https://ukraina.ru/20241006/1057893525.html

"Вокруг Булгакова": многочисленные "Маргариты" Михаила Булгакова

"Вокруг Булгакова": многочисленные "Маргариты" Михаила Булгакова - 06.10.2024 Украина.ру

"Вокруг Булгакова": многочисленные "Маргариты" Михаила Булгакова

Маргарита – один из ключевых персонажей романа "Мастер и Маргарита" и, само собой разумеется, у неё были прототипы. Во всяком случае, Михаил Афанасьевич и не оставил грозных предупреждений (как в случае с Воландом), что прототипов тут нет и быть не может. Есть конечно

2024-10-06T12:00

2024-10-06T12:00

2024-10-06T12:03

"вокруг булгакова"

история

михаил булгаков

мастер и маргарита

русская литература

роман

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103037/82/1030378202_0:15:900:521_1920x0_80_0_0_7f7d98f24e7394ff20b1f43870d5ead2.jpg

Начать, пожалуй, стоит с литературной предосновы произведения – гётевского "Фауста" где огромную роль играет роль образ Маргариты-Гретхен.Трудно не заметить прямых аналогий этих образов.Фауст и Гретхен, так же как мастер и Маргарита, знакомятся на улице и вскоре становятся любовниками, не вступая, однако, в официальный брак.Их отношения проходят под присмотром нечистой силы. Гретхен, кстати, интересуется у Фауста:"Скажи ты мне прямей:Как дело обстоит с религией твоей?Ты славный, добрый человек, но к нейОтносишься как будто беззаботно".Булгаковская Маргарита такими вопросами не задаётся (всё же она живёт в официально атеистической стране) и незаданный вопрос остаётся подвешенным в воздухе (булгаковеды дают на него диаметрально противоположные ответы).Гретхен в конце концов убивает ребёнка от Фауста (образ Фриды), сходит с ума в тюрьме (Маргарита, которая "стала ведьмой от страданий") и умирает от удушения (след от веревки на шее – как у Геллы). Фауст встречается с её душой на шабаше, так же как и мастер – после бала у Воланда (справедливости ради – Фрида получает от Маргариты прощение до появления мастера).Судьба Гретхен довлеет над Фаустом – это ведь он её довёл до грехопадения, Маргарита же выступает посредником в сделке по получению сатаной души мастера. Правда, мастер, судя по всему, находился в определённых отношениях с сатаной и до этого.В общем, налицо переосмысление Булгаковым ставшего классическим образа.Теперь о прототипах реальных.Их наверняка было много, потому что Михаил Афанасьевич никакой юбки не пропускал (что только усиливает наше к нему уважение).Общепринятой является точка зрения о том, что в образе Маргариты Булгаков вывел свою третью жену Елену Сергеевну Шиловскую.Действительно, элементов сходства тут очень много, включая даже такие мелкие детали как посылание друг другу засушенных цветов в письмах и то, что их отношения начались, когда оба состояли в браке.Однако, тут не всё просто. Прежде всего, роль Маргариты в судьбе мастера неоднозначна (а у некоторых авторов даже сугубо отрицательна), что ставит под вопрос отношения писателя к своей музе. Отсюда растут ноги у гипотез, согласно которым Елена Сергеевна была сексотом, специально приставленным к писателю спецслужбами, что он, якобы, разоблачил и выставил на белый свет. Разумеется – замаскировав таким образом, чтобы ничего не было понятно (прежде всего – самой Елене Сергеевне).Второй прототип из жизни – вторая жена писателя Любовь Евгеньевна Белозерская. Сама она полагала, что являлась как минимум одним из прототипов Маргариты, узнавая себя в некоторых эпизодах.У нас сложилось впечатление, что Любовь Евгеньевна была более открыта в эмоциях и, если можно сказать, более груба и хулиганиста. Сценки, где Маргарита проникает на коммунальную кухню или с полуголым фрачником на реке, вполне могли быть вдохновлены ею.Опять же, к концу совместной жизни писатель был этим браком недоволен и мог вывести Любовь Евгеньевну в свете не всегда положительном.Третий прототип – некая Маргарита Петровна Смирнова, которая, прочитав роман, обнаружила там свою собственную историю встречи с Булгаковым – шла она по Мещанской с букетом мимоз… Там тоже было много элементов сходства (включая не особенно счастливый брак Маргариты), но отношения закончились по инициативе с её стороны.Мариэтта Чудакова, правда, считает, что воспоминания Смирновой легендированы, в смысле – во многом навеяны чтением романа, хотя в реальности самого знакомства и возможности романа исследовательница творчества писателя не сомневается.Четвёртый прототип – Мария Георгиевна Нестеренко, которая была знакома и с Булгаковым, и с Белозерской, бывала у них дома. Бывал у неё дома и Булгаков (в моменты, когда на Большой Пироговской было слишком неуютно из-за гостей Любови Евгеньевны). Нестеренко жила в полуподвальном помещении и, приходя к ней, Булгаков стучал носком ботинка по стеклу.Белозерская полагала, что Булгаков никогда не относился серьёзно к Нестеренко, потому она не может быть прототипом.Так или иначе надо иметь в виду, что все эти гипотезы укладываются в хронологию работы над романом – началась она в 1929 году, а Маргарита как персонаж появилась в 1931 году.С Любовью Белозерской Булгаков познакомился в 1924 году и находился в браке с 1925 по 1932 год. Отношения с Нестеренко относятся к этому же промежутку времени.С Еленой Шиловской знакомство состоялось в 1929 году и женились они 4 октября 1932 года (на неделе исполнилось 92 года).И только Маргарита Смирнова точно год знакомства не помнит, он в разных публикациях плавает от 1930-31 до 1936-38. Понятно, что актуальны только наиболее ранние версии знакомства, они же видимо и более реальны – тогда имя Булгакова было на слуху благодаря популярности "Дней Турбиных" и Смирнова действительно могла его вспомнить.

https://ukraina.ru/20200808/1028398493.html

https://ukraina.ru/20240225/1053498797.html

https://ukraina.ru/20220828/1038153127.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

история, михаил булгаков, мастер и маргарита, русская литература, роман