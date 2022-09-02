"Пытаются выдать Киев за жертву": зарубежный журналист раскрыл правду о работе СМИ на Западе - 02.09.2022 Украина.ру
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"Пытаются выдать Киев за жертву": зарубежный журналист раскрыл правду о работе СМИ на Западе
"Пытаются выдать Киев за жертву": зарубежный журналист раскрыл правду о работе СМИ на Западе - 02.09.2022 Украина.ру
"Пытаются выдать Киев за жертву": зарубежный журналист раскрыл правду о работе СМИ на Западе
Аргентинский военный корреспондент Себастьян Сальгадо рассказал в интервью Украина.ру, как западные журналисты пытаются обмануть миллионы людей и кто им в этом помогает
2022-09-02T06:37
2022-09-02T06:37
новости
киев
журналист
сми
запад
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Освещение событий российской спецоперации в аргентинских СМИ концентрировалось на том, чтобы представлять из украинского правительства жертву, признался журналист. Тон медийной повестке задают агентства "Рейтер", АП, "Франс Пресс" и быстро увеличивающие своё влияние немецкие каналы, уточнил он.При этом Сальгадо напоминает про обнаруженные российскими войсками на Украине биолаборатории, финансируемые США (этот факт признала помощник государственного секретаря Виктория Нуланд). По его мнению, очевидно, что там разрабатывалось биологическое оружие для последующих атак на РФ.Военкор подчеркнул, что нужно расширять информационное освещение всех происходящих на Донбассе событий.Полное интервью с аргентинским военным корреспондентом Себастьяном Сальгадо читайте на сайте Украина.ру.
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новости, киев, журналист, сми, запад
Новости, Киев, журналист, СМИ, Запад

"Пытаются выдать Киев за жертву": зарубежный журналист раскрыл правду о работе СМИ на Западе

06:37 02.09.2022
 
© Стрингерукраинская пресса, сми фотографы телекамеры телеоператоры
украинская пресса, сми фотографы телекамеры телеоператоры
© Стрингер
Читать в
Аргентинский военный корреспондент Себастьян Сальгадо рассказал в интервью Украина.ру, как западные журналисты пытаются обмануть миллионы людей и кто им в этом помогает
Освещение событий российской спецоперации в аргентинских СМИ концентрировалось на том, чтобы представлять из украинского правительства жертву, признался журналист. Тон медийной повестке задают агентства "Рейтер", АП, "Франс Пресс" и быстро увеличивающие своё влияние немецкие каналы, уточнил он.
Они пытаются изобразить российскую спецоперацию как какую-то личную войну президента [Владимира] Путина, и таким образом лишить легитимности оборонительную операцию, которую проводит РФ.
Себастьян Сальгадо
Себастьян Сальгадо
Военный корреспондент из Аргентины
При этом Сальгадо напоминает про обнаруженные российскими войсками на Украине биолаборатории, финансируемые США (этот факт признала помощник государственного секретаря Виктория Нуланд). По его мнению, очевидно, что там разрабатывалось биологическое оружие для последующих атак на РФ.
Военкор подчеркнул, что нужно расширять информационное освещение всех происходящих на Донбассе событий.
Полное интервью с аргентинским военным корреспондентом Себастьяном Сальгадо читайте на сайте Украина.ру.
газеты
21 августа, 17:49
Эксперт уличил Запад в распространении в Донбассе фейков о российских властяхЗапад стремится закрепить в ДНР и ЛНР мнение, что российские власти не достойны доверия, заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.
 
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