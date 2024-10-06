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Украинские силовики проводят облавы в Сумах после визита Зеленского

Украинские силовики проводят облавы в Сумах после визита Зеленского - 06.10.2024 Украина.ру

Украинские силовики проводят облавы в Сумах после визита Зеленского

После визита Владимира Зеленского в город Сумы украинские силовики начали "контрразведывательные" мероприятия. Об этом сообщает Служба безопасности Украины

2024-10-06T12:32

2024-10-06T12:32

2024-10-06T12:32

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Помимо СБУ в мероприятиях участвуют Нацполиция и Нацгвардия, ВСУ и Военная служба правопорядка. Целью облав, которые "будут охватывать весь город", сказано в сообщении, названо предотвращение и нейтрализация угроз разведывательно-подрывной деятельности, а также предотвращение провокаций и повышение безопасности граждан."Меры безопасности проходят с учетом правового режима военного положения. При их проведении возможны ограничения прохода и проезда по улицам, проверка документов граждан и осмотр автомобилей. В случае возникновения обоснованных подозрений в отношении отдельных лиц может проводиться их дополнительная проверка", - сказано в сообщении СБУ.Там также отмечено, что помимо этих мер осуществляется осмотр территории и помещений общего пользования. СБУ просит граждан с пониманием отнестись к происходящему, подчиняться требованиям, иметь с собой документы и соблюдать режим комендантского часа.Контекст события представлен в обзоре Фанаты за Буданова*, зловещий визит Зеленского. Главное на Украине на утро 5 октября * - внесён в список террористов и экстремистов

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новости, украина, сумы, владимир зеленский, сбу, нацгвардия, вооруженные силы украины, всу, мвд украины