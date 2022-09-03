https://ukraina.ru/20220903/1038407530.html

Энергодар под ударом ВСУ. Как город атомщиков пережил кошмар украинских обстрелов

Энергодар под ударом ВСУ. Как город атомщиков пережил кошмар украинских обстрелов - 03.09.2022 Украина.ру

Энергодар под ударом ВСУ. Как город атомщиков пережил кошмар украинских обстрелов

До Энергодара от Мелитополя, где находится военно-гражданская администрация Запорожской области, примерно два часа пути на машине. Первая половина его идет по... Украина.ру, 03.09.2022

2022-09-03T10:39

2022-09-03T10:39

2022-09-03T10:43

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До Энергодара от Мелитополя, где находится военно-гражданская администрация Запорожской области, примерно два часа пути на машине. Первая половина его идет по трассе, а вторая - по проселочным дорогам. Блокпосты Росгвардии и Народной милиции ДНР часто сменяют друг друга. Вдоль следования обращает на себя внимание то, что все пестрит российскими триколорами, большими бигбордами с цитатами Путина, и лозунгами "Мы вместе" и "Мы один народ". Фонарные столбы то там, то тут окрашены в цвета российского флага.Иногда навстречу едет российская техника – на больших машинах с прицепами перевозят то ли танки, то ли САУ. Никакого ГАИ нет. Часто встречаются заправки: бензин почти по 60 и более рублей за литр. Для сравнения - в ДНР не больше 50 рублей.Население доброжелательное. Говорит по-русски. Многие надписи и вывески на магазинах и придорожных кафе сделаны по-русски. Скоро в области пройдет референдум.Атака дроновПеред тем, как ВСУ 1 сентября начали обстрел мирного населения Энергодара, они с помощью беспилотника-камикадзе атаковали накануне многоэтажное здание военно-гражданской администрации города, которое находится на пересечении улиц Курчатова и Воинов-интернационалистов.Стены администрации облицованы крупной квадратной керамической плиткой по современной технологии. Она посажена не на цемент, как это практиковалось в прежние советские времена, а прикреплена с помощью небольших металлических зажимов к металлическим каркасам. Из-за этого после сильного удара из-за детонации почти вся плитка сверху донизу полетела вниз. Теперь стена неэстетично обнажила свои "внутренности" – каркас и утеплитель.Очевидец этой атаки, росгвардеец из Дагестана, рассказал Украина.ру, как это было:Каков был практический смысл ночной атаки ВСУ, непонятно, потому что никто из работников и российских военных не пострадал, здание не обрушилось – администрация работает в прежнем режиме. Видимо, это нелепое действо следствие желания ВСУ подражать российской армии, которая наносит удары по военной инфраструктуре Украины с помощью ракет. Раз выглядеть круто очень хочется, то за неимением ракет, Киеву ничего не оставалось больше, как применить дроны. Но вышло как-то не очень.Удар по городуЕсли нанести существенный ущерб властям города не получилось, то вот покошмарить энергодарцев Киеву удалось. Буквально через сутки, накануне приезда инспекции МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, ВСУ начала варварский обстрел города. В 6 часов утра снаряды прилетели в панельный девятиэтажный дом по улице Воинов-интернационалистов, который находится рядом с военно-гражданской администрацией.Два снаряда попали в само здание: один в подъезд на уровне примерно третьего этаже, другой буквально в 20 метрах от него влетел в жилую квартиру на 5 этаже.Снаряды прилетели и непосредственно во двор, из-за чего сгорело с десяток автомобилей жителей дома. Их обгоревшие остовы так до сих пор стоят на месте.Из общения с жителями дома корреспондента Украина.ру стало понятно, насколько сильным был шок жильцов. Многие из них отойти от пережитого не могут даже спустя сутки."Ой, не могу говорить. Потрясение очень сильное. Такого с нами никогда не было. Настроения никакого нет. Поговорите с кем-то другим", - попросила нас сидящая на лавке у подъезда пожилая женщина.