https://ukraina.ru/20220904/1038422168.html

Политик рассказал, сколько понадобится времени, чтобы восстановить освобожденные территории Украины

Политик рассказал, сколько понадобится времени, чтобы восстановить освобожденные территории Украины - 04.09.2022 Украина.ру

Политик рассказал, сколько понадобится времени, чтобы восстановить освобожденные территории Украины

Обновление Крыма и восстановление освобожденных областей будет колоссально отличаться, у нас все прошло на одном дыхании, а у них всё идет гораздо сложнее, заявил Председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов в интервью Украина.ру.

2022-09-04T06:15

2022-09-04T06:15

2022-09-04T06:15

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владимир константинов

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россия

восстановление донбасса

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мариуполь

херсон

мелитополь

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В Херсоне примерно половина населения области осталась, представьте себе, как принимать решения о восстановлении, не имея общего представления о численности населения, что там важнее - школа, садик, но уже делают дороги, школами занимаются, но общего понимания пока нет, - отметил спикер крымского парламента.Россия несёт этим территориям добро и светлое будущее, как бы это пафосно не звучало для кого-то, люди это увидят и оценят, ведь кроме политиканства, в котором они жили десятилетиями, есть обычная русская жизнь, которая состоит из детсадов, школ, дорог, она будет возвращаться, и люди будут просто молиться на Россию - уверен Владимир Константинов.Полную версию интервью можно прочитать здесь:

https://ukraina.ru/20220903/1038389061.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, владимир константинов, украина, россия, восстановление донбасса, спецоперация, мариуполь, херсон, мелитополь