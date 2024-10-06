https://ukraina.ru/20241006/1057865473.html
Зимовский о том, как долго продлится СВО и может ли на Украине произойти пророссийская революция
Зимовский о том, как долго продлится СВО и может ли на Украине произойти пророссийская революция - 06.10.2024 Украина.ру
Зимовский о том, как долго продлится СВО и может ли на Украине произойти пророссийская революция
Киев обладает значительным административным ресурсом и эффективной пропагандой, позволяющей затянуть военно-политическую агонию. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт и медиаконсультант Александр Зимовский
2024-10-06T06:45
2024-10-06T06:45
2024-10-06T06:45
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"На войне бывает так, что противостояние намечается долгое, а потом что-то ломается. На каком-то участке фронта происходит какое-то событие, которое меняет ситуацию по всему фронту. Это может быть удачный прорыв на важном направлении, после которого опускаются руки", - сказал он.Также, по словам Зимовского, может проявиться усталость командования армии, когда оно предъявит верховному главнокомандующему констатацию невозможности продолжения боевых действий и фактический ультиматум о необходимости вести переговоры."Это уже внутренняя ситуация, которая может произойти только под давлением на поле боя, - отметил он. - Верить в какую-то пророссийскую революцию на Украине я никому не советую".Зимовский уверен, что сейчас Киев может мобилизовать как минимум полмиллиона солдат, если одномоментно снизит призывной возраст до 18 лет."Это будут молодые люди, которые полностью индоктринированы украинством", - подчеркнул он.Полный текст интервью Александр Зимовский: Россия в Угледаре втоптала ВСУ в пыль и готова сразиться с новой 500-тысячной армиейчитайте на сайте Украина.руТакже на эту тему: ВСУ рискуют лучшими танками при нападении на Курскую область - Forbes
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия, всу, пророссийские силы, постсоветское пространство, мобилизация, сво, минобороны украины
Новости, Украина, Россия, ВСУ, пророссийские силы, постсоветское пространство, мобилизация, СВО, Минобороны Украины
Зимовский о том, как долго продлится СВО и может ли на Украине произойти пророссийская революция
Киев обладает значительным административным ресурсом и эффективной пропагандой, позволяющей затянуть военно-политическую агонию. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт и медиаконсультант Александр Зимовский
"На войне бывает так, что противостояние намечается долгое, а потом что-то ломается. На каком-то участке фронта происходит какое-то событие, которое меняет ситуацию по всему фронту. Это может быть удачный прорыв на важном направлении, после которого опускаются руки", - сказал он.
Также, по словам Зимовского, может проявиться усталость командования армии, когда оно предъявит верховному главнокомандующему констатацию невозможности продолжения боевых действий и фактический ультиматум о необходимости вести переговоры.
"Это уже внутренняя ситуация, которая может произойти только под давлением на поле боя, - отметил он. - Верить в какую-то пророссийскую революцию на Украине
я никому не советую".
Зимовский уверен, что сейчас Киев может мобилизовать как минимум полмиллиона солдат, если одномоментно снизит призывной возраст до 18 лет.
"Это будут молодые люди, которые полностью индоктринированы украинством", - подчеркнул он.