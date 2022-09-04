https://ukraina.ru/20220904/1038420265.html
МАГАТЭ смотрят на нас, как на папуасов и будут уговаривать отдать станцию - Председатель Госсовета Крыма
МАГАТЭ смотрят на нас, как на папуасов и будут уговаривать отдать станцию - Председатель Госсовета Крыма - 04.09.2022 Украина.ру
МАГАТЭ смотрят на нас, как на папуасов и будут уговаривать отдать станцию - Председатель Госсовета Крыма
Самые худшие варианты могут произойти, поэтому они бьют по станции, если завтра взорвется, вот поверьте, им будет абсолютно все равно, заявил Председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов в интервью Украина.ру.
2022-09-04T04:45
2022-09-04T04:45
2022-09-04T04:45
украина
аэс
владимир константинов
россия
спецоперация
запорожская аэс
новости
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Это те, кто убил людей в Буче — просто так, всех постреляли, кто ходил по улице, они крайне опасны, поэтому их надо добивать в полном объеме - уверен крымский спикер.МАГАТЭ ангажированная организация, как и многие мировые организации, созданные при активном участии США, и очень редко бывает, что при кадровых назначениях бывают сбои, так что здесь иллюзий не должно быть, но правда пробивается через асфальт - отметил Владимир Константинов.По мнению крымского спикера, даже рассказывая негатив про российские войска, они все равно вынуждены будут признать те факты, которые и так будут известны всему миру, поэтому Россия и настаивала на их приезде.Полную версию интервью можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20220903/1038389061.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина, аэс, владимир константинов, россия, спецоперация, запорожская аэс, новости
МАГАТЭ смотрят на нас, как на папуасов и будут уговаривать отдать станцию - Председатель Госсовета Крыма
Самые худшие варианты могут произойти, поэтому они бьют по станции, если завтра взорвется, вот поверьте, им будет абсолютно все равно, заявил Председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов в интервью Украина.ру.
Это те, кто убил людей в Буче — просто так, всех постреляли, кто ходил по улице, они крайне опасны, поэтому их надо добивать в полном объеме - уверен крымский спикер.
Мое мнение по ситуации со станцией не слишком оптимистичное. Нанося удары по АЭС, они хотят показать всему миру, что Россия не контролирует ситуацию. Мне кажется, это их главная цель. Давайте, мол, сделаем второй Чернобыль. В смысле, что Россия передала им ЧАЭС, вот пусть и Запорожскую АЭС передадут. А МАГАТЭ на нас как на папуасов смотрят, они будут уговаривать руководство.
Владимир Константинов
Председатель Госсовета Республики Крым
МАГАТЭ ангажированная организация, как и многие мировые организации, созданные при активном участии США, и очень редко бывает, что при кадровых назначениях бывают сбои, так что здесь иллюзий не должно быть, но правда пробивается через асфальт - отметил Владимир Константинов.
По мнению крымского спикера, даже рассказывая негатив про российские войска, они все равно вынуждены будут признать те факты, которые и так будут известны всему миру, поэтому Россия и настаивала на их приезде.
Полную версию интервью можно прочитать здесь: