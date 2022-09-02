Премьер-министр Украины попросил у Германии танки - 02.09.2022 Украина.ру
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Премьер-министр Украины попросил у Германии танки
Премьер-министр Украины попросил у Германии танки - 02.09.2022 Украина.ру
Премьер-министр Украины попросил у Германии танки
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль попросил у властей ФРГ "изменить философию поставок вооружений". Шмыгаль запросил поставить Киеву новые боевые танки "Леопард-2". Об этом 2 сентября сообщают немецкие СМИ
2022-09-02T12:02
2022-09-02T12:02
новости
германия
танки
украина
поставки
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Денис Шмыгаль посетит Берлин в субботу, 3 сентября. На следующий день запланирована встреча с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Перед поездкой Шмыгаль заявил журналистам, что рассчитывает на новые поставки вооружений. Германия поставила Украине 10 самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000, 15 зенитных танков, три реактивные системы залпового огня и три бронированные ремонтно-эвакуационные машины. Прямые поставки танков и бронетранспортеров Украине для Олафа Шольцем находятся под запретом, утверждают немецкие журналисты. Ни одна страна НАТО пока такого вооружения Украине не поставила.
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новости, германия, танки, украина, поставки
Новости, Германия, танки, Украина, поставки

Премьер-министр Украины попросил у Германии танки

12:02 02.09.2022
 
© Фото : Sputnik / Перейти в фотобанктанк леопард
танк леопард - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© Фото : Sputnik
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль попросил у властей ФРГ "изменить философию поставок вооружений". Шмыгаль запросил поставить Киеву новые боевые танки "Леопард-2". Об этом 2 сентября сообщают немецкие СМИ
Денис Шмыгаль посетит Берлин в субботу, 3 сентября. На следующий день запланирована встреча с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Перед поездкой Шмыгаль заявил журналистам, что рассчитывает на новые поставки вооружений.
"Мы ожидаем, что США поставят нам свои танки "Абрамс", а из Германии мы ожидаем "Леопард-2". Это современные танки, которые нужны Украине на поле боя", - сказал Шмыгаль.
Германия поставила Украине 10 самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000, 15 зенитных танков, три реактивные системы залпового огня и три бронированные ремонтно-эвакуационные машины.
Прямые поставки танков и бронетранспортеров Украине для Олафа Шольцем находятся под запретом, утверждают немецкие журналисты. Ни одна страна НАТО пока такого вооружения Украине не поставила.
ЗСУ Gepard - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
10 августа, 17:11
Германия отчиталась о военных поставках Украине на 686 млн евроФедеральное правительство Германии опубликовало список вооружений, отправленных на Украину с 1 января по 8 августа 2022 года. Всего немецкие власти потратили 686,4 млн евро, сообщили в пресс-службе немецкого правительства
 
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