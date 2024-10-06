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Рождение, гибель и реинкарнация Ханской Украины

Рождение, гибель и реинкарнация Ханской Украины - 06.10.2024 Украина.ру

Рождение, гибель и реинкарнация Ханской Украины

Украина была окраиной не только России, но также Речи Посполитой и Османской империи. Не удивительно, что под эгидой этих государств на территории Украины возникали те или иные самоуправляемые образования. Одно из них была существовавшая в XVII-XVIII веке Ханская Украина

2024-10-06T08:01

2024-10-06T08:01

2024-10-06T08:01

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6 октября 1768 года Османская империя объявила войну России. Поводом для её начала стали инциденты на стыке границ Крымского ханства, Польши и России в районе реки Кодыма, где располагалось автономная провинция, известная как Ханская Украина. Важную роль в той истории принадлежала руководителю приграничного ханского владения Якуб-аге (Якову Рудзевичу).Предпосылкой возникновения этого образования была смешанная молдавско-казачья колонизация Левобережного Поднестровья, активизировавшаяся во время правления господаря Молдавии и Правобережной Украины Георгия Дуки в начале 80-х годов XVII века. Тогда с подачи Османской Порты предпринимались активные действия по созданию молдавско-украинского государственного образования. В качестве его административного центра рассматривалось приднестровское местечко Цекиновка, напротив молдавского города Сороки.В 1684 году, после поражения османов под Веной власть Дуки была свергнута, и к западу от Днепра произошла польская "реконкиста".Султан по предложению крымского хана вручил гетманскую булаву и власть над оставшейся под его контролем частью Украины казацкому полковнику Теодору Сулименко. Тот же избрал в качестве своей резиденции селение Мокрый Ягорлык (при впадении одноимённой реки в Днестр, ныне — это территория Дубоссарского района Приднестровской Республики).В 1690 году Стамбул передал полномочия по назначению украинских гетманов Бахчисараю. В официальный оборот вошло выражение "гетман ханской милостью". Соответственно, территория стала называться Ханской Украиной.Первым "гетманом от хана" в 1690 году стал Степан (Стецик) Лозинский, он же Степан Ягорлыцкий или Стецик Тягинский. В его правление на левом берегу Днестра появились "ханские сёла" со смешенным украинско-молдавским населением. К середине 90-х годов в данном административном образовании проживало до 10 тыс. жителей.Однако польско-османское противостояние конца XVII века негативно сказалось на Ханской Украине. В 1695 году резиденция Лозинского была сожжена пропольским казачьим отрядом Палия и Самуся. Множество жителей провинции были убиты, добытое имущество вывозилась из Поднестровья на двух тысячах телег. Сам же "ханский гетман" получил смертельную рану в ходе следующего подобного столкновения.В 1703 году после заключения Карловицкого мира граница между Речью Посполитой и Османским миром в Буго-Днестровском междуречье прошла по рекам Кодыма и Мокрый Ягорлык. Соответственно, подданные султана и хана должны были покинуть северное побережье обеих рек.Перекройка границы сопровождалась ликвидацией казачьего самоуправления на польской территории. Этим пользовались турецко-крымские власти, привлекая в свои владения казаков, недовольных утратой вольностей.С 1695 по 1712 годы ханскими поселениями на Днестре управлял гетман Пётр Иваненко. Его резиденция находилась на правом берегу Днестра в местечке Дубоссары (ныне это Старые Дубоссары в Криулянском районе Республики Молдова).Этот гетман демонстрировал неприязненное отношение к казакам — мазепинцам, получившим убежище в лагере Карла XII под Бендерами. В походе под руководством Филиппа Орлика 1711 года на российские владения Иваненко и его подчинённые никак себя не проявили. Однако вытеснение сторонников Мазепы-Орлика поляками с Правобережной Украины привело к новой волне казачьей эмиграции в Ханскую Украину.Прежнее название данного административного образования после Карловицкого мира стало использоваться лишь неформально, поскольку султан взял на себя обязательство больше не вмешиваться в украинские дела. Теперь здешний наместник хана стал носить титул "гетман дубоссарский". Топоним "Ханская Украина" официально упоминался лишь в титуле митрополита "Хотинского, всего побережья Дунайского и Днестровского и целой Украины Ханской" с резиденцией в Измаиле.К середине ХVIII века казацкие старшины перестали назначаться на должность "гетмана дубоссарского". Она отдавалась ханской администрацией на откуп (чаще всего – армянским купцам).В 1765 году началось правление последнего главы "Ханской Украины", уже упоминавшегося Якуб-аги. Он происходил из татар-липок (переселившихся из Литвы), являлся высокопоставленным дипломатом Крымского ханства, во время Семилетней войны игравшим важную роль в контактах Бахчисарая и Берлина.В официальной переписке он именовался "гетман и воевода поднестровский и комендант границ украинских". Данное изменение являлось следствием расширения его владений и смещения на восток административного центра вверенной ему области. В 40-50-е годы XVIII века христианские "ханские слободы" стали активно обустраиваться на южном побережье Кодымы, вплоть до её впадения в Южный Буг. В 1748 году было основано селение Балта, куда и перешла резиденция "гетмана и воеводы". В 1783 году в данном местечке уже насчитывалось около 500 домов.