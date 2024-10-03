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В России арестовали имущество украинского миллиардера Гереги
В России арестовали имущество украинского миллиардера Гереги - 03.10.2024 Украина.ру
В России арестовали имущество украинского миллиардера Гереги
Имущество украинского миллиардера Александра Гереги арестовали в России, передает 3 октября РИА Новости
2024-10-03T07:15
2024-10-03T07:15
2024-10-03T07:18
новости
россия
владимир константинов
олег царев
имущество
арест
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По имеющимся данным, имущество было арестовано в апреле.Герега в 2021 году входил в список богатейших людей страны, который был опубликован "Forbes Украина". В 2018 году Россия внесла украинского миллиардера в санкционный список.В 2022 году глава крымского парламента Владимир Константинов сообщил о национализации имущества украинских олигархов в Крыму. Так, в собственность республики было передано более 130 объектов, относящихся к ООО "РусЛайн Ко".Среди учредителей компании ООО "РусЛайн Ко", по данным системы "БИР-Аналитик", были в том числе фирмы, которыми владеет Герега: "Новая линия" и "Эпицентр К". Однако с 2018 года учредителем "Руслайн Ко" значится компания "Дром Венчерс Лимитед", находящаяся на Маршалловых островах, по информации из СМИ, это офшорная компания украинского бизнесмена.Подробнее об украинских миллиардерах - в материале Романа Гнатюка Олег Царев о том, как украинские президенты становятся миллиардерами на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, владимир константинов, олег царев, имущество, арест
Новости, Россия, Владимир Константинов, Олег Царев, имущество, арест
В России арестовали имущество украинского миллиардера Гереги
07:15 03.10.2024 (обновлено: 07:18 03.10.2024)
Имущество украинского миллиардера Александра Гереги арестовали в России, передает 3 октября РИА Новости
По имеющимся данным, имущество было арестовано в апреле.
Герега в 2021 году входил в список богатейших людей страны, который был опубликован "Forbes Украина".
В 2018 году Россия внесла украинского миллиардера в санкционный список.
В 2022 году глава крымского парламента Владимир Константинов
сообщил о национализации имущества украинских олигархов в Крыму
. Так, в собственность республики было передано более 130 объектов, относящихся к ООО "РусЛайн Ко".
Среди учредителей компании ООО "РусЛайн Ко", по данным системы "БИР-Аналитик", были в том числе фирмы, которыми владеет Герега: "Новая линия" и "Эпицентр К". Однако с 2018 года учредителем "Руслайн Ко" значится компания "Дром Венчерс Лимитед", находящаяся на Маршалловых островах, по информации из СМИ, это офшорная компания украинского бизнесмена.
Подробнее об украинских миллиардерах - в материале Романа Гнатюка Олег Царев о том, как украинские президенты становятся миллиардерами на сайте Украина.ру.