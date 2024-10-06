"Жизнь покажет": Токаев высказался о строительстве АЭС в Казахстане - 06.10.2024 Украина.ру
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"Жизнь покажет": Токаев высказался о строительстве АЭС в Казахстане
"Жизнь покажет": Токаев высказался о строительстве АЭС в Казахстане - 06.10.2024 Украина.ру
"Жизнь покажет": Токаев высказался о строительстве АЭС в Казахстане
Первую АЭС в Казахстане должны построить компании с лучшими технологиями. Об этом 6 октября в ходе казахстанского референдума заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев
2024-10-06T10:48
2024-10-06T10:48
новости
казахстан
франция
средняя азия
касым-жомарт токаев
рафаэль гросси
постсоветское пространство
уран
россия
еаэс
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Казахстан в воскресенье 6 октября проводит референдум по вопросу строительства первой атомной электростанции. Реализация проекта запланирована до 2035 года.В ходе референдума гражданам Казахстана предложено высказаться об отношении к этому проекту. Руководство республики призвало граждан проголосовать, тогда как само уже определилось."Но мое личное видение данного вопроса состоит в том, что в Казахстане должен работать международный консорциум, который будет состоять из мировых компаний, обладающих самыми передовыми технологиями. Ну а дальше, как говорится, жизнь покажет", — сказал журналистам в ходе референдума Токаев.В июне 2022 года министерство энергетики Казахстана сообщило, что АЭС планируется строить на побережье озера Балхаш в Алма-Атинской области. В сентябре глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что организация поддержит строительство первой казахстанской АЭС.Согласно сообщениям СМИ, голосование на казахстанском референдуме проходит спокойно – как в самой республике, так и на зарубежных участках для голосования.На сотрудничество Франции с Казахстаном в области поставок урана обратил внимание автор издания Украина.ру Владимир Зотов в публикации Макрон — в Средней Азии. Франция мечтает отомстить России за Африку
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новости, казахстан, франция, средняя азия, касым-жомарт токаев, рафаэль гросси, постсоветское пространство, уран, россия, еаэс, магатэ
Новости, Казахстан, Франция, Средняя Азия, Касым-Жомарт Токаев, Рафаэль Гросси, постсоветское пространство, уран, Россия, ЕАЭС, МАГАТЭ

"Жизнь покажет": Токаев высказался о строительстве АЭС в Казахстане

10:48 06.10.2024
 
© РИА Новости . Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана
Президент РФ В. Путин принял участие в форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
© РИА Новости . Сергей Мамонтов
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Первую АЭС в Казахстане должны построить компании с лучшими технологиями. Об этом 6 октября в ходе казахстанского референдума заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев
Казахстан в воскресенье 6 октября проводит референдум по вопросу строительства первой атомной электростанции. Реализация проекта запланирована до 2035 года.
В ходе референдума гражданам Казахстана предложено высказаться об отношении к этому проекту. Руководство республики призвало граждан проголосовать, тогда как само уже определилось.
"Но мое личное видение данного вопроса состоит в том, что в Казахстане должен работать международный консорциум, который будет состоять из мировых компаний, обладающих самыми передовыми технологиями. Ну а дальше, как говорится, жизнь покажет", — сказал журналистам в ходе референдума Токаев.
В июне 2022 года министерство энергетики Казахстана сообщило, что АЭС планируется строить на побережье озера Балхаш в Алма-Атинской области. В сентябре глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что организация поддержит строительство первой казахстанской АЭС.
Согласно сообщениям СМИ, голосование на казахстанском референдуме проходит спокойно – как в самой республике, так и на зарубежных участках для голосования.
На сотрудничество Франции с Казахстаном в области поставок урана обратил внимание автор издания Украина.ру Владимир Зотов в публикации Макрон — в Средней Азии. Франция мечтает отомстить России за Африку
 
НовостиКазахстанФранцияСредняя АзияКасым-Жомарт ТокаевРафаэль Гроссипостсоветское пространствоуранРоссияЕАЭСМАГАТЭ
 
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