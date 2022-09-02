https://ukraina.ru/20220902/1038332906.html

Военная дипломатия: журналист выяснил подробности вербовки аргентинской молодежи в украинские войска

Военная дипломатия: журналист выяснил подробности вербовки аргентинской молодежи в украинские войска - 02.09.2022 Украина.ру

Военная дипломатия: журналист выяснил подробности вербовки аргентинской молодежи в украинские войска

Военный корреспондент из Аргентины Себастьян Сальгадо рассказал изданию Украина.ру, из какие стран, в основном, наёмники едут сражаться за киевский режим

2022-09-02T07:45

2022-09-02T07:45

2022-09-02T07:45

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По его словам, многие иностранные наёмники прибыли на Украину из стран НАТО. Но есть также из других стран, в том числе из Латинской Америки. Всех прибывших из-за рубежа военных финансирует киевский режим, уверен Сальгадо, а в Донецке на стороне ВСУ перед ними ставится специальная задача обстреливать гражданские цели. Полное интервью с аргентинским военным корреспондентом Себастьяном Сальгадо читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20220623/1034205626.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, корреспонденты, наёмники, всу, донбасс