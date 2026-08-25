СКР расследует преступления украинских вооруженных формирований против мирных жителей регионов РФ - 25.08.2026 Украина.ру
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СКР расследует преступления украинских вооруженных формирований против мирных жителей регионов РФ
СКР расследует преступления украинских вооруженных формирований против мирных жителей регионов РФ - 25.08.2026 Украина.ру
СКР расследует преступления украинских вооруженных формирований против мирных жителей регионов РФ
Следственный комитет России будет расследовать преступления украинских вооруженных формирований против мирных жителей нескольких регионов регионов. Об этом 25 августа заявили в российском ведомстве
2026-08-25T11:05
2026-08-25T11:05
новости
россия
краснодарский край
брянская область
скр
следственный комитет
мчс
мирные жители
военные преступления
всу
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🟥️ По сообщениям местных органов исполнительной власти, в Краснодарском крае в результате атаки беспилотников ВФУ на железнодорожной станции Афипская два человека погибли, двое пострадали.🟥 В Брянской области погиб мужчина, наступив на взрывное устройство, на месте происшествия обнаружено еще 15 аналогичных боеприпасов.🟥 В ДНР из-за ударов украинских БПЛА ранения и травмы получили шесть мирных жителей, в том числе несовершеннолетний.🟥 В Курской области вследствие атак ВФУ с применением дронов ранены четыре человека. 🟥 В Белгородской области в результате детонации украинского беспилотника пострадали две мирные жительницы посёлка Ракитное.🟥 По информации ГУ МЧС России по Запорожской области, два сотрудника пожарно-спасательной службы пострадали при повторной атаке дрона ВФУ по АЗС в Мелитополе."Следователи СК России установят лиц из числа представителей ВФУ, причастных к произошедшему, и дадут уголовно-правовую оценку их действиям", - заверили в ведомстве.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Песков рассказал, кто придумал мобилизацию в России. Хроника событий на утро 25 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, россия, краснодарский край, брянская область, скр, следственный комитет, мчс, мирные жители, военные преступления, всу, атака бпла, донбасс, днр
Новости, Россия, краснодарский край, Брянская область, СКР, Следственный комитет, МЧС, мирные жители, Военные преступления, ВСУ, атака БПЛА, Донбасс, ДНР

СКР расследует преступления украинских вооруженных формирований против мирных жителей регионов РФ

11:05 25.08.2026
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ.
Автомобиль Следственного комитета РФ. - РИА Новости, 1920, 25.08.2026
© РИА Новости . Максим Блинов
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Следственный комитет России будет расследовать преступления украинских вооруженных формирований против мирных жителей нескольких регионов регионов. Об этом 25 августа заявили в российском ведомстве
🟥️ По сообщениям местных органов исполнительной власти, в Краснодарском крае в результате атаки беспилотников ВФУ на железнодорожной станции Афипская два человека погибли, двое пострадали.

🟥 В Брянской области погиб мужчина, наступив на взрывное устройство, на месте происшествия обнаружено еще 15 аналогичных боеприпасов.

🟥 В ДНР из-за ударов украинских БПЛА ранения и травмы получили шесть мирных жителей, в том числе несовершеннолетний.

🟥 В Курской области вследствие атак ВФУ с применением дронов ранены четыре человека.

🟥 В Белгородской области в результате детонации украинского беспилотника пострадали две мирные жительницы посёлка Ракитное.

🟥 По информации ГУ МЧС России по Запорожской области, два сотрудника пожарно-спасательной службы пострадали при повторной атаке дрона ВФУ по АЗС в Мелитополе.
"Следователи СК России установят лиц из числа представителей ВФУ, причастных к произошедшему, и дадут уголовно-правовую оценку их действиям", - заверили в ведомстве.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Песков рассказал, кто придумал мобилизацию в России. Хроника событий на утро 25 августа
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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