https://ukraina.ru/20220902/1038323666.html
Это уже будет ядерная война – военный эксперт назвал условие удара РФ по Вашингтону и Лондону
Это уже будет ядерная война – военный эксперт назвал условие удара РФ по Вашингтону и Лондону - 02.09.2022 Украина.ру
Это уже будет ядерная война – военный эксперт назвал условие удара РФ по Вашингтону и Лондону
Если Запад напрямую вступит в войну с Россией на Украине, то начнется мировая война с использованием ядерного оружия, сказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью Украина.ру
2022-09-02T05:30
2022-09-02T05:30
2022-09-02T05:30
сша
мировая война
новости
россия
украина
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Ранее бригадный генерал США в отставке Марк Арнольдпредложил поставить Киеву дальнобойную артиллерию для удара вглубь российской территории, а также призвал США возглавить коалицию из стран, чтобы напрямую вступить в войну с Россией на Украине.По его словам, если Америка напрямую вмешается в конфликт, то РФ ударит по центрам принятия решений, которые находятся в Вашингтоне, Лондоне, Париже и в Берлине.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220901/1038285049.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сша, мировая война, новости, россия, украина
США, мировая война, Новости, Россия, Украина
Это уже будет ядерная война – военный эксперт назвал условие удара РФ по Вашингтону и Лондону
Если Запад напрямую вступит в войну с Россией на Украине, то начнется мировая война с использованием ядерного оружия, сказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью Украина.ру
Ранее бригадный генерал США в отставке Марк Арнольдпредложил поставить Киеву дальнобойную артиллерию для удара вглубь российской территории, а также призвал США возглавить коалицию из стран, чтобы напрямую вступить в войну с Россией на Украине.
Это уже будет мировая война. Это будет прямое столкновение между Россией и Америкой. Я не исключаю, что нам придется доставать из ножен ядерный меч. Так бы я ответил американскому генералу. Мы уже воюем с американцами на украинском поле боя. Просто они в этом не признаются.
Виктор Баранец
военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке
По его словам, если Америка напрямую вмешается в конфликт, то РФ ударит по центрам принятия решений, которые находятся в Вашингтоне, Лондоне, Париже и в Берлине.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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