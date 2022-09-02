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Рогов рассказал об обстановке на Запорожской атомной электростанции

Рогов рассказал об обстановке на Запорожской атомной электростанции - 02.09.2022 Украина.ру

Рогов рассказал об обстановке на Запорожской атомной электростанции

Обстановка на Запорожской АЭС спокойная, новых обстрелов со стороны украинских войск не было. Об этом 2 сентября сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, передает РИА Новости

2022-09-02T10:17

2022-09-02T10:17

2022-09-02T10:17

запорожская аэс

рогов

новости

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"Обстановка на атомной станции спокойная. Тишина", - сказал Рогов.По его мнению, прекращение обстрелов со стороны украинских войск может быть связано с приездом в Энергодар миссии МАГАТЭ.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.

https://ukraina.ru/20220830/1038261247.html

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запорожская аэс, рогов, новости