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Германия ужесточит правила получения пособий для украинских беженцев

Германия ужесточит правила получения пособий для украинских беженцев - 03.10.2024 Украина.ру

Германия ужесточит правила получения пособий для украинских беженцев

Немецкое правительство приняло решение об ужесточении правил получения пособия по безработице: нарушителям, в том числе беженцам с Украины, грозит сокращение выплат, если они будут избегать трудоустройства, передает Spiegel

2024-10-03T07:29

2024-10-03T07:29

2024-10-03T07:29

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"В будущем к людям, получающим пособие по безработице, будут применяться более жесткие санкции, если они будут отказываться от работы или пропускать назначенные приемы (в центре трудоустройства)", - пишет издание со ссылкой на решение правительства, которое, при условии согласования в парламенте, начнет действовать с 1 января 2025 года.Так, в случае отказа от трудоустройства без веской причины пособие может быть сокращено на 30% в последующие три месяца, а послабления при жилищно-коммунальных расходах уменьшатся. Сокращение пособий коснется также тех, кто зарабатывает без официального трудоустройства.Ранее ряд немецких политиков призвал отменить пособие по безработице для украинских беженцев. Ежемесячная выплата на одного человека составляет до 563 евро и предоставляется украинским гражданам наравне с бесплатными медицинскими услугами и проживанием в соцжилье на время прохождения интеграционных и языковых курсов.По состоянию на март текущего года, в Германии зарегистрировано свыше 1,65 миллиона получивших убежище украинских граждан.Подробнее о незавидном положении украинских беженцев - в материале Павла Котова "Солидарность имеет пределы": как в Европе меняется отношение к беженцам с Украины на сайте Украина.ру.

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новости, германия, украина, европа, беженцы, пособия