https://ukraina.ru/20220902/1038323666.html

Это уже будет ядерная война – военный эксперт назвал условие удара РФ по Вашингтону и Лондону

Это уже будет ядерная война – военный эксперт назвал условие удара РФ по Вашингтону и Лондону - 02.09.2022 Украина.ру

Это уже будет ядерная война – военный эксперт назвал условие удара РФ по Вашингтону и Лондону

Если Запад напрямую вступит в войну с Россией на Украине, то начнется мировая война с использованием ядерного оружия, сказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью Украина.ру

2022-09-02T05:30

2022-09-02T05:30

2022-09-02T05:30

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Ранее бригадный генерал США в отставке Марк Арнольдпредложил поставить Киеву дальнобойную артиллерию для удара вглубь российской территории, а также призвал США возглавить коалицию из стран, чтобы напрямую вступить в войну с Россией на Украине.По его словам, если Америка напрямую вмешается в конфликт, то РФ ударит по центрам принятия решений, которые находятся в Вашингтоне, Лондоне, Париже и в Берлине.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220901/1038285049.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сша, мировая война, новости, россия, украина