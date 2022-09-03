Эксперт допустил новые провокации на ядерных объектах Украины - 03.09.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220903/1038360710.html
Эксперт допустил новые провокации на ядерных объектах Украины
Эксперт допустил новые провокации на ядерных объектах Украины - 03.09.2022 Украина.ру
Эксперт допустил новые провокации на ядерных объектах Украины
Политолог Алексей Мартынов в интервью корреспонденту издания Украина.ру выразил недоумение в связи с тем, что все украинские опасные ядерные объекты до сих пор не взяты под международный контроль
2022-09-03T04:00
2022-09-03T04:00
новости
магатэ
запорожская аэс
украина
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/18/1038030991_0:136:3072:1864_1920x0_80_0_0_a1db7d005d3db42036d9f05b92e965eb.jpg
Россия сейчас управляет Запорожской АЭС, напоминает Мартынов. Но остальные ядерные объекты на территории Украины остаются в подвешенном положении.При этом политолог допустил, что возможны провокации со стороны ВСУ. Они вполне могут сами организовать аварии на других ядерных объектах и обвинить в этом русских.Полное интервью с политологом читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20220901/1038352665.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/18/1038030991_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_718ab2af781ac0d4304d00bd1aab35cc.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, магатэ, запорожская аэс, украина, владимир зеленский
Новости, магатэ, Запорожская АЭС, Украина, Владимир Зеленский

Эксперт допустил новые провокации на ядерных объектах Украины

04:00 03.09.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
Политолог Алексей Мартынов в интервью корреспонденту издания Украина.ру выразил недоумение в связи с тем, что все украинские опасные ядерные объекты до сих пор не взяты под международный контроль
Россия сейчас управляет Запорожской АЭС, напоминает Мартынов. Но остальные ядерные объекты на территории Украины остаются в подвешенном положении.
Что завтра придет в голову режиму Зеленского? Сегодня он обстреливает Запорожскую АЭС, а завтра будет обстреливать Хмельницкую... Аргумент в том смысле, что здесь - русские, а там русских нет, мне кажется очень сомнительным в сегодняшней ситуации.
Алексей Мартынов
Алексей Мартынов
Политолог
При этом политолог допустил, что возможны провокации со стороны ВСУ. Они вполне могут сами организовать аварии на других ядерных объектах и обвинить в этом русских.
Полное интервью с политологом читайте на сайте Украина.ру.
Миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
1 сентября, 19:21
Миссия МАГАТЭ, попытка захвата ЗАЭС. Итоги 1 сентября на УкраинеУкраинские военные попытались захватить Запорожскую атомную электростанцию. Миссия МАГАТЭ, несмотря на все препятствия, прибыла на станцию
 
НовостимагатэЗапорожская АЭСУкраинаВладимир Зеленский
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
04:00Эксперт допустил новые провокации на ядерных объектах Украины
19:02Большие потери. Итоги 2 сентября на Украине
18:11"Эти гниды живы, потому что победили русские": Гаспарян о претензиях Польши. Видео
18:01Доллар по 50 гривен. Украинской экономики больше не будет
17:55"Он же киевлянин": министр культуры Украины попросил не трогать музей Булгакова в Киеве
17:40"Это террор": ВСУ нанесли ракетный удар по жилым домам в Новой Каховке
17:21Взятие Николаева, зачем Украине контрнаступление. О чём говорили эксперты 2 сентября
17:01G7 установит "потолок цен" для российской нефти
16:39"Для меня это было шоком": Ищенко о роковой ошибке Горбачёва. Видео
16:34Ростислав Антонов: На освобождённых территориях нужно восстанавливать жильё и готовиться к холодам
16:28Сотни тысяч: украинский генерал назвал число потерь ВСУ
16:24Катастрофический удар по Евросоюзу и глобальной экономике: что говорили об Украине в мире 2 сентября
16:18Евгений Федоров: Мы за восстановление Отечества в границах 1945 года
16:02Зеленский признался, для чего ему нужна Запорожская АЭС
16:01Наёмники и штабы, потери ВСУ. Главное на Украине на 16:00 2 сентября
15:41Еще три сотни украинских военных были уничтожены в ходе попыток контрнаступления
15:14Правительство России выделит 10,5 млрд рублей на выплаты беженцам из ЛДНР и с Украины
14:41Мир был близко. Как и почему сорвалось соглашение между Россией и Украиной
14:30Время обмана и больших потрясений. Астрологический прогноз на сентябрь 2022 года
14:28МАГАТЭ зафиксировала факты обстрелов Запорожской АЭС
Лента новостейМолния