Посол России завершил работу в США и вернулся на родину
Российский посол в США Анатолий Антонов завершил работу в Америке и отправился в Москву. Об этом сообщает МИД России
Антонов вылетел в Москву спецрейсом вечером 5 октября. Кандидатура нового посла России в США пока не известна.
Должность посла России в США Антонов занимал с 2017 года. До этого он работал в департаменте по вопросам безопасности и разоружения МИД РФ. В 2011-2016 годах занимал пост замминистра обороны, а затем - замминистра иностранных дел.
В западной прессе завершение каденции после преподносится как "отзыв посла". В частности, такую формулировку использует государственная пресса ФРГ.
МИД России констатирует завершение вашингтонской "командировки" Антонова. О новом месте его работы не сообщается.
Ранее в новостях: США прокладывают дорогу к ядерному конфликту - посол Антонов