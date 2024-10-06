https://ukraina.ru/20241006/1057914187.html
Пророссийские украинцы или антирусские релоканты? Скориков объяснил, кто нужнее для России
Пророссийские украинцы или антирусские релоканты? Скориков объяснил, кто нужнее для России - 06.10.2024 Украина.ру
Пророссийские украинцы или антирусские релоканты? Скориков объяснил, кто нужнее для России
Заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков в студии Украина.ру рассказал о сторонниках России с украинским гражданством и о проблемах, с... Украина.ру, 06.10.2024
2024-10-06T13:03
2024-10-06T13:03
2024-10-06T13:04
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Заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков в студии Украина.ру рассказал о сторонниках России с украинским гражданством и о проблемах, с которыми они сталкиваются, объяснил, как упростить для таких людей попадание на "Русский ковчег", не допустив на него вредителей, а также рассказал о текущей ситуации с выборами в Молдавии и о подготовке к большой фальсификации. 00:27 – Зачем России украинцы из Европы? 07:54 – О непростом пути сторонников России; 10:37 – Кто такие "наши люди"? 15:13 – Как открыть дорогу на "Русский ковчег"? 21:15 – Молдавия: выборы и референдум. *В интервью упоминается "Правый Сектор", признанный экстремистской организацией и запрещённый в РФ
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, россия, молдавия, украина, иван скориков, игорь додон, снг, постсоветское пространство, ес, европа, мигранты, пророссийские силы, эксперты, президентские выборы, видео
Видео, Россия, Молдавия, Украина, Иван Скориков, Игорь Додон, СНГ, постсоветское пространство, ЕС, Европа, мигранты, пророссийские силы, эксперты, президентские выборы
Заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков в студии Украина.ру рассказал о сторонниках России с украинским гражданством и о проблемах, с которыми они сталкиваются, объяснил, как упростить для таких людей попадание на "Русский ковчег", не допустив на него вредителей, а также рассказал о текущей ситуации с выборами в Молдавии и о подготовке к большой фальсификации.
00:27 – Зачем России украинцы из Европы
?
07:54 – О непростом пути сторонников России;
10:37 – Кто такие "наши люди"?
15:13 – Как открыть дорогу на "Русский ковчег"?
21:15 – Молдавия: выборы и референдум.
*В интервью упоминается "Правый Сектор
", признанный экстремистской организацией и запрещённый в РФ