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В России арестовали имущество украинского миллиардера Гереги

В России арестовали имущество украинского миллиардера Гереги - 03.10.2024 Украина.ру

В России арестовали имущество украинского миллиардера Гереги

Имущество украинского миллиардера Александра Гереги арестовали в России, передает 3 октября РИА Новости

2024-10-03T07:15

2024-10-03T07:15

2024-10-03T07:18

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россия

владимир константинов

олег царев

имущество

арест

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По имеющимся данным, имущество было арестовано в апреле.Герега в 2021 году входил в список богатейших людей страны, который был опубликован "Forbes Украина". В 2018 году Россия внесла украинского миллиардера в санкционный список.В 2022 году глава крымского парламента Владимир Константинов сообщил о национализации имущества украинских олигархов в Крыму. Так, в собственность республики было передано более 130 объектов, относящихся к ООО "РусЛайн Ко".Среди учредителей компании ООО "РусЛайн Ко", по данным системы "БИР-Аналитик", были в том числе фирмы, которыми владеет Герега: "Новая линия" и "Эпицентр К". Однако с 2018 года учредителем "Руслайн Ко" значится компания "Дром Венчерс Лимитед", находящаяся на Маршалловых островах, по информации из СМИ, это офшорная компания украинского бизнесмена.Подробнее об украинских миллиардерах - в материале Романа Гнатюка Олег Царев о том, как украинские президенты становятся миллиардерами на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, владимир константинов, олег царев, имущество, арест