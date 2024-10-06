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Западная Украина за минувшую неделю: Миллионы на уклонистах и ​​ликвидация местного самоуправления

Западная Украина за минувшую неделю: Миллионы на уклонистах и ​​ликвидация местного самоуправления - 06.10.2024 Украина.ру

Западная Украина за минувшую неделю: Миллионы на уклонистах и ​​ликвидация местного самоуправления

Семейный тандем чиновников в Хмельницком заработал миллионы долларов на назначении фиктивной инвалидности уклонистам. Однако шоу с обыском, устроенное правоохранителями, не гарантирует реальной ответственности.

2024-10-06T07:57

2024-10-06T07:57

2024-10-06T08:38

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На уклонистах от мобилизации зарабатывают миллионы долларовВ пятницу, 4 октября, Государственное бюро расследований (ГБР) Украины порадовало граждан, находящихся в состоянии фрустрации из-за поражений ВСУ на Востоке, новым шоу. В сети интернет, а затем и на телеканалах появились кадры обыска в доме весьма известных чиновников Хмельницкой области.В самом бюро об этом написали так: "Работники ГБР разоблачили руководительницу Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы (МСЭК) и её сына в незаконном обогащении. Во время обысков у них нашли только наличными почти 6 миллионов долларов США в разных валютах. Сын чиновницы занимает руководящий пост в управлении Пенсионного фонда Украины в Хмельницкой области".СМИ сразу же сообщили, что речь идет о Татьяне Крупе, которая не только возглавляет Хмельницкий областной центр МСЭК, но также является депутатом Хмельницкого областного совета от партии "Слуга народа", и её сыне – Александра Крупа, начальнике управления Пенсионного фонда Украины в Хмельницкой области.При этом немногие вспоминали, что мужем Татьяны и отцом Александра является Владимир Крупа, многолетний начальник сначала Контрольно-ревизионного управления Хмельницкой области, а затем – управления Западного офиса Государственной аудиторской службы в Хмельницкой области. Сегодня Владимир Крупа является предпринимателем и формально занимается предоставлением в аренду недвижимого имущества и розничной торговлей стройматериалами."Правоохранители в рамках начатого уголовного производства по поводу незаконного оформления инвалидности мужчинам, пытающимся избежать военной службы, провели ряд обысков в служебных кабинетах и ​​по месту жительства чиновников. У руководительницы МСЭК в рабочем кабинете было обнаружено 100 тысяч долларов США, а также ряд поддельных медицинских документов, списки уклонистов с фамилиями и фиктивными диагнозами.Кроме того, дома у чиновников работники ГБР обнаружили почти 5 млн 244 тыс. долларов США, 300 тыс. евро, более 5 млн грн, брендовые украшения и драгоценности. Правоохранители находили деньги в квартире практически в каждом уголке – в шкафах, ящиках, нишах. Также изъяты документы, подтверждающие незаконную деятельность должностных лиц, и отмывание ими денег через различные бизнес-проекты", – говорится в пресс-релизе ведомства.При этом обыск был произведен в режиме шоу. Сначала Владимира Крупу (именно его, а не сына-чиновника) сняли на кровати, заваленной грудой купюр номиналом в 100 долларов, а затем стали демонстративно ломом открывать тумбочку – хотя, очевидно, у хозяев был ключ.На видео слышно, как правоохранители спрашивают Крупу-старшего, можно ли взломать ящик. "Да, ну а какой выход. Осторожно просто пытайтесь", – ответил тот. Когда ящик все же открыли, он был доверху заполнен долларовой наличностью. Комментируя увиденное, кто-то за кадром выкрикнул: "Джекпот!" В ГБР также заявили, что "в ходе следственных действий чиновница пыталась избавиться от части денег, выбросив две сумки с полумиллионом долларов через окно". Поскольку весь ход обыска фиксировался на видео, довольно странно, что эти кадры не обнародованы.Правоохранители подчеркнули, что семья топ-чиновников имеет немалое состояние. "Среди прочего, они владеют 30 объектами недвижимости в Хмельницком, Львове и Киеве, 9 элитными авто, корпоративными правами на 48 млн грн, гостинично-ресторанным комплексом почти на 3 тысячи квадратных метров в одном из парков Хмельницкого. За границей в их собственности недвижимое имущество в Австрии, Испании и Турции. На валютных зарубежных счетах семья также "накопила" почти 2,3 млн. долларов США. Всё это состояние руководители не внесли в свои ежегодные декларации лиц, уполномоченных на выполнение функций государства", – сказано в пресс-релизе.В ГБР также сообщили, что решается вопрос предъявления чиновникам подозрений в мошенничестве в особо крупных размерах, легализации имущества, полученного преступным путем, по предварительному сговору группой лиц в крупных размерах, декларировании недостоверной информации и незаконном обогащении. За это предусмотрено лишение свободы до 12 лет с конфискацией всего имущества. Однако о задержании кого-либо из семейства Круп официальной информации пока нет.Более того, Владимир Крупа в комментарии киевскому телеканалу ТСН заявил: "Мои адвокаты, думаю, разберутся. Для Татьяны Васильевны найму лучших адвокатов Украины. Они имеют не только к Татьяне Васильевне претензии. У них были претензии и ко мне. Началось все с того, что имели претензии к моему сыну. Он – руководитель пенсионного фонда. Я хочу сказать, что свою жену и сына буду защищать. Я знаю, как их защищать. Разберутся и правоохранители, там тоже есть профессиональные люди. Если дойдет до суда, то суд разберется. Буду защищаться и сам, потому что знаю, что и на меня собирают информацию".