Рогов рассказал об обстановке на Запорожской атомной электростанции - 02.09.2022 Украина.ру
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Рогов рассказал об обстановке на Запорожской атомной электростанции
Рогов рассказал об обстановке на Запорожской атомной электростанции - 02.09.2022 Украина.ру
Рогов рассказал об обстановке на Запорожской атомной электростанции
Обстановка на Запорожской АЭС спокойная, новых обстрелов со стороны украинских войск не было. Об этом 2 сентября сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, передает РИА Новости
2022-09-02T10:17
2022-09-02T10:17
запорожская аэс
рогов
новости
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"Обстановка на атомной станции спокойная. Тишина", - сказал Рогов.По его мнению, прекращение обстрелов со стороны украинских войск может быть связано с приездом в Энергодар миссии МАГАТЭ.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
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запорожская аэс, рогов, новости
Запорожская АЭС, Рогов, Новости

Рогов рассказал об обстановке на Запорожской атомной электростанции

10:17 02.09.2022
 
© Русская веснаВладимир Рогов
Владимир Рогов
© Русская весна
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Обстановка на Запорожской АЭС спокойная, новых обстрелов со стороны украинских войск не было. Об этом 2 сентября сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, передает РИА Новости
"Обстановка на атомной станции спокойная. Тишина", - сказал Рогов.

По его мнению, прекращение обстрелов со стороны украинских войск может быть связано с приездом в Энергодар миссии МАГАТЭ.

ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных.
В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
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