Многие отказывались с нами говорить, боясь последствий. Они не сомневаются, что Украина им не простит откровений с российскими журналистами. Правда две молодые женщины все же согласились с нами поговорить:"В 6.10 утра я еще лежала в кровати. Меня буквально выбросило из постели. Была очень сильная вибрация. Я успела выбежать в коридор. После чего последовал второй взрыв. Муж был рядом. Дети, слава богу, сейчас в Крыму. - вспоминает это драматическое утро жительница дома Светлана. Она не сомневается, что по ним стреляли ВСУ, чтобы запугать энергодарцев в преддверии референдума о вхождении в состав России. Лично она и ее подруга Маша, которая отвечала вместе с ней на наши вопросы, по их словам будут голосовать за возвращение в "родную гавань".Еще одна наша собеседница Лариса Васильевна показала нам осколок снаряда, который валялся в траве рядом с подъездом."Никто не пострадал. Парень из этой квартиры заночевал в другой комнате. Его просто привалило. Приехали МЧСники и, срезав стену, освободили его. Они искали снаряд, влетевший в дом, но не нашли. Мы же потом его обнаружили и снова вызвали МЧС", - рассказала нам Лариса Васильевна.Было еще одно попадание в дом в центре Энергодара рядом магазином "Ассоль". Украина.ру стала свидетелем того, как строители сутки спустя начали делать реконструкцию лоджии, в которую попал снаряд.На Запорожской АЭСУкраина.ру получила возможность побывать рядом с Запорожской АЭС, которая находится фактически в черте города. На сам объект нас не пустили. Территория обнесена трехметровым забором. Между высокими энергоблоками и забором на сотни метров протянулась линия фонтанов – вода нужна для процесса охлаждения. Никаких прилетов украинских снарядов во время нашего получасового нахождения рядом с АЭС не было. Это и понятно, ведь в "самообстрелах" АЭС Украина традиционно обвиняет российскую армию. Прилеты сразу сделали бы очевидной ложь Киева.Украина.ру смогла пообщаться с Ренатом Карчаа, советником гендиректора "Росэнергоатома" (не путать с "Росатомом"). Против него Украина ввела персональные санкции из-за того, что он показал гендиректору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси, возглавившего делегацию МАГАТЭ во время посещения ею Энергодара, боеприпасы, которыми украинцы стреляли по станции.Карчаа сказал, что в настоящий момент на АЭС осталось 6 представителей МАГАТЭ из Испании, Иордании, Албании, Литвы и Румынии. Они входят в детали технологического обеспечения и работы персонала станции. Главное, по словам Карчаа, это вопрос радиационной безопасности Запорожской АЭС. Как МАГАТЭ оценивают последнюю, он не знает, потому что эта организация достаточно закрытая и работает автономно. Влиять на их работу практически невозможно. Специалисты будут работать до утра 5 сентября. Потом уедут, оставив на станции двух инспекторов МАГАТЭ. Из каких стран, пока неизвестно.По словам Карчаа, для приехавших специалистов, обстрелы АЭС выглядят дико. Это он понял из непосредственное общения с ними. Отвечая на их вопрос, откуда были прилеты, советник гендиректора "Росэнергоатома", ответил, что траектория четко указывает на Никополь и Марганец, которые находятся под контролем Украины.Карчаа отказался ответить на вопрос Украина.ру, где живут оставшиеся на АЭС представители МАГАТЭ – на станции или в Энергодаре, сославшись на то, что эти вопросы связаны с вопросами безопасности.Благодаря приезду инспекторов ночь с 1 на 2 сентября на АЭС впервые за последние несколько суток обошлась без прилетов украинских снарядов. Правда вечером пришли сообщения, российские ПВО сбили рядом с Запорожской АЭС украинский беспилотник со снарядом, который не сдетонировал.

https://ukraina.ru/20220902/1038362710.html

https://ukraina.ru/20220903/1038406766.html

https://ukraina.ru/20220901/1038334956.html

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2022

Александр Чаленко

Александр Чаленко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко

эксклюзив, запорожская аэс, украина, сво