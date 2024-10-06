https://ukraina.ru/20241006/1057914187.html

Пророссийские украинцы или антирусские релоканты? Скориков объяснил, кто нужнее для России

Пророссийские украинцы или антирусские релоканты? Скориков объяснил, кто нужнее для России - 06.10.2024 Украина.ру

Пророссийские украинцы или антирусские релоканты? Скориков объяснил, кто нужнее для России

Заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков в студии Украина.ру рассказал о сторонниках России с украинским гражданством и о проблемах, с... Украина.ру, 06.10.2024

2024-10-06T13:03

2024-10-06T13:03

2024-10-06T13:04

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Заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков в студии Украина.ру рассказал о сторонниках России с украинским гражданством и о проблемах, с которыми они сталкиваются, объяснил, как упростить для таких людей попадание на "Русский ковчег", не допустив на него вредителей, а также рассказал о текущей ситуации с выборами в Молдавии и о подготовке к большой фальсификации. 00:27 – Зачем России украинцы из Европы? 07:54 – О непростом пути сторонников России; 10:37 – Кто такие "наши люди"? 15:13 – Как открыть дорогу на "Русский ковчег"? 21:15 – Молдавия: выборы и референдум. *В интервью упоминается "Правый Сектор", признанный экстремистской организацией и запрещённый в РФ

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