Военная дипломатия: журналист выяснил подробности вербовки аргентинской молодежи в украинские войска
Военный корреспондент из Аргентины Себастьян Сальгадо рассказал изданию Украина.ру, из какие стран, в основном, наёмники едут сражаться за киевский режим
По его словам, многие иностранные наёмники прибыли на Украину из стран НАТО. Но есть также из других стран, в том числе из Латинской Америки.
В частности, посольство киевского режима у нас в Буэнос-Айресе активно вербует молодых аргентинцев, ранее служивших в армии. Есть несколько случаев, когда такие люди (особенно ранее служившие в ВВС) отправились сюда воевать на стороне ВСУ.
Всех прибывших из-за рубежа военных финансирует киевский режим, уверен Сальгадо, а в Донецке на стороне ВСУ перед ними ставится специальная задача обстреливать гражданские цели.
Полное интервью с аргентинским военным корреспондентом Себастьяном Сальгадо читайте на сайте Украина.ру.
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