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Посол России завершил работу в США и вернулся на родину

Посол России завершил работу в США и вернулся на родину - 06.10.2024 Украина.ру

Посол России завершил работу в США и вернулся на родину

Российский посол в США Анатолий Антонов завершил работу в Америке и отправился в Москву. Об этом сообщает МИД России

2024-10-06T11:43

2024-10-06T11:43

2024-10-06T11:43

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Антонов вылетел в Москву спецрейсом вечером 5 октября. Кандидатура нового посла России в США пока не известна.Должность посла России в США Антонов занимал с 2017 года. До этого он работал в департаменте по вопросам безопасности и разоружения МИД РФ. В 2011-2016 годах занимал пост замминистра обороны, а затем - замминистра иностранных дел.В западной прессе завершение каденции после преподносится как "отзыв посла". В частности, такую формулировку использует государственная пресса ФРГ.МИД России констатирует завершение вашингтонской "командировки" Антонова. О новом месте его работы не сообщается.Ранее в новостях: США прокладывают дорогу к ядерному конфликту - посол Антонов

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новости, россия, сша, москва, анатолий антонов, посол, мид рф, дипломаты, дипломатические отношения