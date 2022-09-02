https://ukraina.ru/20220902/1038366483.html

Премьер-министр Украины попросил у Германии танки

Премьер-министр Украины попросил у Германии танки - 02.09.2022 Украина.ру

Премьер-министр Украины попросил у Германии танки

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль попросил у властей ФРГ "изменить философию поставок вооружений". Шмыгаль запросил поставить Киеву новые боевые танки "Леопард-2". Об этом 2 сентября сообщают немецкие СМИ

2022-09-02T12:02

2022-09-02T12:02

2022-09-02T12:02

новости

германия

танки

украина

поставки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103385/50/1033855062_0:314:3070:2041_1920x0_80_0_0_5f6b5e7009af9cbf02172e03df28f7d5.jpg

Денис Шмыгаль посетит Берлин в субботу, 3 сентября. На следующий день запланирована встреча с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Перед поездкой Шмыгаль заявил журналистам, что рассчитывает на новые поставки вооружений. Германия поставила Украине 10 самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000, 15 зенитных танков, три реактивные системы залпового огня и три бронированные ремонтно-эвакуационные машины. Прямые поставки танков и бронетранспортеров Украине для Олафа Шольцем находятся под запретом, утверждают немецкие журналисты. Ни одна страна НАТО пока такого вооружения Украине не поставила.

https://ukraina.ru/20220810/1037509887.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, германия, танки, украина, поставки