https://ukraina.ru/20241006/1057912471.html
Казахстан отказался от резервирования бензина в России
Казахстан отказался от резервирования бензина в России - 06.10.2024 Украина.ру
Казахстан отказался от резервирования бензина в России
Казахстан не будет резервировать в России бензин на осень 2024 года. Об этом после голосования на референдуме по вопросу строительства АЭС заявил казахстанский министр энергетики Алмасадам Саткалиев
2024-10-06T10:28
2024-10-06T10:28
2024-10-06T10:28
новости
казахстан
россия
касым-жомарт токаев
бензин
средняя азия
бывший ссср
энергоносители
еаэс
аэс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102274/24/1022742454_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_ee227bec860479ea8d7bffa44606d600.jpg
"Ежегодно мы резервируем на осень 50- 70 тысяч тонн бензина в России и даём возможность операторам импортировать при необходимости данные объёмы в случае отсутствия в смысле наличия дефицита. То есть сейчас этой потребности нет", - цитирует РИА "Новости" министра энергетики Казахстана.Ранее из Казахстана в Россию поступали заявки на резервирование бензина с целью недопущения дефицита на внутреннем рынке. Россия также поставляет газ в среднеазиатскую постсоветскую республику.В Казахстане проходит референдум по вопросу строительства первой атомной электростанции. В июне 2022 года Минэнерго Казахстана сообщило, что АЭС планируется строить на побережье озера Балхаш в Алма-Атинской области. Президент республики Касым-Жомарт Токаев заявил 6 октября, что для реализации этого проекта "в Казахстане должен работать международный консорциум, который будет состоять из мировых компаний, обладающих самыми передовыми технологиями".Развитие темы в публикации: Казахстан ведет себя открыто, но Великобритании интересен только Каспий - эксперт
казахстан
россия
средняя азия
бывший ссср
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102274/24/1022742454_120:0:840:540_1920x0_80_0_0_8e661e1568425169831e5ddb67295a53.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, казахстан, россия, касым-жомарт токаев, бензин, средняя азия, бывший ссср, энергоносители, еаэс, аэс
Новости, Казахстан, Россия, Касым-Жомарт Токаев, Бензин, Средняя Азия, бывший СССР, энергоносители, ЕАЭС, АЭС
Казахстан отказался от резервирования бензина в России
Казахстан не будет резервировать в России бензин на осень 2024 года. Об этом после голосования на референдуме по вопросу строительства АЭС заявил казахстанский министр энергетики Алмасадам Саткалиев
"Ежегодно мы резервируем на осень 50- 70 тысяч тонн бензина в России и даём возможность операторам импортировать при необходимости данные объёмы в случае отсутствия в смысле наличия дефицита. То есть сейчас этой потребности нет", - цитирует РИА "Новости" министра энергетики Казахстана.
Ранее из Казахстана в Россию поступали заявки на резервирование бензина с целью недопущения дефицита на внутреннем рынке. Россия также поставляет газ в среднеазиатскую постсоветскую республику.
В Казахстане проходит референдум по вопросу строительства первой атомной электростанции. В июне 2022 года Минэнерго Казахстана сообщило, что АЭС планируется строить на побережье озера Балхаш в Алма-Атинской области. Президент республики Касым-Жомарт Токаев
заявил 6 октября, что для реализации этого проекта "в Казахстане должен работать международный консорциум, который будет состоять из мировых компаний, обладающих самыми передовыми технологиями".