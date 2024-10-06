Рождение, гибель и реинкарнация Ханской Украины
© Юзеф БрандтАтака кавалерии
© Юзеф Брандт
Украина была окраиной не только России, но также Речи Посполитой и Османской империи. Не удивительно, что под эгидой этих государств на территории Украины возникали те или иные самоуправляемые образования. Одно из них была существовавшая в XVII-XVIII веке Ханская Украина
6 октября 1768 года Османская империя объявила войну России. Поводом для её начала стали инциденты на стыке границ Крымского ханства, Польши и России в районе реки Кодыма, где располагалось автономная провинция, известная как Ханская Украина. Важную роль в той истории принадлежала руководителю приграничного ханского владения Якуб-аге (Якову Рудзевичу).
Предпосылкой возникновения этого образования была смешанная молдавско-казачья колонизация Левобережного Поднестровья, активизировавшаяся во время правления господаря Молдавии и Правобережной Украины Георгия Дуки в начале 80-х годов XVII века. Тогда с подачи Османской Порты предпринимались активные действия по созданию молдавско-украинского государственного образования. В качестве его административного центра рассматривалось приднестровское местечко Цекиновка, напротив молдавского города Сороки.
В 1684 году, после поражения османов под Веной власть Дуки была свергнута, и к западу от Днепра произошла польская "реконкиста".
Султан по предложению крымского хана вручил гетманскую булаву и власть над оставшейся под его контролем частью Украины казацкому полковнику Теодору Сулименко. Тот же избрал в качестве своей резиденции селение Мокрый Ягорлык (при впадении одноимённой реки в Днестр, ныне — это территория Дубоссарского района Приднестровской Республики).
В 1690 году Стамбул передал полномочия по назначению украинских гетманов Бахчисараю. В официальный оборот вошло выражение "гетман ханской милостью". Соответственно, территория стала называться Ханской Украиной.
Первым "гетманом от хана" в 1690 году стал Степан (Стецик) Лозинский, он же Степан Ягорлыцкий или Стецик Тягинский. В его правление на левом берегу Днестра появились "ханские сёла" со смешенным украинско-молдавским населением. К середине 90-х годов в данном административном образовании проживало до 10 тыс. жителей.
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Однако польско-османское противостояние конца XVII века негативно сказалось на Ханской Украине. В 1695 году резиденция Лозинского была сожжена пропольским казачьим отрядом Палия и Самуся. Множество жителей провинции были убиты, добытое имущество вывозилась из Поднестровья на двух тысячах телег. Сам же "ханский гетман" получил смертельную рану в ходе следующего подобного столкновения.
В 1703 году после заключения Карловицкого мира граница между Речью Посполитой и Османским миром в Буго-Днестровском междуречье прошла по рекам Кодыма и Мокрый Ягорлык. Соответственно, подданные султана и хана должны были покинуть северное побережье обеих рек.
Перекройка границы сопровождалась ликвидацией казачьего самоуправления на польской территории. Этим пользовались турецко-крымские власти, привлекая в свои владения казаков, недовольных утратой вольностей.
С 1695 по 1712 годы ханскими поселениями на Днестре управлял гетман Пётр Иваненко. Его резиденция находилась на правом берегу Днестра в местечке Дубоссары (ныне это Старые Дубоссары в Криулянском районе Республики Молдова).
Этот гетман демонстрировал неприязненное отношение к казакам — мазепинцам, получившим убежище в лагере Карла XII под Бендерами. В походе под руководством Филиппа Орлика 1711 года на российские владения Иваненко и его подчинённые никак себя не проявили. Однако вытеснение сторонников Мазепы-Орлика поляками с Правобережной Украины привело к новой волне казачьей эмиграции в Ханскую Украину.
Прежнее название данного административного образования после Карловицкого мира стало использоваться лишь неформально, поскольку султан взял на себя обязательство больше не вмешиваться в украинские дела. Теперь здешний наместник хана стал носить титул "гетман дубоссарский". Топоним "Ханская Украина" официально упоминался лишь в титуле митрополита "Хотинского, всего побережья Дунайского и Днестровского и целой Украины Ханской" с резиденцией в Измаиле.
К середине ХVIII века казацкие старшины перестали назначаться на должность "гетмана дубоссарского". Она отдавалась ханской администрацией на откуп (чаще всего – армянским купцам).
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В 1765 году началось правление последнего главы "Ханской Украины", уже упоминавшегося Якуб-аги. Он происходил из татар-липок (переселившихся из Литвы), являлся высокопоставленным дипломатом Крымского ханства, во время Семилетней войны игравшим важную роль в контактах Бахчисарая и Берлина.
В официальной переписке он именовался "гетман и воевода поднестровский и комендант границ украинских". Данное изменение являлось следствием расширения его владений и смещения на восток административного центра вверенной ему области. В 40-50-е годы XVIII века христианские "ханские слободы" стали активно обустраиваться на южном побережье Кодымы, вплоть до её впадения в Южный Буг. В 1748 году было основано селение Балта, куда и перешла резиденция "гетмана и воеводы". В 1783 году в данном местечке уже насчитывалось около 500 домов.
