Это уже будет ядерная война – военный эксперт назвал условие удара РФ по Вашингтону и Лондону - 02.09.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220902/1038323666.html
Это уже будет ядерная война – военный эксперт назвал условие удара РФ по Вашингтону и Лондону
Это уже будет ядерная война – военный эксперт назвал условие удара РФ по Вашингтону и Лондону - 02.09.2022 Украина.ру
Это уже будет ядерная война – военный эксперт назвал условие удара РФ по Вашингтону и Лондону
Если Запад напрямую вступит в войну с Россией на Украине, то начнется мировая война с использованием ядерного оружия, сказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью Украина.ру
2022-09-02T05:30
2022-09-02T05:30
сша
мировая война
новости
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/0f/1037688227_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_4c93b6e910ba10d7f9a7d19679dd4bbd.jpg
Ранее бригадный генерал США в отставке Марк Арнольдпредложил поставить Киеву дальнобойную артиллерию для удара вглубь российской территории, а также призвал США возглавить коалицию из стран, чтобы напрямую вступить в войну с Россией на Украине.По его словам, если Америка напрямую вмешается в конфликт, то РФ ударит по центрам принятия решений, которые находятся в Вашингтоне, Лондоне, Париже и в Берлине.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220901/1038285049.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/0f/1037688227_22:0:875:640_1920x0_80_0_0_cae97c5eb1d22114f0b3d094069634cd.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
сша, мировая война, новости, россия, украина
США, мировая война, Новости, Россия, Украина

Это уже будет ядерная война – военный эксперт назвал условие удара РФ по Вашингтону и Лондону

05:30 02.09.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУбоец ВСУ
боец ВСУ - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
Читать в
Если Запад напрямую вступит в войну с Россией на Украине, то начнется мировая война с использованием ядерного оружия, сказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью Украина.ру
Ранее бригадный генерал США в отставке Марк Арнольдпредложил поставить Киеву дальнобойную артиллерию для удара вглубь российской территории, а также призвал США возглавить коалицию из стран, чтобы напрямую вступить в войну с Россией на Украине.
Это уже будет мировая война. Это будет прямое столкновение между Россией и Америкой. Я не исключаю, что нам придется доставать из ножен ядерный меч. Так бы я ответил американскому генералу. Мы уже воюем с американцами на украинском поле боя. Просто они в этом не признаются.
Виктор Баранец интервью
Виктор Баранец
военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке
По его словам, если Америка напрямую вмешается в конфликт, то РФ ударит по центрам принятия решений, которые находятся в Вашингтоне, Лондоне, Париже и в Берлине.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Иран - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
Вчера, 06:50
Как будто это что-то плохое… "Мир Путина" в глазах американских аналитиков
 
СШАмировая войнаНовостиРоссияУкраина
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:53В Запорожской области пообещали ответить на попытки Киева захватить ЗАЭС
07:53Политолог рассказал, как потратят $3 млрд военной помощи Украине
07:49Кто и когда завербовал Рината Ахметова. О чем украинский олигарх хотел бы забыть
07:45Военная дипломатия: журналист выяснил подробности вербовки аргентинской молодежи в украинские войска
07:37Обществу нужны более пространные объяснения СВО - Мухин
07:34Путин назвал целью СВО ликвидацию антироссийского анклава на Украине
07:30"Политический расчет": военкор объяснил, почему РФ на фронте взяла оперативную паузу как минимум до зимы
07:25Байден обвинил сторонников Трампа в угрозе американской демократии
07:23Мухин рассказал, кто воюет против российских войск на Украине
07:22"Тяжелые последствия для ВСУ": в Снигиревки рассказали о забитых моргах в Николаеве
07:15Владимир Евсеев: Когда Россия начнет наступление на юг, ВСУ побыстрее уберутся из Донбасса
07:15Используют по прямому назначению: эксперт рассказал, куда отправятся отчеты МАГАТЭ
07:13Германия не может прекратить импорт российского газа — Шольц
07:07"Относились, как к собакам": военкор поделился историями очевидцев киевской оккупации Донбасса
07:00Им важно обозначить свою активность на фронте и показать спонсорам, что они сражаются – Стешин о ВСУ
06:53"Это русские принесли Хаймарсы" - политолог о возможных отговорках МАГАТЭ
06:45"Умирали двойной смертью": военкор рассказал, что пришлось пережить народу Донбасса с 2014 года
06:37"Пытаются выдать Киев за жертву": зарубежный журналист раскрыл правду о работе СМИ на Западе
06:30"Фантазии сумасшедшей бабы": эксперт прокомментировал заявление вице-премьера Украины о вступлении в НАТО
06:22Политолог предположил, что заявят в МАГАТЭ после миссии на ЗАЭС
Лента новостейМолния