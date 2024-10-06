"Вокруг Булгакова": многочисленные "Маргариты" Михаила Булгакова
12:00 06.10.2024 (обновлено: 12:03 06.10.2024)
© Фото : коллаж Украина.ру
© Фото : коллаж Украина.ру
Маргарита – один из ключевых персонажей романа "Мастер и Маргарита" и, само собой разумеется, у неё были прототипы. Во всяком случае, Михаил Афанасьевич и не оставил грозных предупреждений (как в случае с Воландом), что прототипов тут нет и быть не может. Есть конечно
Начать, пожалуй, стоит с литературной предосновы произведения – гётевского "Фауста" где огромную роль играет роль образ Маргариты-Гретхен.
Трудно не заметить прямых аналогий этих образов.
Фауст и Гретхен, так же как мастер и Маргарита, знакомятся на улице и вскоре становятся любовниками, не вступая, однако, в официальный брак.
Их отношения проходят под присмотром нечистой силы. Гретхен, кстати, интересуется у Фауста:
"Скажи ты мне прямей:
Как дело обстоит с религией твоей?
Ты славный, добрый человек, но к ней
Относишься как будто беззаботно".
8 августа 2020, 14:00"Вокруг Булгакова"«Вокруг Булгакова»: полёт МаргаритыНе так давно, 18 июля, исполнилось 50 лет со дня смерти Елены Сергеевны Булгаковой – третьей жены писателя. Е.С. – личность во многом уникальная, вполне достойная ещё не написанного тома в серии «Жизнь замечательных людей». Общее мнение всех без исключения булгаковедов состоит в том, что именно она была основным прототипом Маргариты
Булгаковская Маргарита такими вопросами не задаётся (всё же она живёт в официально атеистической стране) и незаданный вопрос остаётся подвешенным в воздухе (булгаковеды дают на него диаметрально противоположные ответы).
Гретхен в конце концов убивает ребёнка от Фауста (образ Фриды), сходит с ума в тюрьме (Маргарита, которая "стала ведьмой от страданий") и умирает от удушения (след от веревки на шее – как у Геллы). Фауст встречается с её душой на шабаше, так же как и мастер – после бала у Воланда (справедливости ради – Фрида получает от Маргариты прощение до появления мастера).
Судьба Гретхен довлеет над Фаустом – это ведь он её довёл до грехопадения, Маргарита же выступает посредником в сделке по получению сатаной души мастера. Правда, мастер, судя по всему, находился в определённых отношениях с сатаной и до этого.
В общем, налицо переосмысление Булгаковым ставшего классическим образа.
Теперь о прототипах реальных.
Их наверняка было много, потому что Михаил Афанасьевич никакой юбки не пропускал (что только усиливает наше к нему уважение).
Общепринятой является точка зрения о том, что в образе Маргариты Булгаков вывел свою третью жену Елену Сергеевну Шиловскую.
Действительно, элементов сходства тут очень много, включая даже такие мелкие детали как посылание друг другу засушенных цветов в письмах и то, что их отношения начались, когда оба состояли в браке.
Однако, тут не всё просто. Прежде всего, роль Маргариты в судьбе мастера неоднозначна (а у некоторых авторов даже сугубо отрицательна), что ставит под вопрос отношения писателя к своей музе. Отсюда растут ноги у гипотез, согласно которым Елена Сергеевна была сексотом, специально приставленным к писателю спецслужбами, что он, якобы, разоблачил и выставил на белый свет. Разумеется – замаскировав таким образом, чтобы ничего не было понятно (прежде всего – самой Елене Сергеевне).
25 февраля, 08:21"Вокруг Булгакова""Вокруг Булгакова": дом Маргариты В романе о месте жительства героини сказано кратко: "Маргарита Николаевна со своим мужем вдвоём занимали весь верх прекрасного особняка в саду в одном из переулков близ Арбата". Упоминается, что особняк был в готическом стиле. Рассказчик в романе изъявляет готовность показать это место. Даже не знаем попытался ли кто-то воспользовался любезностью…
Второй прототип из жизни – вторая жена писателя Любовь Евгеньевна Белозерская. Сама она полагала, что являлась как минимум одним из прототипов Маргариты, узнавая себя в некоторых эпизодах.
У нас сложилось впечатление, что Любовь Евгеньевна была более открыта в эмоциях и, если можно сказать, более груба и хулиганиста. Сценки, где Маргарита проникает на коммунальную кухню или с полуголым фрачником на реке, вполне могли быть вдохновлены ею.
Опять же, к концу совместной жизни писатель был этим браком недоволен и мог вывести Любовь Евгеньевну в свете не всегда положительном.
Третий прототип – некая Маргарита Петровна Смирнова, которая, прочитав роман, обнаружила там свою собственную историю встречи с Булгаковым – шла она по Мещанской с букетом мимоз… Там тоже было много элементов сходства (включая не особенно счастливый брак Маргариты), но отношения закончились по инициативе с её стороны.
Мариэтта Чудакова, правда, считает, что воспоминания Смирновой легендированы, в смысле – во многом навеяны чтением романа, хотя в реальности самого знакомства и возможности романа исследовательница творчества писателя не сомневается.
Четвёртый прототип – Мария Георгиевна Нестеренко, которая была знакома и с Булгаковым, и с Белозерской, бывала у них дома. Бывал у неё дома и Булгаков (в моменты, когда на Большой Пироговской было слишком неуютно из-за гостей Любови Евгеньевны). Нестеренко жила в полуподвальном помещении и, приходя к ней, Булгаков стучал носком ботинка по стеклу.
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Белозерская полагала, что Булгаков никогда не относился серьёзно к Нестеренко, потому она не может быть прототипом.
Так или иначе надо иметь в виду, что все эти гипотезы укладываются в хронологию работы над романом – началась она в 1929 году, а Маргарита как персонаж появилась в 1931 году.
С Любовью Белозерской Булгаков познакомился в 1924 году и находился в браке с 1925 по 1932 год. Отношения с Нестеренко относятся к этому же промежутку времени.
С Еленой Шиловской знакомство состоялось в 1929 году и женились они 4 октября 1932 года (на неделе исполнилось 92 года).
И только Маргарита Смирнова точно год знакомства не помнит, он в разных публикациях плавает от 1930-31 до 1936-38. Понятно, что актуальны только наиболее ранние версии знакомства, они же видимо и более реальны – тогда имя Булгакова было на слуху благодаря популярности "Дней Турбиных" и Смирнова действительно могла его вспомнить.