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Рогов рассказал об обстановке на Запорожской атомной электростанции
Рогов рассказал об обстановке на Запорожской атомной электростанции - 02.09.2022 Украина.ру
Рогов рассказал об обстановке на Запорожской атомной электростанции
Обстановка на Запорожской АЭС спокойная, новых обстрелов со стороны украинских войск не было. Об этом 2 сентября сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, передает РИА Новости
2022-09-02T10:17
2022-09-02T10:17
2022-09-02T10:17
запорожская аэс
рогов
новости
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"Обстановка на атомной станции спокойная. Тишина", - сказал Рогов.По его мнению, прекращение обстрелов со стороны украинских войск может быть связано с приездом в Энергодар миссии МАГАТЭ.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
https://ukraina.ru/20220830/1038261247.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
запорожская аэс, рогов, новости
Запорожская АЭС, Рогов, Новости
Рогов рассказал об обстановке на Запорожской атомной электростанции
Обстановка на Запорожской АЭС спокойная, новых обстрелов со стороны украинских войск не было. Об этом 2 сентября сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, передает РИА Новости
"Обстановка на атомной станции спокойная. Тишина", - сказал Рогов.
По его мнению, прекращение обстрелов со стороны украинских войск может быть связано с приездом в Энергодар миссии МАГАТЭ.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных.
В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.