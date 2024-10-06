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Москва и Пекин комплексно обсуждают реализацию проекта "Сила Сибири 2"

Москва и Пекин комплексно обсуждают реализацию проекта "Сила Сибири 2" - 06.10.2024 Украина.ру

Москва и Пекин комплексно обсуждают реализацию проекта "Сила Сибири 2"

КНР входит в фазу активного противостояния с США и желает газ по цене внутреннего американского рынка, а России не интересно продавать газ по внутренней цене. Об этом в интервью РИА "Новости" расскащзала директор по исследованиям компании "Имплемента", профессор Школы бизнеса МГИМО Мария Белова

2024-10-06T12:59

2024-10-06T12:59

2024-10-06T12:59

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антироссийские санкции

российский газ

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Реализация проекта "Сила Сибири 2" позволит поставлять ежегодно 50 миллиардов кубометров российского газа в Китай через Монголию. Российский президент Владимир Путин в марте 2023 года говорил, что практически все параметры по проекту согласованы. В июле нынешнего года вице-премьер Александр Новак отмечал, что Москва и Улан-Батор обсуждали вопрос прокладки газопровода, согласование условий и параметров "Силы Сибири 2" поручено ускорить."Мы понимаем, что желание Китая получить очень дешевый газ правомерно. Как правомерно? Китай входит в фазу активного противостояния с США, поэтому экономике страны нужен газ, сопоставимый по цене с уровнем Henry Hub (цена газа для внутреннего рынка США)", - сказала Белова.Нынешняя цена для внутреннего рынка США находится примерно на уровне внутрироссийской цены газа, составляя $70–80 за тысячу кубометров."Но понятно, что нам сооружать такую инфраструктуру, продавая газ по внутрироссийской цене, смысла нет, потому что альтернатива – вложить все те же деньги в газификацию и получить мультипликативный эффект в стране", – сказала она.Белова полагает, что переговоры по "Силе Сибири 2" затягиваются, потому что на столе появились альтернативные варианты. В частности - вхождения китайских компаний в российские проекты по добыче или при участии в сооружении газопровода "Сила Сибири 2" на территории России"."Плюс, мне кажется, еще не до конца пройдена развилка, какой ресурсной базой "питать" "Силу Сибири 2. – добавила эксперт. - Это может быть газ Ямала, который изначально был номинирован для поставки в Европу. И это одна экономика. Либо же мы развиваем восточно-сибирские активы, может быть, даже с привлечением независимых производителей – а это тоже "новые сущности в этой сложной истории".Ранее о реализации этого проекта сообщалось в публикации Игорь Юшков о том, как Россия сделает эту зиму для Украины невыносимой

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, китай, владимир путин, александр новак, газпром, сила сибири, трубопровод, ес, антироссийские санкции, российский газ, эксперты