https://ukraina.ru/20220902/1038362710.html

Ядерный шантаж Киева на Запорожской АЭС под контролем ООН

Ядерный шантаж Киева на Запорожской АЭС под контролем ООН - 02.09.2022 Украина.ру

Ядерный шантаж Киева на Запорожской АЭС под контролем ООН

Украина.ру, 02.09.2022

2022-09-02T10:34

2022-09-02T10:34

2022-09-02T11:25

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запорожская аэс

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План действий украинской стороны на Запорожской АЭС выглядит просто, гениально и прямолинейно, как извилина между двумя полушариями мозга украинского патриота, девственно неиспещренными никакими изгибами. Сейчас это уже очевидно даже самому этому среднестатистическому патриоту.Оцените и вы красоту полета украинской диверсионной мысли, явно одобренной где-то в англосаксонских разведштабах, тоже отличающихся поразительным умом и сногсшибательной сообразительностью.За пару часов до того, как 1 сентября 2022 года ЗАЭС собралась посетить миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), пара-тройка украинских диверсионных групп прямо на баржах подплывают на Каховское водохранилище, высаживаются, захватывают станцию и, типа, радостно встречают международных атомных инспекторов. Выбивая оттуда российские войска, осуществляющие охрану объекта, и тем самым доказывая, что станция -- под контролем Украины, а россияне ее обстреливают, чтобы вызвать ядерную катастрофу по типу украинского Чернобыля или японской Фукусимы. А то ведь получалась какая-то нелогичная фигня: русские сидят на станции, и русские ее же обстреливают из всех видов арты и ракетных установок. Этим Киев "кормил" весь мир последние пару-тройку недель, а потом понял, что весь мир убедится в этой нелогичности.И все вроде бы было на стороне украинцев. И согласие союзных сил спецвоенной операции (СВО) пропустить миссию МАГАТЭ на станцию с украинской стороны, как того и требовал Киев. И умышленная задержка миссионеров на пропускном пункте по пути из Запорожья в Энергодар. Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что миссионеры МАГАТЭ долго вели переговоры с украинской стороной, чтобы попасть на освобожденную часть Запорожской области в районе станции. Украинская сторона требовала от участников делегации письменное согласие, что Киев не несет ответственности за их безопасность. "Они долгое время не могли решить вопрос с украинской стороной по пересечению границы, с них какие-то бумаги требовали о гарантиях безопасности, что они берут на себя (ответственность за свою безопасность – Авт.), что Украина не предоставляет гарантий, с кем-то договаривались в Киеве", — рассказывал Балицкий.Типа украинцы, пользуясь тем, что россияне поверили им, как лохи, затягивали физическое прибытие миссионеров на станцию, чтобы те там не попали под пули во время боя за нее. Мудро и предусмотрительно было. Более того, -- это немаловажно! -- обстрелы Энергодара со стороны ВСУ прекратились, как только украинская сторона пропустила миссию МАГАТЭ через блокпост.Зачем эта возня украинцам и их кураторам нужна была? Мысли на эту тему разнятся только нюансами. Как указал политолог Андрей Суздальцев в интервью Украина.ру, от диверсии получился бы чудесный информационный эффект. На территорию ЗАЭС, якобы контролируемой российскими войсками, приехала бы миссия МАГАТЭ, а там бы ее встретили украинские части и украинская власть. В этом случае украинской и западной пропаганде и удалось бы в который раз обвинить Россию в обстрелах и Энергодара, и самой станции.Представитель главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов дополняет эту мысль: "Скорее всего, сценарий был очень дерзкий, с другой стороны, достаточно простой. Зайти на атомную станцию буквально в канун визита МАГАТЭ — за считаные минуты, часы. Зафиксировать эту ситуацию, взять потом, по сути, в заложники сотрудников миссии МАГАТЭ. Я допускаю, что некоторые из этих членов делегации миссии МАГАТЭ не такие простые, как могут показаться. Может быть, они о чем-то знали и допускали и стали бы заложниками чуть ли не по доброй воле, легализовав взятие под контроль атомной станции".В общем, почти отличный план. Но всё пошло не так. Войска Росгвардии и сил СВО очень быстро разобрались и отправили к праотцам диверсантов, не подпуская их к станции и откровенно портя картинку. И встретили миссию как полагается. Более того, показали ей и главе МАГАТЭ Рафаэлю Росси всё, что те хотели посмотреть: от интересных мест на станции до социальных объектов вокруг нее, тоже подвергаемых обстрелам украинской стороны."Это одна из важнейших вещей, которые я хочу сделать, и я это сделаю. …Перед нами стоит очень важная задача — оценить реальную ситуацию там и помочь стабилизировать ее… Мы направляемся в зону военных действий, на оккупированные территории, что требует ясных гарантий не только от Российской Федерации, но и от Украины. Нам удалось их получить", — сказал накануне Гросси так мужественно, что впечатлил даже официального представителя МИД России – ироничную Марию Захарову. Она восхитилась мужеством Росси и подчеркнула: "Осуществление этого чрезвычайно ответственного мероприятия, призванного открыть глаза международному сообществу на реальный источник угрозы безопасности ЗАЭС, которым является украинская сторона, явно не по нраву Киеву. Момент истины неумолимо приближается. В случае новых попыток Киева сорвать их работу обстрелами или диверсиями вся ответственность за последствия целиком ляжет на режим Владимира Зеленского и его кураторов, а также их "группу поддержки" на Западе. Российская сторона сделала все от нее зависящее, чтобы Рафаэль Гросси и его команда благополучно осуществили поездку на ЗАЭС и выполнили свою работу. Отдаем должное их мужеству и готовности работать буквально под украинским огнем. В настоящее время эксперты МАГАТЭ прибыли на Запорожскую атомную электростанцию и начинают работу в соответствии с планом".