Относительно кучи денег в его доме бывший государственный ревизор сказал: "Есть действующее законодательство. Я его знаю. Это законодательство позволяет мне в его пределах иметь и наличные, и безналичные средства. Учитывая, что я финансист и специалист по средствам, как вы думаете, я разберусь с этим вопросом? Я думаю, что разберусь. И меня поймут".У Владимира Крупы есть все основания надеяться на положительное решение проблем своей семьи. Например, задержанная за назначение уклонистам липовой инвалидности руководительница одного из районных центров МСЭК Львовской области сразу вышла под залог, а в результате в марте 2024 года обошлась штрафом в 93,5 тысячи гривен.В свою очередь, 30 сентября СМИ сообщили, что в доме бывшего начальника Волынского пограничного отряда Сергея Лозинского и членов его семьи провели обыски, во время которых обнаружили около одного миллиона долларов наличными. Следственные действия проводились по делу, связанному с переправкой уклонистов за границу. При этом, хотя обыски проводили сотрудники ГБР, до сих пор ни одного комментария со стороны ведомства не было.В регионе отработают модель ликвидации местного самоуправленияНачальник Тернопольской областной военной администрации (ОВА) Вячеслав Негода заявил на прошлой неделе о начале тестирования "префектурной системы управления". Тернопольщина станет первой областью в Украине, где будут внедряться такие изменения."Имеющаяся модель взаимодействия администраций и органов местного самоуправления требует коренного обновления и изменения философии подходов к такому сотрудничеству. Именно поэтому Тернопольщина с готовностью берется за новый пилотный проект, и благодарит Совет Европы за поддержку наших инициатив", – отметил чиновник.Комментируя перспективы превращения местных государственных администраций в "органы префектурного типа", Вячеслав Негода отметил, что такая модель – новая для Украины, однако уже на протяжении многих лет успешно апробирована и действует во многих странах мира.Проект, реализуемый Тернопольской ОВА совместно с Советом Европы, формально предусматривает повышение эффективности работы местных органов исполнительной власти, тестирование системы обеспечения законности актов органов местного самоуправления, налаживание механизма консультаций между местными государственными администрациями и органами местного самоуправления.Однако фактически речь идет о попытке тотального подчинения местного самоуправления назначенным из Киева чиновникам – начальникам областных и районных администраций. Их еще президент Петр Порошенко на европейский лад хотел переименовать в префектов – одновременно с увеличением полномочий, просто не успел. Парадоксально, что эту модель будет отрабатывать в родной области именно Вячеслав Негода, который в 1990-1998 годах был городским головой Тернополя.Следует отметить, что Киев ведет последовательное наступление на мэров областных центров региона. Так, в августе прошлого года суд отстранил от должности мэра Ровно Александра Третьяка. Хотя формально отстранение должно было длиться всего год, однако на должность он вернуться так и не смог. Третьяк публично обвинил в своем увольнении руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.А мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива пытались устранить ещё во время прошлой каденции, открыв против него дело за "нарушение равноправия граждан" – после призыва вывезти из города цыган. Ныне мэр столицы Прикарпатья снова стал мишенью Офиса президента из-за резкой критики налоговых изменений, по которым местные бюджеты потеряли более 100 миллиардов гривен.В частности, 3 октября, во время общего собрания Ивано-Франковского регионального отделения Ассоциации городов Украины, Марцинков отметил проблему изъятия из бюджетов общин налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с силовиков и военных. Как отметил городской голова Ивано-Франковска, каждый год в Украине в ходе бюджетного процесса нужно бороться за местное самоуправление."Сегодня наши чиновники решили забрать еще 4% налога на доходы физических лиц и вернуть реверсную дотацию. Поэтому мы вынуждены защищать общины. Помним, как в прошлом году забирали "силовой" НДФЛ и слышали, что будет миллион дронов, но, к сожалению, у меня сегодня более 800 запросов на покупку дронов. И дронов не стало больше на войне. Дронами обеспечивают общины, волонтеры. Мы боимся, что уменьшение доходов общин уменьшит возможности помогать нашим военным. Поэтому сегодняшняя цель – чтобы депутаты Верховной Рады Украины услышали то, что мы хотим, чтобы не было реверсной дотации, и максимально пытались вернуть "силовое" НДФЛ".Стоит добавить, что реверсная дотация – это термин, который на Украине означает изъятие средств из местного бюджета в государственный. Например, из бюджета Ивано-Франковска предусматривается изъятие 182 миллионов гривен (почти 4 миллиона евро). По словам Марцинкива, это достаточно большая сумма, которая дала бы городу возможность приобрести более десяти тысяч FPV-дронов. При этом из уже изъятого из местных бюджетов в 2024 году "силового" НДФЛ на сумму в 115 миллиардов гривен за первое полугодие государственными органами Украины было использовано лишь 45%.О том, как работает экономика Украины во время войны с Россией - в статье Ивана Лизана "Экономика Украины и война: экономия на социалке, бой металлургам и атомные фейки Зеленского"

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эксклюзив, украина, хмельницкая область, сша, виталий третьяков, руслан марцинкив, богдан хмельницкий, гбр, совет европы, офис президента