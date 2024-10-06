"Вокруг Булгакова": многочисленные "Маргариты" Михаила Булгакова - 06.10.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
- РИА Новости, 1920, 15.08.2022
"Вокруг Булгакова"
https://ukraina.ru/20241006/1057893525.html
"Вокруг Булгакова": многочисленные "Маргариты" Михаила Булгакова
"Вокруг Булгакова": многочисленные "Маргариты" Михаила Булгакова - 06.10.2024 Украина.ру
"Вокруг Булгакова": многочисленные "Маргариты" Михаила Булгакова
Маргарита – один из ключевых персонажей романа "Мастер и Маргарита" и, само собой разумеется, у неё были прототипы. Во всяком случае, Михаил Афанасьевич и не оставил грозных предупреждений (как в случае с Воландом), что прототипов тут нет и быть не может. Есть конечно
2024-10-06T12:00
2024-10-06T12:03
"вокруг булгакова"
история
михаил булгаков
мастер и маргарита
русская литература
роман
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103037/82/1030378202_0:15:900:521_1920x0_80_0_0_7f7d98f24e7394ff20b1f43870d5ead2.jpg
Начать, пожалуй, стоит с литературной предосновы произведения – гётевского "Фауста" где огромную роль играет роль образ Маргариты-Гретхен.Трудно не заметить прямых аналогий этих образов.Фауст и Гретхен, так же как мастер и Маргарита, знакомятся на улице и вскоре становятся любовниками, не вступая, однако, в официальный брак.Их отношения проходят под присмотром нечистой силы. Гретхен, кстати, интересуется у Фауста:"Скажи ты мне прямей:Как дело обстоит с религией твоей?Ты славный, добрый человек, но к нейОтносишься как будто беззаботно".Булгаковская Маргарита такими вопросами не задаётся (всё же она живёт в официально атеистической стране) и незаданный вопрос остаётся подвешенным в воздухе (булгаковеды дают на него диаметрально противоположные ответы).Гретхен в конце концов убивает ребёнка от Фауста (образ Фриды), сходит с ума в тюрьме (Маргарита, которая "стала ведьмой от страданий") и умирает от удушения (след от веревки на шее – как у Геллы). Фауст встречается с её душой на шабаше, так же как и мастер – после бала у Воланда (справедливости ради – Фрида получает от Маргариты прощение до появления мастера).Судьба Гретхен довлеет над Фаустом – это ведь он её довёл до грехопадения, Маргарита же выступает посредником в сделке по получению сатаной души мастера. Правда, мастер, судя по всему, находился в определённых отношениях с сатаной и до этого.В общем, налицо переосмысление Булгаковым ставшего классическим образа.Теперь о прототипах реальных.Их наверняка было много, потому что Михаил Афанасьевич никакой юбки не пропускал (что только усиливает наше к нему уважение).Общепринятой является точка зрения о том, что в образе Маргариты Булгаков вывел свою третью жену Елену Сергеевну Шиловскую.Действительно, элементов сходства тут очень много, включая даже такие мелкие детали как посылание друг другу засушенных цветов в письмах и то, что их отношения начались, когда оба состояли в браке.Однако, тут не всё просто. Прежде всего, роль Маргариты в судьбе мастера неоднозначна (а у некоторых авторов даже сугубо отрицательна), что ставит под вопрос отношения писателя к своей музе. Отсюда растут ноги у гипотез, согласно которым Елена Сергеевна была сексотом, специально приставленным к писателю спецслужбами, что он, якобы, разоблачил и выставил на белый свет. Разумеется – замаскировав таким образом, чтобы ничего не было понятно (прежде всего – самой Елене Сергеевне).Второй прототип из жизни – вторая жена писателя Любовь Евгеньевна Белозерская. Сама она полагала, что являлась как минимум одним из прототипов Маргариты, узнавая себя в некоторых эпизодах.У нас сложилось впечатление, что Любовь Евгеньевна была более открыта в эмоциях и, если можно сказать, более груба и хулиганиста. Сценки, где Маргарита проникает на коммунальную кухню или с полуголым фрачником на реке, вполне могли быть вдохновлены ею.Опять же, к концу совместной жизни писатель был этим браком недоволен и мог вывести Любовь Евгеньевну в свете не всегда положительном.Третий прототип – некая Маргарита Петровна Смирнова, которая, прочитав роман, обнаружила там свою собственную историю встречи с Булгаковым – шла она по Мещанской с букетом мимоз… Там тоже было много элементов сходства (включая не особенно счастливый брак Маргариты), но отношения закончились по инициативе с её стороны.Мариэтта Чудакова, правда, считает, что воспоминания Смирновой легендированы, в смысле – во многом навеяны чтением романа, хотя в реальности самого знакомства и возможности романа исследовательница творчества писателя не сомневается.Четвёртый прототип – Мария Георгиевна Нестеренко, которая была знакома и с Булгаковым, и с Белозерской, бывала у них дома. Бывал у неё дома и Булгаков (в моменты, когда на Большой Пироговской было слишком неуютно из-за гостей Любови Евгеньевны). Нестеренко жила в полуподвальном помещении и, приходя к ней, Булгаков стучал носком ботинка по стеклу.Белозерская полагала, что Булгаков никогда не относился серьёзно к Нестеренко, потому она не может быть прототипом.Так или иначе надо иметь в виду, что все эти гипотезы укладываются в хронологию работы над романом – началась она в 1929 году, а Маргарита как персонаж появилась в 1931 году.С Любовью Белозерской Булгаков познакомился в 1924 году и находился в браке с 1925 по 1932 год. Отношения с Нестеренко относятся к этому же промежутку времени.С Еленой Шиловской знакомство состоялось в 1929 году и женились они 4 октября 1932 года (на неделе исполнилось 92 года).И только Маргарита Смирнова точно год знакомства не помнит, он в разных публикациях плавает от 1930-31 до 1936-38. Понятно, что актуальны только наиболее ранние версии знакомства, они же видимо и более реальны – тогда имя Булгакова было на слуху благодаря популярности "Дней Турбиных" и Смирнова действительно могла его вспомнить.
