Премьер-министр Украины попросил у Германии танки
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль попросил у властей ФРГ "изменить философию поставок вооружений". Шмыгаль запросил поставить Киеву новые боевые танки "Леопард-2". Об этом 2 сентября сообщают немецкие СМИ
Денис Шмыгаль посетит Берлин в субботу, 3 сентября. На следующий день запланирована встреча с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Перед поездкой Шмыгаль заявил журналистам, что рассчитывает на новые поставки вооружений.
"Мы ожидаем, что США поставят нам свои танки "Абрамс", а из Германии мы ожидаем "Леопард-2". Это современные танки, которые нужны Украине на поле боя", - сказал Шмыгаль.
Германия поставила Украине 10 самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000, 15 зенитных танков, три реактивные системы залпового огня и три бронированные ремонтно-эвакуационные машины.
Прямые поставки танков и бронетранспортеров Украине для Олафа Шольцем находятся под запретом, утверждают немецкие журналисты. Ни одна страна НАТО пока такого вооружения Украине не поставила.
10 августа, 17:11Германия отчиталась о военных поставках Украине на 686 млн евроФедеральное правительство Германии опубликовало список вооружений, отправленных на Украину с 1 января по 8 августа 2022 года. Всего немецкие власти потратили 686,4 млн евро, сообщили в пресс-службе немецкого правительства