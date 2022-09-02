https://ukraina.ru/20220902/1038351006.html

"Пытаются выдать Киев за жертву": зарубежный журналист раскрыл правду о работе СМИ на Западе

"Пытаются выдать Киев за жертву": зарубежный журналист раскрыл правду о работе СМИ на Западе - 02.09.2022 Украина.ру

"Пытаются выдать Киев за жертву": зарубежный журналист раскрыл правду о работе СМИ на Западе

Аргентинский военный корреспондент Себастьян Сальгадо рассказал в интервью Украина.ру, как западные журналисты пытаются обмануть миллионы людей и кто им в этом помогает

2022-09-02T06:37

2022-09-02T06:37

2022-09-02T06:37

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запад

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Освещение событий российской спецоперации в аргентинских СМИ концентрировалось на том, чтобы представлять из украинского правительства жертву, признался журналист. Тон медийной повестке задают агентства "Рейтер", АП, "Франс Пресс" и быстро увеличивающие своё влияние немецкие каналы, уточнил он.При этом Сальгадо напоминает про обнаруженные российскими войсками на Украине биолаборатории, финансируемые США (этот факт признала помощник государственного секретаря Виктория Нуланд). По его мнению, очевидно, что там разрабатывалось биологическое оружие для последующих атак на РФ.Военкор подчеркнул, что нужно расширять информационное освещение всех происходящих на Донбассе событий.Полное интервью с аргентинским военным корреспондентом Себастьяном Сальгадо читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20220821/1037918351.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, киев, журналист, сми, запад