Однако увиденное на ЗАЭС явно разочаровало самого Росси. Он побыл на станции пару часов и отбыл, заявив, что ему лично все ясно, а вот миссия поработает на ЗАЭС до 3 сентября, все выяснит еще более досконально и все так же разъяснит. Всему миру и конкретно ООН, которая уже замутила на этот случай 22 сентября заседание своего Совета безопасности. Так гласит распространенная программа его работы.Правда, первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Москва "в свете непрекращающихся украинских обстрелов ЗАЭС и сегодняшней безрассудной провокации киевского режима, направленной на срыв визита на станцию инспекторов МАГАТЭ" запросила проведение заседания Совета Безопасности побыстрее, уже 6 сентября. И ожидает участия в этом совещании генсека ООН Антониу Гутерриша, а также предлагает заслушать главу МАГАТЭ Рафаэля Гросси. "По итогам пребывания его команды на ЗАЭС", -- подчеркнул Полянский.И что же сегодня происходит на ЗАЭС? Миссия МАГАТЭ типа продуктивно работает. А вот руководитель ВГА Энергодара Александр Волга сообщил, что украинские части продолжают наносить удары по городу Энергодару. И остается только надеяться, что миссия МАГАТЭ это тоже увидит, зафиксирует и отразит в отчете перед ООН. Сегодня, 2 сентября, у них, по идее, самый продуктивный день.Ну а в ООН обсуждение обещает быть жарким. Не важно когда, важна суть. Потому что последствия могут быть очень плачевными в первую очередь для МАГАТЭ и всей ООН. И вовсе не потому, что МАГАТЭ – это организация, которая создана в структуре ООН, а потому, что работает она как бы в интересах всех стран мира, а не стран "золотого миллиарда" (читай: Запада), которые нередко спонсируют "изыскания" многих таких организаций и требуют от них лояльности себе, а не истине.В последние годы это стало все заметнее, что Запад использует международные организации для травли и всевозможных обвинений в "недемократичности и отступлении от общепринятых цивилизованных норм мирового общежития" тех стран, которые ему неугодны. И под шквальный огонь как бы "международной критики" в таких организациях попала Россия. Особенно после 2007 года, когда ее президент Владимир Путин на международной конференции по безопасности в Мюнхене "посмел" прямо заявить, что у его страны есть национальные интересы и она их будет отстаивать любой ценой. И – ба! – их отстаивает. Да еще и как!И ярчайший пример использования международной организации для травли России – это ее история взаимоотношений с Советом Европы (СЕ) и его Парламентской ассамблеей (ПАСЕ). Россия входила в СЕ с 28 февраля 1996 по 16 марта 2022 года, и в чем только не обвиняла эта структура Москву и чего и в каких формах только от нее не требовала. Все закончилось после начала СВО, когда СЕ исключил Россию из своих рядов, а она и не очень печалилась.Но точно такие же отношения у России и с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО), которая фабрикует фейковые обвинения в использовании запрещенного оружия в Сирии, но под заказ Запада и конкретно США.Отметилась тем же и Организация по сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которая должна была мониторить соблюдение мира в ЛДНР после 2014-2015 годов по "Минску-2", но, как оказалось, ее миссия выполняла функции разведки украинской стороны и передавала данные ВСУ. Ну а те уже обстреливали самопровозглашенные республики. Конечно "во имя демократии и Киева".Согрешил в том же ключе недавно и Международный комитет красного креста (МККК), который как бы "не заметил", кто стрелял и убивал украинских военнопленных в колонии в Еленовке. А перед этим МККК очень пекся о судьбе украинских неонацистов их карательного полка "Азов"*, обеспечивая им жизнь во время сидения на "Азовстали" в Мариуполе.Теперь вот очередь МАГАТЭ и ООН. Не сработают так, как нужно США и Западу, опять пойдут разговоры о "необходимости реформировать устаревшую структуру и принципы работы" организации. А ведь речь идет-то о ядерной безопасности. Мировой, планетарной. И о том, что украинский неонацистский режим при попустительстве Запада использует для достижения своих целей ядерный шантаж, угрожая значительной части человечества в Евразии.Но миссия МАГАТЭ, повторяю, работает, изучает и будет делать выводы. А последнее голосование в ООН по осуждению России по требованию Запада поддержали всего 53 страны из почти что 200.Ой, будут, кажется, "реформировать" ООН, будут. По полной программе.* Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ и признана террористической.

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https://ukraina.ru/20220902/1038361967.html

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эксклюзив, запорожская аэс, украина, магатэ