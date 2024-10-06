Посол России завершил работу в США и вернулся на родину - 06.10.2024 Украина.ру
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Посол России завершил работу в США и вернулся на родину
Посол России завершил работу в США и вернулся на родину - 06.10.2024 Украина.ру
Посол России завершил работу в США и вернулся на родину
Российский посол в США Анатолий Антонов завершил работу в Америке и отправился в Москву. Об этом сообщает МИД России
2024-10-06T11:43
2024-10-06T11:43
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дипломаты
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Антонов вылетел в Москву спецрейсом вечером 5 октября. Кандидатура нового посла России в США пока не известна.Должность посла России в США Антонов занимал с 2017 года. До этого он работал в департаменте по вопросам безопасности и разоружения МИД РФ. В 2011-2016 годах занимал пост замминистра обороны, а затем - замминистра иностранных дел.В западной прессе завершение каденции после преподносится как "отзыв посла". В частности, такую формулировку использует государственная пресса ФРГ.МИД России констатирует завершение вашингтонской "командировки" Антонова. О новом месте его работы не сообщается.Ранее в новостях: США прокладывают дорогу к ядерному конфликту - посол Антонов
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новости, россия, сша, москва, анатолий антонов, посол, мид рф, дипломаты, дипломатические отношения
Новости, Россия, США, Москва, Анатолий Антонов, посол, МИД РФ, дипломаты, дипломатические отношения

Посол России завершил работу в США и вернулся на родину

11:43 06.10.2024
 
© РИА Новости . Алексей Агарышев / Перейти в фотобанкАнатолий Антонов
Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
© РИА Новости . Алексей Агарышев
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Читать в
Российский посол в США Анатолий Антонов завершил работу в Америке и отправился в Москву. Об этом сообщает МИД России
Антонов вылетел в Москву спецрейсом вечером 5 октября. Кандидатура нового посла России в США пока не известна.
Должность посла России в США Антонов занимал с 2017 года. До этого он работал в департаменте по вопросам безопасности и разоружения МИД РФ. В 2011-2016 годах занимал пост замминистра обороны, а затем - замминистра иностранных дел.
В западной прессе завершение каденции после преподносится как "отзыв посла". В частности, такую формулировку использует государственная пресса ФРГ.
МИД России констатирует завершение вашингтонской "командировки" Антонова. О новом месте его работы не сообщается.
Ранее в новостях: США прокладывают дорогу к ядерному конфликту - посол Антонов
 
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