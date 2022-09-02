Усик обиделся на вопрос о Крыме - 02.09.2022 Украина.ру
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Усик обиделся на вопрос о Крыме
Усик обиделся на вопрос о Крыме - 02.09.2022 Украина.ру
Усик обиделся на вопрос о Крыме
Украинский боксер-тяжеловес Александр Усик на пресс-конференции в Киеве 2 сентября снова подтвердил журналистам свою позицию по Крыму
2022-09-02T13:52
2022-09-02T13:52
новости
усик
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спорт
украина
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Усик - уроженец Симферополя, однако в 2014 году он не признал волеизъявления подавляющего большинства крымчан и перебрался на территорию Украины.На пресс-конференции у боксера снова спросили о принадлежности полуострова, что привело его в раздражение.Усик подчеркнул, что выехал с Крыма за два дня до референдума и всегда утверждал, что этот регион является украинским. Он напомнил, что уже не раз отвечал на вопрос чей Крым и новые попытки узнать, не изменилось ли его мнение являются способом сделать на нем рейтинг.С началом российской спецоперации на Украине Усик вступил в тероборону и неоднократно фотографировался в военной форме и с оружием. Однако никакого реального участия в боевых действиях он так и не принял, спортсмен с разрешения властей отправился за границу готовится к очередному поединку против Энтони Джошуа.На так называемой дуэли взглядов перед боем он появился в образе казака, с чубом, в вышиванке и шароварах. В сети многие раскритиковали облик украинца.В итоге Усик сумел защитить титул чемпиона мира, победив британца раздельным решением судей. Нынешняя пресс-конференция боксера - первая на родине после победы в этом бое, который проходил в Саудовской Аравии.
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новости, усик, крым, бокс, спорт, украина
Новости, Усик, Крым, бокс, спорт, Украина

Усик обиделся на вопрос о Крыме

13:52 02.09.2022
 
© fightnews.infoАлександр Усик
Александр Усик
© fightnews.info
Читать в
Украинский боксер-тяжеловес Александр Усик на пресс-конференции в Киеве 2 сентября снова подтвердил журналистам свою позицию по Крыму
Усик - уроженец Симферополя, однако в 2014 году он не признал волеизъявления подавляющего большинства крымчан и перебрался на территорию Украины.
На пресс-конференции у боксера снова спросили о принадлежности полуострова, что привело его в раздражение.
Усик подчеркнул, что выехал с Крыма за два дня до референдума и всегда утверждал, что этот регион является украинским.

Много мы об этом говорим. Знаете, что мне не нравится в жизни? Когда хотят есть за мой счет, но я не угощаю, а с меня требуют, чтобы я заплатил.

Александр Усик
боксер
Он напомнил, что уже не раз отвечал на вопрос чей Крым и новые попытки узнать, не изменилось ли его мнение являются способом сделать на нем рейтинг.
С началом российской спецоперации на Украине Усик вступил в тероборону и неоднократно фотографировался в военной форме и с оружием. Однако никакого реального участия в боевых действиях он так и не принял, спортсмен с разрешения властей отправился за границу готовится к очередному поединку против Энтони Джошуа.
На так называемой дуэли взглядов перед боем он появился в образе казака, с чубом, в вышиванке и шароварах. В сети многие раскритиковали облик украинца.
В итоге Усик сумел защитить титул чемпиона мира, победив британца раздельным решением судей. Нынешняя пресс-конференция боксера - первая на родине после победы в этом бое, который проходил в Саудовской Аравии.
- РИА Новости, 1920, 17.08.2022
17 августа, 13:20
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