, Спецоперация, Мариуполь, Херсон, Мелитополь

Политик рассказал, сколько понадобится времени, чтобы восстановить освобожденные территории Украины

06:15 04.09.2022
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЭнергетики Мариуполя восстанавливают электроснабжение городских объектов
Энергетики Мариуполя восстанавливают электроснабжение городских объектов - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
© РИА Новости . Алексей Куденко
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Обновление Крыма и восстановление освобожденных областей будет колоссально отличаться, у нас все прошло на одном дыхании, а у них всё идет гораздо сложнее, заявил Председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов в интервью Украина.ру.
В Херсоне примерно половина населения области осталась, представьте себе, как принимать решения о восстановлении, не имея общего представления о численности населения, что там важнее - школа, садик, но уже делают дороги, школами занимаются, но общего понимания пока нет, - отметил спикер крымского парламента.

Более-менее понятно там, где работает Минобороны и Минстрой. Там есть четкий заказ и финансирование и все идет по схеме и эффективно. В Крыму к 1945 году 85% всех зданий было уничтожено, на полное восстановление Крыма ушло около 15 лет. И это в стране, которая только что потеряла порядка 30 миллионов человек. Сейчас всё произойдет гораздо быстрее. Тем более, многие регионы не пострадали. В Мариуполе все за три года воосстановят.

Владимир Константинов
Владимир Константинов
Председатель Госсовета Республики Крым
Россия несёт этим территориям добро и светлое будущее, как бы это пафосно не звучало для кого-то, люди это увидят и оценят, ведь кроме политиканства, в котором они жили десятилетиями, есть обычная русская жизнь, которая состоит из детсадов, школ, дорог, она будет возвращаться, и люди будут просто молиться на Россию - уверен Владимир Константинов.
Полную версию интервью можно прочитать здесь:
Владимир Константинов
Вчера, 10:57
Владимир Константинов о пользе МАГАТЭ, крымских чиновниках на фронте и взятии Николаева и Одессы
 
НовостиВладимир КонстантиновУкраинаРоссиявосстановление ДонбассаСпецоперацияМариупольХерсонМелитополь
 
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