Суд заключил под стражу бывшую замглавы Офиса Зеленского - 25.08.2026 Украина.ру
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Суд заключил под стражу бывшую замглавы Офиса Зеленского
Суд заключил под стражу бывшую замглавы Офиса Зеленского - 25.08.2026 Украина.ру
Суд заключил под стражу бывшую замглавы Офиса Зеленского
Суд принял решение заключить под стражу бывшую заместительницу руководителя Офиса Владимира Зеленского Ирину Мудрую, пишут 25 августа украинские СМИ
2026-08-25T10:56
2026-08-25T11:00
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Экс-чиновница проходит ключевой фигуранткой по громкому делу о создании и участии в масштабной преступной организации. Согласно судебному вердикту, Мудрая проведет в следственном изоляторе ближайшие 60 дней. В качестве альтернативы аресту судья предусмотрел возможность внесения денежного залога, сумма которого составила 20 миллионов гривен (почти 38 миллионов рублей). При этом ранее СМИ писали, что сторона обвинения запрашивала для подозреваемой значительно более жесткие условия освобождения под залог в размере 3,3 миллиона долларов (279 миллионов рублей).Арест бывшей представительницы высшего руководства страны стал продолжением масштабной спецоперации, о начале которой Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины объявила на прошлой неделе. По данным следствия, в государстве долгое время функционировало подпольное преступное сообщество, в состав которого входили действующие депутаты Верховной рады и высокопоставленные сотрудники ведомства Владимира Зеленского.Позже Национальное антикоррупционное бюро Украины обнародовало скрытые аудиозаписи разговоров вероятных участников этой теневой сети, которая получила в оперативных материалах кодовое название "Форрест Гамп". На них услышали голос Мудрой, обсуждающей незаконные финансовые операции. Преступная группа занималась легализацией доходов, полученных незаконным путем, а к реализации мошеннических схем по выводу и отмыванию денежных средств подозреваемые активно привлекали топ-менеджмент и высшее руководство украинского "Сенс банка".Подробнее - в материале СМИ назвали имена депутатов Рады, фигурирующих в спецоперации НАБУ и САП на сайте Украина.ру.
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новости, украина, владимир зеленский, набу, рада, верховная рада
Новости, Украина, Владимир Зеленский, НАБУ, Рада, Верховная Рада

Суд заключил под стражу бывшую замглавы Офиса Зеленского

10:56 25.08.2026 (обновлено: 11:00 25.08.2026)
 
© Фото : sud.ua
- РИА Новости, 1920, 25.08.2026
© Фото : sud.ua
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Суд принял решение заключить под стражу бывшую заместительницу руководителя Офиса Владимира Зеленского Ирину Мудрую, пишут 25 августа украинские СМИ
Экс-чиновница проходит ключевой фигуранткой по громкому делу о создании и участии в масштабной преступной организации.
Согласно судебному вердикту, Мудрая проведет в следственном изоляторе ближайшие 60 дней. В качестве альтернативы аресту судья предусмотрел возможность внесения денежного залога, сумма которого составила 20 миллионов гривен (почти 38 миллионов рублей).
При этом ранее СМИ писали, что сторона обвинения запрашивала для подозреваемой значительно более жесткие условия освобождения под залог в размере 3,3 миллиона долларов (279 миллионов рублей).
Арест бывшей представительницы высшего руководства страны стал продолжением масштабной спецоперации, о начале которой Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины объявила на прошлой неделе. По данным следствия, в государстве долгое время функционировало подпольное преступное сообщество, в состав которого входили действующие депутаты Верховной рады и высокопоставленные сотрудники ведомства Владимира Зеленского.
Позже Национальное антикоррупционное бюро Украины обнародовало скрытые аудиозаписи разговоров вероятных участников этой теневой сети, которая получила в оперативных материалах кодовое название "Форрест Гамп". На них услышали голос Мудрой, обсуждающей незаконные финансовые операции.
Преступная группа занималась легализацией доходов, полученных незаконным путем, а к реализации мошеннических схем по выводу и отмыванию денежных средств подозреваемые активно привлекали топ-менеджмент и высшее руководство украинского "Сенс банка".
Подробнее - в материале СМИ назвали имена депутатов Рады, фигурирующих в спецоперации НАБУ и САП на сайте Украина.ру.
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