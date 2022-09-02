Военная дипломатия: журналист выяснил подробности вербовки аргентинской молодежи в украинские войска - 02.09.2022 Украина.ру
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Военная дипломатия: журналист выяснил подробности вербовки аргентинской молодежи в украинские войска
Военная дипломатия: журналист выяснил подробности вербовки аргентинской молодежи в украинские войска - 02.09.2022 Украина.ру
Военная дипломатия: журналист выяснил подробности вербовки аргентинской молодежи в украинские войска
Военный корреспондент из Аргентины Себастьян Сальгадо рассказал изданию Украина.ру, из какие стран, в основном, наёмники едут сражаться за киевский режим
2022-09-02T07:45
2022-09-02T07:45
новости
корреспонденты
наёмники
всу
донбасс
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По его словам, многие иностранные наёмники прибыли на Украину из стран НАТО. Но есть также из других стран, в том числе из Латинской Америки. Всех прибывших из-за рубежа военных финансирует киевский режим, уверен Сальгадо, а в Донецке на стороне ВСУ перед ними ставится специальная задача обстреливать гражданские цели. Полное интервью с аргентинским военным корреспондентом Себастьяном Сальгадо читайте на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, корреспонденты, наёмники, всу, донбасс
Новости, корреспонденты, наёмники, ВСУ, Донбасс

Военная дипломатия: журналист выяснил подробности вербовки аргентинской молодежи в украинские войска

07:45 02.09.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир Зеленський ВСУ флаг украинский военнослужащий наемник
 ВСУ флаг украинский военнослужащий наемник - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир Зеленський
Читать в
Военный корреспондент из Аргентины Себастьян Сальгадо рассказал изданию Украина.ру, из какие стран, в основном, наёмники едут сражаться за киевский режим
По его словам, многие иностранные наёмники прибыли на Украину из стран НАТО. Но есть также из других стран, в том числе из Латинской Америки.
В частности, посольство киевского режима у нас в Буэнос-Айресе активно вербует молодых аргентинцев, ранее служивших в армии. Есть несколько случаев, когда такие люди (особенно ранее служившие в ВВС) отправились сюда воевать на стороне ВСУ.
Себастьян Сальгадо
Себастьян Сальгадо
Военный корреспондент из Аргентины
Всех прибывших из-за рубежа военных финансирует киевский режим, уверен Сальгадо, а в Донецке на стороне ВСУ перед ними ставится специальная задача обстреливать гражданские цели.
Полное интервью с аргентинским военным корреспондентом Себастьяном Сальгадо читайте на сайте Украина.ру.
Обстрелян Киевский район Донецка - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
23 июня, 04:20
«Чтобы не доставалось нам»: Кофман рассказал, как ВСУ уничтожают гражданские объекты ДНРОсвобождённые территории ДНР подверглись значительным разрушениям, основная вина за которые лежит на ВСУ. Об этом рассказал председатель Общественной палаты Донецкой Народной Республики Александр Кофман в интервью изданию Украина.ру
 
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