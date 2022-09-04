https://ukraina.ru/20220904/1038420265.html

МАГАТЭ смотрят на нас, как на папуасов и будут уговаривать отдать станцию - Председатель Госсовета Крыма

МАГАТЭ смотрят на нас, как на папуасов и будут уговаривать отдать станцию - Председатель Госсовета Крыма - 04.09.2022 Украина.ру

МАГАТЭ смотрят на нас, как на папуасов и будут уговаривать отдать станцию - Председатель Госсовета Крыма

Самые худшие варианты могут произойти, поэтому они бьют по станции, если завтра взорвется, вот поверьте, им будет абсолютно все равно, заявил Председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов в интервью Украина.ру.

2022-09-04T04:45

2022-09-04T04:45

2022-09-04T04:45

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владимир константинов

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Это те, кто убил людей в Буче — просто так, всех постреляли, кто ходил по улице, они крайне опасны, поэтому их надо добивать в полном объеме - уверен крымский спикер.МАГАТЭ ангажированная организация, как и многие мировые организации, созданные при активном участии США, и очень редко бывает, что при кадровых назначениях бывают сбои, так что здесь иллюзий не должно быть, но правда пробивается через асфальт - отметил Владимир Константинов.По мнению крымского спикера, даже рассказывая негатив про российские войска, они все равно вынуждены будут признать те факты, которые и так будут известны всему миру, поэтому Россия и настаивала на их приезде.Полную версию интервью можно прочитать здесь:

https://ukraina.ru/20220903/1038389061.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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украина, аэс, владимир константинов, россия, спецоперация, запорожская аэс, новости