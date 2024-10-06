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Москва получила от ОБСЕ "пять высокомерных отказов"

Москва получила от ОБСЕ "пять высокомерных отказов" - 06.10.2024 Украина.ру

Москва получила от ОБСЕ "пять высокомерных отказов"

Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) с начала года неоднократно отказывал Москве в выступлениях российских докладчиков. Об этом сообщила РИА "Новости" и.о. руководителя делегации страны на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова

2024-10-06T10:04

2024-10-06T10:04

2024-10-06T10:04

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"Поясню, о чем речь. Со стороны стоявших у председательского штурвала Форума Кипра (зимой) и Хорватии (весной-летом) мы получили пять высокомерных отказов на приглашение российских высокопоставленных докладчиков для изложения нашей позиции на форуме", — сказала дипломат.Жданова также отметила, что "дошло до того, что даже российским студентам перекрыли доступ к подключению к заседаниям в качестве слушателей, хотя учащиеся из других государств ОБСЕ такую возможность имеют и активно ею пользуются".В итоге российская делегация не присоединилась к консенсусу о проведении трети пленарных заседаний ФСОБ в летнем триместре. По словам Ждановой, Москва исходит из невозможности нормальных переговоров в условиях ущемления интересов Российской Федерации.Подробности этого и других событий представлены в обзоре Высокомерные отказы ОБСЕ, спор о сбитом "Охотнике". Главное на Украине на утро 6 октября

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, обсе, мид рф, дипломатия, дипломатические отношения, публичная дипломатия, международные отношения, международная политика, переговоры