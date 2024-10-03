https://ukraina.ru/20241003/1057852882.html

Зарится на российские деньги и добивается трибунала над РФ. Чем занимается бывший глава МИД Борис Тарасюк

Зарится на российские деньги и добивается трибунала над РФ. Чем занимается бывший глава МИД Борис Тарасюк - 03.10.2024 Украина.ру

Зарится на российские деньги и добивается трибунала над РФ. Чем занимается бывший глава МИД Борис Тарасюк

Антироссийский и прозападный курс Украины формировался долго, упорно и целенаправленно, чтобы в итоге привести к нынешнему конфликту. Закладывать его основы начал еще старый советский дипломат Борис Тарасюк, который дважды возглавлял МИД Украины, а сейчас заседает в Совете Европы.

2024-10-03T05:30

2024-10-03T05:30

2024-10-03T05:30

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В ходе цветных революций 2004 и 2014 Тарасюк возглавлял международную деятельность так называемого Комитета национального спасения – объединения групп националистов и прозападных либералов, присвоивших право говорить от имени всего народа Украины.В отличие от его малограмотных преемников во главе МИД, Тарасюк – человек хитрый, образованный и настойчивый. Он также убежденный сторонник вступления в НАТО и евроинтеграции, которую проталкивал под любым соусом, не брезгуя подлогом. Его биография говорит о том, что он мог быть завербован еще в советские времена, когда при Брежневе работал в представительстве УССР при ООН в Нью-Йорке.В последние годы существования СССР он работал инструктором отдела зарубежных связей ЦК КПУ. Правда, налаживает он связи почему-то не с близкими по идеологии организациями, а с националистической диаспорой в США и Канаде, которых приглашает на Украину в рамках "гуманитарных" проектов.Во главе МИД его поставил в первый раз Леонид Кучма в 1998 году, но через два года его сняли с должности. Как утверждал сам Тарасюк, произошло это по требованию РФ.В 2002 году он проходит в Верховную Раду по списку партии Виктора Ющенко "Наша Украина". В Раде он создает и возглавляет комитет по евроинтеграции. В тот же период он создает НПО Институт евроатлантического сотрудничества, который тоже сам возглавляет.В 2003 году он вступает и тут же возглавляет старую националистическую организацию Народный рух Украины (НРУ). Возглавив Народный рух, Тарасюк организует в нем чистки, добиваясь исключения ряда старых националистов, после чего на блюдечке преподносит организацию сначала Ющенко, а затем – Юлии Тимошенко.В 2008 году в остатках Руха даже произошел бунт: несколько старых националистов выступили против слияния с партией Тимошенко БЮТ и переизбрания Тарасюка. Западноукраинским националистам не нравилось, что организацию возглавляет советский аппаратчик. Тем не менее, Тарасюк добился их исключения, прибрав организацию к рукам.Второй раз он возглавляет МИД Украины при Ющенко, что знаменовало смену внешнеполитического курса. Он сохранял этот пост даже при смене глав правительств. С 2005 года Тарасюк тесно работал с нынешним президентом Грузии Саломе Зурабишвили. Вместе с ней он ездил в Кыргызстан после очередной цветной революции, уговаривая свергнутого президента Аскара Акаева уйти в отставку. Тогда же он вместе с Зурабишвили пытается создать коалицию, которая бы объединила бывшие советские республики, в которых произошли цветные революции. Проект Тарасюка и Зурабишвили предполагал окружение РФ своеобразным кольцом врагов.В 2006 году правительство Украины возглавил Виктор Янукович, но Тарасюк в этом правительстве лично решил не менять внешнеполитический курс. В этот период он отказывается озвучивать официальную позицию Кабмина, старается озвучивать свою собственную, выдавая ее за официальную. В ряде резолюций он опускается до подлога, внося в итоговый документ свои правки, несогласованные с Кабмином и прочими членами украинской делегации. В должности главы МИД Тарасюк лично отменяет визит Януковича в США, а также официально дезавуирует официальные заявления главы правительства, то есть своего начальника.В итоге в декабре 2006 года Тарасюка снимают с должности решением Верховной Рады, но он продолжает ходить в свой кабинет в МИДе, а когда его туда не пускают, пытается пробиться силой с помощью депутатов-националистов.После отставки Тарасюк продолжает ездить по европейским столицам, заявляя от имени Украины о неизменности курса в НАТО.Сразу же после переворота на Майдане 27 февраля 2014 года он был назначен вице-премьер-министром Украины по вопросам евроинтеграции в правительстве Арсения Яценюка.В 2014 году Тарасюка переизбирают в Раду по списку "Батькивщины" Юлии Тимошенко. В Раде он входил в комитеты по парламентским связям с Польшей и Венгрией. Из обоих комитетов он вышел демонстративно. Поляки ему не понравились тем, что признали Волынскую резню геноцидом, а Венгрия – попытками защищать права венгров Закарпатья.В интервью "Радио свобода" в 2017 году он критиковал США за то, что те не так активно борются за звание "лидера мира". Он также сомневался в способности Китая и РФ объединиться в коалицию на том основании, что это противоречит интересам США, и Вашингтон такого не допустит. По его мнению, необходимо было задействовать все силы, чтобы не допустить смягчения политики США в отношении РФ.Во вторник 1 октября уже нынешнего года в честь так называемого Дня защитников Украины Тарасюк присутствовал в Страсбурге на митинге вместе с депутатом "Евросолидарности"(партия Петра Порошенко) Алексеем Гончаренко, требуя покарать Россию.В Совете Европы, который пачками штампует антироссийские резолюции, Тарасюк в этом году требовал создания спецтрибунала против российского руководства. При этом он резко выступает против какого-либо диалога с Россией.Недавно также на Киевском форуме безопасности Борис Тарасюк говорил, что в ближайшее время начнёт работу созданный Советом Европы Реестр нанесённого Украине ущерба, в котором каждый сможет потребовать от России компенсацию. Проще говоря, Тарасюк вновь обещает рядовым украинцам российские деньги.И хотя Тарасюку уже 74 года, бывший советский аппаратчик проявляет чрезмерную международную активность ради достижения своей цели – развала РФ. Единственное, чего он опасается, судя по его заявлениям, - ослабления гегемонии США, словно его настоящая родина – не Житомирская область, а штат Миннесота.О приемнике Тарасюка на посту министра иностранных дел Украины - в статье Дмитрия Ковалевича

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украина, россия, сша, виктор ющенко, юлия тимошенко, саломе зурабишвили, мид, совет европы, рада, мнения