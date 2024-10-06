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Москва и Пекин комплексно обсуждают реализацию проекта "Сила Сибири 2"
Москва и Пекин комплексно обсуждают реализацию проекта "Сила Сибири 2" - 06.10.2024 Украина.ру
Москва и Пекин комплексно обсуждают реализацию проекта "Сила Сибири 2"
КНР входит в фазу активного противостояния с США и желает газ по цене внутреннего американского рынка, а России не интересно продавать газ по внутренней цене. Об этом в интервью РИА "Новости" расскащзала директор по исследованиям компании "Имплемента", профессор Школы бизнеса МГИМО Мария Белова
2024-10-06T12:59
2024-10-06T12:59
2024-10-06T12:59
новости
китай
владимир путин
александр новак
газпром
сила сибири
трубопровод
ес
антироссийские санкции
российский газ
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Реализация проекта "Сила Сибири 2" позволит поставлять ежегодно 50 миллиардов кубометров российского газа в Китай через Монголию. Российский президент Владимир Путин в марте 2023 года говорил, что практически все параметры по проекту согласованы. В июле нынешнего года вице-премьер Александр Новак отмечал, что Москва и Улан-Батор обсуждали вопрос прокладки газопровода, согласование условий и параметров "Силы Сибири 2" поручено ускорить."Мы понимаем, что желание Китая получить очень дешевый газ правомерно. Как правомерно? Китай входит в фазу активного противостояния с США, поэтому экономике страны нужен газ, сопоставимый по цене с уровнем Henry Hub (цена газа для внутреннего рынка США)", - сказала Белова.Нынешняя цена для внутреннего рынка США находится примерно на уровне внутрироссийской цены газа, составляя $70–80 за тысячу кубометров."Но понятно, что нам сооружать такую инфраструктуру, продавая газ по внутрироссийской цене, смысла нет, потому что альтернатива – вложить все те же деньги в газификацию и получить мультипликативный эффект в стране", – сказала она.Белова полагает, что переговоры по "Силе Сибири 2" затягиваются, потому что на столе появились альтернативные варианты. В частности - вхождения китайских компаний в российские проекты по добыче или при участии в сооружении газопровода "Сила Сибири 2" на территории России"."Плюс, мне кажется, еще не до конца пройдена развилка, какой ресурсной базой "питать" "Силу Сибири 2. – добавила эксперт. - Это может быть газ Ямала, который изначально был номинирован для поставки в Европу. И это одна экономика. Либо же мы развиваем восточно-сибирские активы, может быть, даже с привлечением независимых производителей – а это тоже "новые сущности в этой сложной истории".Ранее о реализации этого проекта сообщалось в публикации Игорь Юшков о том, как Россия сделает эту зиму для Украины невыносимой
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, китай, владимир путин, александр новак, газпром, сила сибири, трубопровод, ес, антироссийские санкции, российский газ, эксперты
Новости, Китай, Владимир Путин, Александр Новак, Газпром, Сила Сибири, трубопровод, ЕС, антироссийские санкции, российский газ, эксперты
Москва и Пекин комплексно обсуждают реализацию проекта "Сила Сибири 2"
КНР входит в фазу активного противостояния с США и желает газ по цене внутреннего американского рынка, а России не интересно продавать газ по внутренней цене. Об этом в интервью РИА "Новости" расскащзала директор по исследованиям компании "Имплемента", профессор Школы бизнеса МГИМО Мария Белова
Реализация проекта "Сила Сибири 2" позволит поставлять ежегодно 50 миллиардов кубометров российского газа в Китай через Монголию. Российский президент Владимир Путин в марте 2023 года говорил, что практически все параметры по проекту согласованы. В июле нынешнего года вице-премьер Александр Новак отмечал, что Москва и Улан-Батор обсуждали вопрос прокладки газопровода, согласование условий и параметров "Силы Сибири 2" поручено ускорить.
"Мы понимаем, что желание Китая получить очень дешевый газ правомерно. Как правомерно? Китай входит в фазу активного противостояния с США, поэтому экономике страны нужен газ, сопоставимый по цене с уровнем Henry Hub (цена газа для внутреннего рынка США)", - сказала
Белова.
Нынешняя цена для внутреннего рынка США находится примерно на уровне внутрироссийской цены газа, составляя $70–80 за тысячу кубометров.
"Но понятно, что нам сооружать такую инфраструктуру, продавая газ по внутрироссийской цене, смысла нет, потому что альтернатива – вложить все те же деньги в газификацию и получить мультипликативный эффект в стране", – сказала она.
Белова полагает, что переговоры по "Силе Сибири 2" затягиваются, потому что на столе появились альтернативные варианты. В частности - вхождения китайских компаний в российские проекты по добыче или при участии в сооружении газопровода "Сила Сибири 2" на территории России".
"Плюс, мне кажется, еще не до конца пройдена развилка, какой ресурсной базой "питать" "Силу Сибири 2. – добавила эксперт. - Это может быть газ Ямала, который изначально был номинирован для поставки в Европу
. И это одна экономика. Либо же мы развиваем восточно-сибирские активы, может быть, даже с привлечением независимых производителей – а это тоже "новые сущности в этой сложной истории".