Украинские силовики проводят облавы в Сумах после визита Зеленского - 06.10.2024 Украина.ру
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Украинские силовики проводят облавы в Сумах после визита Зеленского
Украинские силовики проводят облавы в Сумах после визита Зеленского - 06.10.2024 Украина.ру
Украинские силовики проводят облавы в Сумах после визита Зеленского
После визита Владимира Зеленского в город Сумы украинские силовики начали "контрразведывательные" мероприятия. Об этом сообщает Служба безопасности Украины
2024-10-06T12:32
2024-10-06T12:32
новости
украина
сумы
владимир зеленский
сбу
нацгвардия
вооруженные силы украины
всу
мвд украины
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Помимо СБУ в мероприятиях участвуют Нацполиция и Нацгвардия, ВСУ и Военная служба правопорядка. Целью облав, которые "будут охватывать весь город", сказано в сообщении, названо предотвращение и нейтрализация угроз разведывательно-подрывной деятельности, а также предотвращение провокаций и повышение безопасности граждан."Меры безопасности проходят с учетом правового режима военного положения. При их проведении возможны ограничения прохода и проезда по улицам, проверка документов граждан и осмотр автомобилей. В случае возникновения обоснованных подозрений в отношении отдельных лиц может проводиться их дополнительная проверка", - сказано в сообщении СБУ.Там также отмечено, что помимо этих мер осуществляется осмотр территории и помещений общего пользования. СБУ просит граждан с пониманием отнестись к происходящему, подчиняться требованиям, иметь с собой документы и соблюдать режим комендантского часа.Контекст события представлен в обзоре Фанаты за Буданова*, зловещий визит Зеленского. Главное на Украине на утро 5 октября * - внесён в список террористов и экстремистов
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452
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новости, украина, сумы, владимир зеленский, сбу, нацгвардия, вооруженные силы украины, всу, мвд украины
Новости, Украина, Сумы, Владимир Зеленский, СБУ, Нацгвардия, Вооруженные силы Украины, ВСУ, МВД Украины

Украинские силовики проводят облавы в Сумах после визита Зеленского

12:32 06.10.2024
 
© Фото : Пресс-служба президента УкраиныЗеленский в Сумах
Зеленский в Сумах - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
© Фото : Пресс-служба президента Украины
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После визита Владимира Зеленского в город Сумы украинские силовики начали "контрразведывательные" мероприятия. Об этом сообщает Служба безопасности Украины
Помимо СБУ в мероприятиях участвуют Нацполиция и Нацгвардия, ВСУ и Военная служба правопорядка. Целью облав, которые "будут охватывать весь город", сказано в сообщении, названо предотвращение и нейтрализация угроз разведывательно-подрывной деятельности, а также предотвращение провокаций и повышение безопасности граждан.
"Меры безопасности проходят с учетом правового режима военного положения. При их проведении возможны ограничения прохода и проезда по улицам, проверка документов граждан и осмотр автомобилей. В случае возникновения обоснованных подозрений в отношении отдельных лиц может проводиться их дополнительная проверка", - сказано в сообщении СБУ.
Там также отмечено, что помимо этих мер осуществляется осмотр территории и помещений общего пользования. СБУ просит граждан с пониманием отнестись к происходящему, подчиняться требованиям, иметь с собой документы и соблюдать режим комендантского часа.
Контекст события представлен в обзоре Фанаты за Буданова*, зловещий визит Зеленского. Главное на Украине на утро 5 октября
* - внесён в список террористов и экстремистов
 
НовостиУкраинаСумыВладимир ЗеленскийСБУНацгвардияВооруженные силы УкраиныВСУМВД Украины
 
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