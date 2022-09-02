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Россия не заставляет дружественные страны признавать ДНР и ЛНР — МИД РФ

Россия не заставляет дружественные страны признавать ДНР и ЛНР — МИД РФ - 02.09.2022 Украина.ру

Россия не заставляет дружественные страны признавать ДНР и ЛНР — МИД РФ

Москва не собирается навязывать ближневосточным странам признание независимости Луганской и Донецкой Народных Республик, это их суверенное решение. Об этом заявил директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Александр Кинщак, передает 2 сентября РИА Новости

2022-09-02T08:29

2022-09-02T08:29

2022-09-02T08:44

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"Что касается возможности признания ЛНР и ДНР другими странами (региона - ред.), то это является суверенным решением любого независимого государства. Естественно, мы можем только приветствовать подобные шаги. В отличие от наших западных партнеров, не собираемся никому их навязывать", - сказал Кинщак.Он напомнил, что в конце июня Сирия официально признала независимость и суверенитет ЛНР и ДНР.В феврале этого года российский президент Владимир Путин заявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР. После этого началась специальная операция по защите Донбасса.На сегодняшний день независимость республик признана также Сирией, КНДР, Абхазией и Южной Осетией.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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