https://ukraina.ru/20200808/1028398493.html
https://ukraina.ru/20240225/1053498797.html
https://ukraina.ru/20220828/1038153127.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Василий Стоякин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg
Василий Стоякин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103037/82/1030378202_161:0:900:554_1920x0_80_0_0_e8777a6cc3605daafec9c5f1cc5dfe9e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
история, михаил булгаков, мастер и маргарита, русская литература, роман
"Вокруг Булгакова", История, Михаил Булгаков, Мастер и Маргарита, русская литература, роман

"Вокруг Булгакова": многочисленные "Маргариты" Михаила Булгакова

12:00 06.10.2024 (обновлено: 12:03 06.10.2024)
 
© Фото : коллаж Украина.ру
- РИА Новости, 1920, 06.10.2024
© Фото : коллаж Украина.ру
Читать в
Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
Все материалы
Маргарита – один из ключевых персонажей романа "Мастер и Маргарита" и, само собой разумеется, у неё были прототипы. Во всяком случае, Михаил Афанасьевич и не оставил грозных предупреждений (как в случае с Воландом), что прототипов тут нет и быть не может. Есть конечно
Начать, пожалуй, стоит с литературной предосновы произведения – гётевского "Фауста" где огромную роль играет роль образ Маргариты-Гретхен.
Трудно не заметить прямых аналогий этих образов.
Фауст и Гретхен, так же как мастер и Маргарита, знакомятся на улице и вскоре становятся любовниками, не вступая, однако, в официальный брак.
Их отношения проходят под присмотром нечистой силы. Гретхен, кстати, интересуется у Фауста:
"Скажи ты мне прямей:
Как дело обстоит с религией твоей?
Ты славный, добрый человек, но к ней
Относишься как будто беззаботно".
Булгаков Мастер и Маргарита
8 августа 2020, 14:00"Вокруг Булгакова"
«Вокруг Булгакова»: полёт МаргаритыНе так давно, 18 июля, исполнилось 50 лет со дня смерти Елены Сергеевны Булгаковой – третьей жены писателя. Е.С. – личность во многом уникальная, вполне достойная ещё не написанного тома в серии «Жизнь замечательных людей». Общее мнение всех без исключения булгаковедов состоит в том, что именно она была основным прототипом Маргариты
Булгаковская Маргарита такими вопросами не задаётся (всё же она живёт в официально атеистической стране) и незаданный вопрос остаётся подвешенным в воздухе (булгаковеды дают на него диаметрально противоположные ответы).
Гретхен в конце концов убивает ребёнка от Фауста (образ Фриды), сходит с ума в тюрьме (Маргарита, которая "стала ведьмой от страданий") и умирает от удушения (след от веревки на шее – как у Геллы). Фауст встречается с её душой на шабаше, так же как и мастер – после бала у Воланда (справедливости ради – Фрида получает от Маргариты прощение до появления мастера).
Судьба Гретхен довлеет над Фаустом – это ведь он её довёл до грехопадения, Маргарита же выступает посредником в сделке по получению сатаной души мастера. Правда, мастер, судя по всему, находился в определённых отношениях с сатаной и до этого.
В общем, налицо переосмысление Булгаковым ставшего классическим образа.
Теперь о прототипах реальных.
Их наверняка было много, потому что Михаил Афанасьевич никакой юбки не пропускал (что только усиливает наше к нему уважение).
Общепринятой является точка зрения о том, что в образе Маргариты Булгаков вывел свою третью жену Елену Сергеевну Шиловскую.
Действительно, элементов сходства тут очень много, включая даже такие мелкие детали как посылание друг другу засушенных цветов в письмах и то, что их отношения начались, когда оба состояли в браке.
Однако, тут не всё просто. Прежде всего, роль Маргариты в судьбе мастера неоднозначна (а у некоторых авторов даже сугубо отрицательна), что ставит под вопрос отношения писателя к своей музе. Отсюда растут ноги у гипотез, согласно которым Елена Сергеевна была сексотом, специально приставленным к писателю спецслужбами, что он, якобы, разоблачил и выставил на белый свет. Разумеется – замаскировав таким образом, чтобы ничего не было понятно (прежде всего – самой Елене Сергеевне).
