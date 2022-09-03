https://ukraina.ru/20220903/1038360710.html

Эксперт допустил новые провокации на ядерных объектах Украины

Эксперт допустил новые провокации на ядерных объектах Украины - 03.09.2022 Украина.ру

Эксперт допустил новые провокации на ядерных объектах Украины

Политолог Алексей Мартынов в интервью корреспонденту издания Украина.ру выразил недоумение в связи с тем, что все украинские опасные ядерные объекты до сих пор не взяты под международный контроль

2022-09-03T04:00

2022-09-03T04:00

2022-09-03T04:00

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Россия сейчас управляет Запорожской АЭС, напоминает Мартынов. Но остальные ядерные объекты на территории Украины остаются в подвешенном положении.При этом политолог допустил, что возможны провокации со стороны ВСУ. Они вполне могут сами организовать аварии на других ядерных объектах и обвинить в этом русских.Полное интервью с политологом читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20220901/1038352665.html

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новости, магатэ, запорожская аэс, украина, владимир зеленский