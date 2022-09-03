https://ukraina.ru/20220903/1038360710.html
Эксперт допустил новые провокации на ядерных объектах Украины
Эксперт допустил новые провокации на ядерных объектах Украины - 03.09.2022 Украина.ру
Эксперт допустил новые провокации на ядерных объектах Украины
Политолог Алексей Мартынов в интервью корреспонденту издания Украина.ру выразил недоумение в связи с тем, что все украинские опасные ядерные объекты до сих пор не взяты под международный контроль
2022-09-03T04:00
2022-09-03T04:00
2022-09-03T04:00
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Россия сейчас управляет Запорожской АЭС, напоминает Мартынов. Но остальные ядерные объекты на территории Украины остаются в подвешенном положении.При этом политолог допустил, что возможны провокации со стороны ВСУ. Они вполне могут сами организовать аварии на других ядерных объектах и обвинить в этом русских.Полное интервью с политологом читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20220901/1038352665.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, магатэ, запорожская аэс, украина, владимир зеленский
Новости, магатэ, Запорожская АЭС, Украина, Владимир Зеленский
Эксперт допустил новые провокации на ядерных объектах Украины
Политолог Алексей Мартынов в интервью корреспонденту издания Украина.ру выразил недоумение в связи с тем, что все украинские опасные ядерные объекты до сих пор не взяты под международный контроль