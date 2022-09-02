https://ukraina.ru/20220902/1038364912.html

СМИ заметили у несостоявшегося убийцы вице-президента Аргентины популярную в "Азове"* татуировку

СМИ заметили у несостоявшегося убийцы вице-президента Аргентины популярную в "Азове"* татуировку - 02.09.2022 Украина.ру

СМИ заметили у несостоявшегося убийцы вице-президента Аргентины популярную в "Азове"* татуировку

Бразилец Фернандо Сабаг Монтьел, задержанный за попытку покушения на вице-президента Аргентины Кристину Фернандес де Киршнер, имеет татуировку "Чёрное солнце", популярную у боевиков вооружённого формирования "Азов"* национальной гвардии Украины. Об этом рассказали 1 сентября латиноамериканские СМИ

2022-09-02T11:21

2022-09-02T11:21

2022-09-02T11:38

новости

аргентина

бразилия

татуировка

нацизм

"азов"

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Сабаг сумел приблизиться Фернандес, смешавшись с толпой её сторонников, направил на неё заряженный пистолет и нажал на курок, однако оружие не сработало. Впоследствии покушавшийся был задержан полицией.По информации аргентинских СМИ, 35-летний Сабаг проживает в Аргентине с 2018 года и задерживался в 2021 году полицией за "ненадлежащее использование оружия".Аргентинский сайт Cronista обращает внимание на татуировку "Чёрное солнце", изображённую на локте у Сабага, и называет её "символом, связанным с нацизмом".К теме обращается и бразильский сайт Noamazonaseassim.Кристина Фернандес де Киршнер, в настоящее время вице-президент Аргентины, занимала пост президента страны с 2007 по 2015 годы. Она также вдова бывшего президента Аргентины Нестора Киршнера.* Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ.

https://ukraina.ru/20220420/1033810619.html

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новости, аргентина, бразилия, татуировка, нацизм, "азов"