В деле привлечения переселенцев ханскими наместниками использовалась политика налоговых преференций. Так, перейдя через Кодыму поселянин получал полное освобождение от податей и повинностей на 10 лет, по прошествии которых возникала обязанность давать лишь 1/10 часть от приплода скота.В короткие сроки Балта стала важным торговым центром. На проводившихся здесь дважды в год крупных продавался скот, восточные товары. Во время Семилетней войны за лошадьми для кавалерии европейских армий сюда прибывали прусские и саксонские эмиссары.В планах Якуб-аги было дальнейшее укрепление восточной части своей провинции. Так, он предлагал хану проект привлечения выходцев с Левобережной Украины и поселения их напротив устья реки Синюха, на месте современного Первомайска Николаевской области. Данное начинание объективно соответствовало интересам Бахчисарая, поскольку укрепляло границу ханства с Польшей и Россией.Однако русско-турецкая война 1768-74 годов буквально смела формирующуюся "Ханскую Украину".В июне сопредельное с Балтой польское местечко Юзефгрод (Палиево Озеро) было занято полусотенным отрядом из повстанческого воинства Максима Зализняка. Гайдамаки преследовали польских конфедератов, ну и заодно устроили погромы здешних польских и еврейских обывателей. Многие из потенциальных жертв погромщиков предпочли укрыться на "татарском" берегу Кодымы.Якуб-ага дал убежище беженцам, однако это не помешало его подчинённым заниматься скупкой у казаков имущества, полученного при грабежах. После того как гайдамацкий отряд удалился в Умань из Балты последовала вылазка на северный берег Кодымы. Жертвами обозлённых поляков и евреев стали местные православные, в т.ч. караул, охранявший границу. Не остались в стороне от нападения и балтские "турки".В ответ на Балту был предпринят карательный поход гайдамаков. Столица ханского владения была обстреляна из пушек и захвачена. Гетман вынужден был бежать. В ходе столкновений погибло 15 подданных хана и султана. За тем последовало аналогичное нападение на "ханскую слободу" Голта в устье Кодымы.Якуб развернул бурную активность, рассылая письма о произошедшем в Крым, Турцию и Польшу. При этом акцент делался на то, что среди участников гайдамацких набегов было много запорожцев, а значит подданных России. Подыгрывал этой истории и сам Зализняк, утверждая, что действовал с санкции Екатерины II, хотя таких полномочий у него точно не было.В июле 1768 года представитель хана заявил протест российскому правительству по поводу участия его подданных в нападениях на Балту и Голту Россияне предлагали ханским властям указать место для публичной и смертной экзекуции на государственной границе Зализняка и его 70-ти соратников. Но в Стамбуле решили воспользоваться этим инцидентом для начала военного конфликта с Петербургом.После начала русского продвижения за Днестром "Ханская Украина" оказалась в глубоком тылу наступающих войск. Якуб-ага перешёл на службу к России и оказал очень важную услугу генералу Петру Панину в подчинении буджакских и едисанских ногайцев.В отместку за переход на сторону русских "ханские слободы" были разорены по приказу протурецкого хана Каплан-Гирея. Во время карательного набега татар многие их жители были угнаны в плен. Однако запорожцам удалось перехватить обоз с "живым товаром" у Днепровского лимана. Часть "волохов", спасённых тогда от татарской неволи, были поселены отдельным селом южнее Старого Кодака (ныне это село Волосское Днепровского района Днепропетровской области).В 1777 году, после перехода Крыма под протекторат России, хан Шагин-Гирей попытался восстановить контроль Бахчисарая над Балтой и Дубоссарами. Однако в них уже действовала османская администрация. Прямое управление Портой Буго-Днестровским междуречьем продолжалось до следующей русско-турецкой войны 1787-91 годов.По условиям Ясского мирного договора 1791 года бывшая Ханская Украина перешла в состав Российской империи, а через два года подобная судьба постигла и сопредельную территорию Речи Посполитой.В конце своей жизни Яков (умер в 1784 году) очень поспособствовал непосредственному присоединению Тавриды к Российскому государству, за что весь род Рудзевичей получил покровительство Григория Потёмкина. Его сын, Александр Яковлевич, стал офицером и прославился в войнах 1812-14 годов, а дочери Екатерина и Елизавета воспитывались при дворе императрицы Екатерины II и вышли замуж за видных чиновников своего времени.На этом можно было бы поставить точку, не случись в 20-е годы XX века создания государственного образования, которое по своей территориальной конфигурации и этническому составу весьма напоминало "Ханскую Украину" XVIII века. Речь идёт о Молдавской Автономной ССР в составе УССР.Первым административным центром МАССР являлась Балта. Территория республики располагалась вдоль Кодымы, Ягорлыка и левого берега Днестра. Преобладающими этносами являлись украинцы и молдаване.Объяснить такую "реинкарнацию" можно тем, что Днестр издавна являлся контактной зоной крупных этносов. Вследствие этого здесь происходило соприкосновение различных культур, их синтезирование, что отразилось в оригинальных административно-правовых практиках. В связи с последним обращает на себя внимание украинско-молдавский титул правителя поздней "Ханской Украины" — "гетман и воевода".

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