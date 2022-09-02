https://ukraina.ru/20220902/1038321815.html

Освобождение от нацистов: военный эксперт рассказал, какие задачи на фронте решит Россия в сентябре

Освобождение от нацистов: военный эксперт рассказал, какие задачи на фронте решит Россия в сентябре - 02.09.2022 Украина.ру

Освобождение от нацистов: военный эксперт рассказал, какие задачи на фронте решит Россия в сентябре

У России есть задачи на сентябрь – это освободить Авдеевку, Бахмут (Артемовск), и Николаев, но противник может попробовать наступать на границе с Белгородской областью и "пролезть" на пять-шесть километров, сказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью Украина.ру

2022-09-02T05:00

2022-09-02T05:00

2022-09-02T05:00

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По его словам, в Донбассе "нам приходится туго, потому что мы вынуждены выколупывать украинцев из-под земли".По его словам, у России есть разведка и ее данные позволяют объективно оценивать ситуацию.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220901/1038313242.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина, россия, новости, авдеевка, николаев