- РИА Новости, 1920, 25.02.2024
25 февраля, 08:21"Вокруг Булгакова"
"Вокруг Булгакова": дом Маргариты В романе о месте жительства героини сказано кратко: "Маргарита Николаевна со своим мужем вдвоём занимали весь верх прекрасного особняка в саду в одном из переулков близ Арбата". Упоминается, что особняк был в готическом стиле. Рассказчик в романе изъявляет готовность показать это место. Даже не знаем попытался ли кто-то воспользовался любезностью…
Второй прототип из жизни – вторая жена писателя Любовь Евгеньевна Белозерская. Сама она полагала, что являлась как минимум одним из прототипов Маргариты, узнавая себя в некоторых эпизодах.
У нас сложилось впечатление, что Любовь Евгеньевна была более открыта в эмоциях и, если можно сказать, более груба и хулиганиста. Сценки, где Маргарита проникает на коммунальную кухню или с полуголым фрачником на реке, вполне могли быть вдохновлены ею.
Опять же, к концу совместной жизни писатель был этим браком недоволен и мог вывести Любовь Евгеньевну в свете не всегда положительном.
Третий прототип – некая Маргарита Петровна Смирнова, которая, прочитав роман, обнаружила там свою собственную историю встречи с Булгаковым – шла она по Мещанской с букетом мимоз… Там тоже было много элементов сходства (включая не особенно счастливый брак Маргариты), но отношения закончились по инициативе с её стороны.
Мариэтта Чудакова, правда, считает, что воспоминания Смирновой легендированы, в смысле – во многом навеяны чтением романа, хотя в реальности самого знакомства и возможности романа исследовательница творчества писателя не сомневается.
Четвёртый прототип – Мария Георгиевна Нестеренко, которая была знакома и с Булгаковым, и с Белозерской, бывала у них дома. Бывал у неё дома и Булгаков (в моменты, когда на Большой Пироговской было слишком неуютно из-за гостей Любови Евгеньевны). Нестеренко жила в полуподвальном помещении и, приходя к ней, Булгаков стучал носком ботинка по стеклу.
- РИА Новости, 1920, 28.08.2022
28 августа 2022, 05:21История
"Вокруг Булгакова": пять спиритических сеансов
Белозерская полагала, что Булгаков никогда не относился серьёзно к Нестеренко, потому она не может быть прототипом.
Так или иначе надо иметь в виду, что все эти гипотезы укладываются в хронологию работы над романом – началась она в 1929 году, а Маргарита как персонаж появилась в 1931 году.
С Любовью Белозерской Булгаков познакомился в 1924 году и находился в браке с 1925 по 1932 год. Отношения с Нестеренко относятся к этому же промежутку времени.
С Еленой Шиловской знакомство состоялось в 1929 году и женились они 4 октября 1932 года (на неделе исполнилось 92 года).
И только Маргарита Смирнова точно год знакомства не помнит, он в разных публикациях плавает от 1930-31 до 1936-38. Понятно, что актуальны только наиболее ранние версии знакомства, они же видимо и более реальны – тогда имя Булгакова было на слуху благодаря популярности "Дней Турбиных" и Смирнова действительно могла его вспомнить.
 
"Вокруг Булгакова"ИсторияМихаил БулгаковМастер и Маргаритарусская литературароман
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:03Пророссийские украинцы или антирусские релоканты? Скориков объяснил, кто нужнее для России
13:00"Огоньки в Киеве" в ответ на атаку на Белоруссию, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 6 октября
12:59Москва и Пекин комплексно обсуждают реализацию проекта "Сила Сибири 2"
12:32Украинские силовики проводят облавы в Сумах после визита Зеленского
12:16Российские мотострелки ликвидировали военнослужащих ВСУ, расстрелявших мирных жителей Курской области
12:00"Вокруг Булгакова": многочисленные "Маргариты" Михаила Булгакова
11:43Посол России завершил работу в США и вернулся на родину
11:29В США раскрыли подробности переговоров Трампа с Путиным о поставках оружия на Украину
10:48"Жизнь покажет": Токаев высказался о строительстве АЭС в Казахстане
10:28Казахстан отказался от резервирования бензина в России
10:04Москва получила от ОБСЕ "пять высокомерных отказов"
09:48WP: готовится предложение по членству Украины в НАТО
09:05Ветеран Донбасского ополчения Заза Гокадзе: Для нас "горка" была самой модной одеждой
08:54"Да какой дебил пойдёт защищать это государство?". Украинские эксперты о трагедии и развале страны
08:06Высокомерные отказы ОБСЕ, спор о сбитом "Охотнике". Главное на Украине на утро 6 октября
08:01Рождение, гибель и реинкарнация Ханской Украины
08:00Баранчик: Трёхмиллионная армия России решит все проблемы
07:57Западная Украина за минувшую неделю: Миллионы на уклонистах и ​​ликвидация местного самоуправления
07:45Выдрин: Новая российская элита может появиться только на поле брани
07:30"Мы их давили и штурмовали": Зимовский сравнил Угледар и Курскую область
Лента новостейМолния