В деле привлечения переселенцев ханскими наместниками использовалась политика налоговых преференций. Так, перейдя через Кодыму поселянин получал полное освобождение от податей и повинностей на 10 лет, по прошествии которых возникала обязанность давать лишь 1/10 часть от приплода скота.
В короткие сроки Балта стала важным торговым центром. На проводившихся здесь дважды в год крупных продавался скот, восточные товары. Во время Семилетней войны за лошадьми для кавалерии европейских армий сюда прибывали прусские и саксонские эмиссары.
В планах Якуб-аги было дальнейшее укрепление восточной части своей провинции. Так, он предлагал хану проект привлечения выходцев с Левобережной Украины и поселения их напротив устья реки Синюха, на месте современного Первомайска Николаевской области. Данное начинание объективно соответствовало интересам Бахчисарая, поскольку укрепляло границу ханства с Польшей и Россией.
Однако русско-турецкая война 1768-74 годов буквально смела формирующуюся "Ханскую Украину".
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В июне сопредельное с Балтой польское местечко Юзефгрод (Палиево Озеро) было занято полусотенным отрядом из повстанческого воинства Максима Зализняка. Гайдамаки преследовали польских конфедератов, ну и заодно устроили погромы здешних польских и еврейских обывателей. Многие из потенциальных жертв погромщиков предпочли укрыться на "татарском" берегу Кодымы.
Якуб-ага дал убежище беженцам, однако это не помешало его подчинённым заниматься скупкой у казаков имущества, полученного при грабежах. После того как гайдамацкий отряд удалился в Умань из Балты последовала вылазка на северный берег Кодымы. Жертвами обозлённых поляков и евреев стали местные православные, в т.ч. караул, охранявший границу. Не остались в стороне от нападения и балтские "турки".
В ответ на Балту был предпринят карательный поход гайдамаков. Столица ханского владения была обстреляна из пушек и захвачена. Гетман вынужден был бежать. В ходе столкновений погибло 15 подданных хана и султана. За тем последовало аналогичное нападение на "ханскую слободу" Голта в устье Кодымы.
Якуб развернул бурную активность, рассылая письма о произошедшем в Крым, Турцию и Польшу. При этом акцент делался на то, что среди участников гайдамацких набегов было много запорожцев, а значит подданных России. Подыгрывал этой истории и сам Зализняк, утверждая, что действовал с санкции Екатерины II, хотя таких полномочий у него точно не было.
В июле 1768 года представитель хана заявил протест российскому правительству по поводу участия его подданных в нападениях на Балту и Голту Россияне предлагали ханским властям указать место для публичной и смертной экзекуции на государственной границе Зализняка и его 70-ти соратников. Но в Стамбуле решили воспользоваться этим инцидентом для начала военного конфликта с Петербургом.
После начала русского продвижения за Днестром "Ханская Украина" оказалась в глубоком тылу наступающих войск. Якуб-ага перешёл на службу к России и оказал очень важную услугу генералу Петру Панину в подчинении буджакских и едисанских ногайцев.
В отместку за переход на сторону русских "ханские слободы" были разорены по приказу протурецкого хана Каплан-Гирея. Во время карательного набега татар многие их жители были угнаны в плен. Однако запорожцам удалось перехватить обоз с "живым товаром" у Днепровского лимана. Часть "волохов", спасённых тогда от татарской неволи, были поселены отдельным селом южнее Старого Кодака (ныне это село Волосское Днепровского района Днепропетровской области).
В 1777 году, после перехода Крыма под протекторат России, хан Шагин-Гирей попытался восстановить контроль Бахчисарая над Балтой и Дубоссарами. Однако в них уже действовала османская администрация. Прямое управление Портой Буго-Днестровским междуречьем продолжалось до следующей русско-турецкой войны 1787-91 годов.
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По условиям Ясского мирного договора 1791 года бывшая Ханская Украина перешла в состав Российской империи, а через два года подобная судьба постигла и сопредельную территорию Речи Посполитой.
В конце своей жизни Яков (умер в 1784 году) очень поспособствовал непосредственному присоединению Тавриды к Российскому государству, за что весь род Рудзевичей получил покровительство Григория Потёмкина. Его сын, Александр Яковлевич, стал офицером и прославился в войнах 1812-14 годов, а дочери Екатерина и Елизавета воспитывались при дворе императрицы Екатерины II и вышли замуж за видных чиновников своего времени.
На этом можно было бы поставить точку, не случись в 20-е годы XX века создания государственного образования, которое по своей территориальной конфигурации и этническому составу весьма напоминало "Ханскую Украину" XVIII века. Речь идёт о Молдавской Автономной ССР в составе УССР.
Первым административным центром МАССР являлась Балта. Территория республики располагалась вдоль Кодымы, Ягорлыка и левого берега Днестра. Преобладающими этносами являлись украинцы и молдаване.
Объяснить такую "реинкарнацию" можно тем, что Днестр издавна являлся контактной зоной крупных этносов. Вследствие этого здесь происходило соприкосновение различных культур, их синтезирование, что отразилось в оригинальных административно-правовых практиках. В связи с последним обращает на себя внимание украинско-молдавский титул правителя поздней "Ханской Украины" — "гетман и воевода".
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