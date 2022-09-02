"Будет разгром": Военный эксперт объяснил, почему потери ВСУ на южном фронте вырастут вдвое - 02.09.2022 Украина.ру
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"Будет разгром": Военный эксперт объяснил, почему потери ВСУ на южном фронте вырастут вдвое
"Будет разгром": Военный эксперт объяснил, почему потери ВСУ на южном фронте вырастут вдвое - 02.09.2022 Украина.ру
"Будет разгром": Военный эксперт объяснил, почему потери ВСУ на южном фронте вырастут вдвое
Украинские войска потерпели поражение при попытке наступления на Николаевско-Криворожском направлении. Потери ВСУ будут минимум удвоены, заявил в интервью изданию Украина.ру директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин
2022-09-02T04:15
2022-09-02T04:15
новости
всу
наступление
контрнаступление
украина
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Киевские власти имитировали бурную деятельность на Николаевске-Криворожском направлении. Украина готова была бросить на уничтожение последние резервы, заявил Подберезкин. Так называемое контрнаступление дорого обошлось для ВСУ.Все резервы Киев бросил на южное направление, считает Подберезкин. Несколько самолетов, бронетанковая техника и два-три батальона, укомплектованные уроженцами Западной Украины - все, что было под рукой у киевских властей.Полный текст интервью читайте здесь
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Новости
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, всу, наступление, контрнаступление, украина
Новости, ВСУ, наступление, контрнаступление, Украина

"Будет разгром": Военный эксперт объяснил, почему потери ВСУ на южном фронте вырастут вдвое

04:15 02.09.2022
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкВойска ЛНР заняли опорный пункт ВСУ у поселка Новотошковский
Войска ЛНР заняли опорный пункт ВСУ у поселка Новотошковский - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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Украинские войска потерпели поражение при попытке наступления на Николаевско-Криворожском направлении. Потери ВСУ будут минимум удвоены, заявил в интервью изданию Украина.ру директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин
Киевские власти имитировали бурную деятельность на Николаевске-Криворожском направлении. Украина готова была бросить на уничтожение последние резервы, заявил Подберезкин. Так называемое контрнаступление дорого обошлось для ВСУ.
"Уже сейчас можно говорить о крайне неудачных действиях ВСУ, в результате которых они понесли потери. Я думаю, что эти потери еще, как минимум, будут удвоены. Это будет означать разгром основных резервов на юге. Второго эшелона для наступления нет, третьего – тем более. Резервов тоже нет. Бросили, чтобы попытаться с криками прорваться и изобразить результат", - заявил Подберезкин.
Все резервы Киев бросил на южное направление, считает Подберезкин. Несколько самолетов, бронетанковая техника и два-три батальона, укомплектованные уроженцами Западной Украины - все, что было под рукой у киевских властей.
Полный текст интервью читайте здесь
 
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