Москва получила от ОБСЕ "пять высокомерных отказов" - 06.10.2024 Украина.ру
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Москва получила от ОБСЕ "пять высокомерных отказов"
Москва получила от ОБСЕ "пять высокомерных отказов" - 06.10.2024 Украина.ру
Москва получила от ОБСЕ "пять высокомерных отказов"
Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) с начала года неоднократно отказывал Москве в выступлениях российских докладчиков. Об этом сообщила РИА "Новости" и.о. руководителя делегации страны на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова
2024-10-06T10:04
2024-10-06T10:04
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"Поясню, о чем речь. Со стороны стоявших у председательского штурвала Форума Кипра (зимой) и Хорватии (весной-летом) мы получили пять высокомерных отказов на приглашение российских высокопоставленных докладчиков для изложения нашей позиции на форуме", — сказала дипломат.Жданова также отметила, что "дошло до того, что даже российским студентам перекрыли доступ к подключению к заседаниям в качестве слушателей, хотя учащиеся из других государств ОБСЕ такую возможность имеют и активно ею пользуются".В итоге российская делегация не присоединилась к консенсусу о проведении трети пленарных заседаний ФСОБ в летнем триместре. По словам Ждановой, Москва исходит из невозможности нормальных переговоров в условиях ущемления интересов Российской Федерации.Подробности этого и других событий представлены в обзоре Высокомерные отказы ОБСЕ, спор о сбитом "Охотнике". Главное на Украине на утро 6 октября
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новости, обсе, мид рф, дипломатия, дипломатические отношения, публичная дипломатия, международные отношения, международная политика, переговоры
Новости, ОБСЕ, МИД РФ, дипломатия, дипломатические отношения, публичная дипломатия, международные отношения, Международная политика, переговоры

Москва получила от ОБСЕ "пять высокомерных отказов"

10:04 06.10.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 06.10.2024
© РИА Новости . Стрингер
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Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) с начала года неоднократно отказывал Москве в выступлениях российских докладчиков. Об этом сообщила РИА "Новости" и.о. руководителя делегации страны на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова
"Поясню, о чем речь. Со стороны стоявших у председательского штурвала Форума Кипра (зимой) и Хорватии (весной-летом) мы получили пять высокомерных отказов на приглашение российских высокопоставленных докладчиков для изложения нашей позиции на форуме", — сказала дипломат.
Жданова также отметила, что "дошло до того, что даже российским студентам перекрыли доступ к подключению к заседаниям в качестве слушателей, хотя учащиеся из других государств ОБСЕ такую возможность имеют и активно ею пользуются".
В итоге российская делегация не присоединилась к консенсусу о проведении трети пленарных заседаний ФСОБ в летнем триместре. По словам Ждановой, Москва исходит из невозможности нормальных переговоров в условиях ущемления интересов Российской Федерации.
Подробности этого и других событий представлены в обзоре Высокомерные отказы ОБСЕ, спор о сбитом "Охотнике". Главное на Украине на утро 6 октября
 
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