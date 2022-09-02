СМИ заметили у несостоявшегося убийцы вице-президента Аргентины популярную в "Азове"* татуировку - 02.09.2022 Украина.ру
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СМИ заметили у несостоявшегося убийцы вице-президента Аргентины популярную в "Азове"* татуировку
СМИ заметили у несостоявшегося убийцы вице-президента Аргентины популярную в "Азове"* татуировку - 02.09.2022 Украина.ру
СМИ заметили у несостоявшегося убийцы вице-президента Аргентины популярную в "Азове"* татуировку
Бразилец Фернандо Сабаг Монтьел, задержанный за попытку покушения на вице-президента Аргентины Кристину Фернандес де Киршнер, имеет татуировку "Чёрное солнце", популярную у боевиков вооружённого формирования "Азов"* национальной гвардии Украины. Об этом рассказали 1 сентября латиноамериканские СМИ
2022-09-02T11:21
2022-09-02T11:38
новости
аргентина
бразилия
татуировка
нацизм
"азов"
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Сабаг сумел приблизиться Фернандес, смешавшись с толпой её сторонников, направил на неё заряженный пистолет и нажал на курок, однако оружие не сработало. Впоследствии покушавшийся был задержан полицией.По информации аргентинских СМИ, 35-летний Сабаг проживает в Аргентине с 2018 года и задерживался в 2021 году полицией за "ненадлежащее использование оружия".Аргентинский сайт Cronista обращает внимание на татуировку "Чёрное солнце", изображённую на локте у Сабага, и называет её "символом, связанным с нацизмом".К теме обращается и бразильский сайт Noamazonaseassim.Кристина Фернандес де Киршнер, в настоящее время вице-президент Аргентины, занимала пост президента страны с 2007 по 2015 годы. Она также вдова бывшего президента Аргентины Нестора Киршнера.* Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ.
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новости, аргентина, бразилия, татуировка, нацизм, "азов"
Новости, Аргентина, Бразилия, татуировка, нацизм, "Азов"

СМИ заметили у несостоявшегося убийцы вице-президента Аргентины популярную в "Азове"* татуировку

11:21 02.09.2022 (обновлено: 11:38 02.09.2022)
 
Сабаг Монтьел Чёрное солнце
Сабаг Монтьел Чёрное солнце
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Бразилец Фернандо Сабаг Монтьел, задержанный за попытку покушения на вице-президента Аргентины Кристину Фернандес де Киршнер, имеет татуировку "Чёрное солнце", популярную у боевиков вооружённого формирования "Азов"* национальной гвардии Украины. Об этом рассказали 1 сентября латиноамериканские СМИ
Сабаг сумел приблизиться Фернандес, смешавшись с толпой её сторонников, направил на неё заряженный пистолет и нажал на курок, однако оружие не сработало. Впоследствии покушавшийся был задержан полицией.
По информации аргентинских СМИ, 35-летний Сабаг проживает в Аргентине с 2018 года и задерживался в 2021 году полицией за "ненадлежащее использование оружия".
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Аргентинский сайт Cronista обращает внимание на татуировку "Чёрное солнце", изображённую на локте у Сабага, и называет её "символом, связанным с нацизмом".

"[Сабаг] имеет татуировку, используемую батальоном "Азов" … которая представляет нацистскую идеологию. … Её часто можно увидеть у чланов батальона "Азов", самого смертоносного подразделения украинской армии, которое Путин называет нацистами", - уточняет аргентинский сайт DataClave.

К теме обращается и бразильский сайт Noamazonaseassim.

"Чёрное солнце", символ, связанный с нацизмом, который приобрёл известность в последние дни, поскольку его использовали некоторые украинские солдаты в войне против России, был замечен на татуировке у Фернандо Андреса Сабага Монтьела, 35-летнего бразильца, который пытался убить Кристину Киршнер. … В последнее время он (символ - ред.) получил большую известность, так как был замечен на форме бойцов батальона "Азов" Украины

Noamazonaseassim
Бразильский сайт
Кристина Фернандес де Киршнер, в настоящее время вице-президент Аргентины, занимала пост президента страны с 2007 по 2015 годы. Она также вдова бывшего президента Аргентины Нестора Киршнера.
* Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ.
 
НовостиАргентинаБразилиятатуировканацизм"Азов"
 
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