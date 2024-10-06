Казахстан отказался от резервирования бензина в России - 06.10.2024 Украина.ру
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Казахстан отказался от резервирования бензина в России
Казахстан отказался от резервирования бензина в России - 06.10.2024 Украина.ру
Казахстан отказался от резервирования бензина в России
Казахстан не будет резервировать в России бензин на осень 2024 года. Об этом после голосования на референдуме по вопросу строительства АЭС заявил казахстанский министр энергетики Алмасадам Саткалиев
2024-10-06T10:28
2024-10-06T10:28
новости
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бензин
средняя азия
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энергоносители
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"Ежегодно мы резервируем на осень 50- 70 тысяч тонн бензина в России и даём возможность операторам импортировать при необходимости данные объёмы в случае отсутствия в смысле наличия дефицита. То есть сейчас этой потребности нет", - цитирует РИА "Новости" министра энергетики Казахстана.Ранее из Казахстана в Россию поступали заявки на резервирование бензина с целью недопущения дефицита на внутреннем рынке. Россия также поставляет газ в среднеазиатскую постсоветскую республику.В Казахстане проходит референдум по вопросу строительства первой атомной электростанции. В июне 2022 года Минэнерго Казахстана сообщило, что АЭС планируется строить на побережье озера Балхаш в Алма-Атинской области. Президент республики Касым-Жомарт Токаев заявил 6 октября, что для реализации этого проекта "в Казахстане должен работать международный консорциум, который будет состоять из мировых компаний, обладающих самыми передовыми технологиями".Развитие темы в публикации: Казахстан ведет себя открыто, но Великобритании интересен только Каспий - эксперт
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новости, казахстан, россия, касым-жомарт токаев, бензин, средняя азия, бывший ссср, энергоносители, еаэс, аэс
Новости, Казахстан, Россия, Касым-Жомарт Токаев, Бензин, Средняя Азия, бывший СССР, энергоносители, ЕАЭС, АЭС

Казахстан отказался от резервирования бензина в России

10:28 06.10.2024
 
© Никита РассказовАЗС бензин Крым
АЗС бензин Крым
© Никита Рассказов
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Казахстан не будет резервировать в России бензин на осень 2024 года. Об этом после голосования на референдуме по вопросу строительства АЭС заявил казахстанский министр энергетики Алмасадам Саткалиев
"Ежегодно мы резервируем на осень 50- 70 тысяч тонн бензина в России и даём возможность операторам импортировать при необходимости данные объёмы в случае отсутствия в смысле наличия дефицита. То есть сейчас этой потребности нет", - цитирует РИА "Новости" министра энергетики Казахстана.
Ранее из Казахстана в Россию поступали заявки на резервирование бензина с целью недопущения дефицита на внутреннем рынке. Россия также поставляет газ в среднеазиатскую постсоветскую республику.
В Казахстане проходит референдум по вопросу строительства первой атомной электростанции. В июне 2022 года Минэнерго Казахстана сообщило, что АЭС планируется строить на побережье озера Балхаш в Алма-Атинской области. Президент республики Касым-Жомарт Токаев заявил 6 октября, что для реализации этого проекта "в Казахстане должен работать международный консорциум, который будет состоять из мировых компаний, обладающих самыми передовыми технологиями".
Развитие темы в публикации: Казахстан ведет себя открыто, но Великобритании интересен только Каспий - эксперт
 
НовостиКазахстанРоссияКасым-Жомарт ТокаевБензинСредняя Азиябывший СССРэнергоносителиЕАЭСАЭС
 
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