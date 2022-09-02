Освобождение от нацистов: военный эксперт рассказал, какие задачи на фронте решит Россия в сентябре - 02.09.2022 Украина.ру
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Освобождение от нацистов: военный эксперт рассказал, какие задачи на фронте решит Россия в сентябре
Освобождение от нацистов: военный эксперт рассказал, какие задачи на фронте решит Россия в сентябре - 02.09.2022 Украина.ру
Освобождение от нацистов: военный эксперт рассказал, какие задачи на фронте решит Россия в сентябре
У России есть задачи на сентябрь – это освободить Авдеевку, Бахмут (Артемовск), и Николаев, но противник может попробовать наступать на границе с Белгородской областью и "пролезть" на пять-шесть километров, сказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью Украина.ру
2022-09-02T05:00
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украина
россия
новости
авдеевка
николаев
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По его словам, в Донбассе "нам приходится туго, потому что мы вынуждены выколупывать украинцев из-под земли".По его словам, у России есть разведка и ее данные позволяют объективно оценивать ситуацию.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220901/1038313242.html
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украина, россия, новости, авдеевка, николаев
Украина, Россия, Новости, Авдеевка, Николаев

Освобождение от нацистов: военный эксперт рассказал, какие задачи на фронте решит Россия в сентябре

05:00 02.09.2022
 
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У России есть задачи на сентябрь – это освободить Авдеевку, Бахмут (Артемовск), и Николаев, но противник может попробовать наступать на границе с Белгородской областью и "пролезть" на пять-шесть километров, сказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью Украина.ру
По его словам, в Донбассе "нам приходится туго, потому что мы вынуждены выколупывать украинцев из-под земли".
Конечно, у нас есть свои задачи на сентябрь. Это и Авдеевка, и Бахмут (Артемовск), и Николаев. Но если вы спросите меня о моих прогнозах, то я не исключаю, что Киев снова попытается наступать на том же направлении. Или может быть еще круче. Если Зеленскому не жалко потерять еще больше людей, противник попытается прорваться где-то на границе с Белгородской областью и пролезет на пять-шесть километров.
Виктор Баранец интервью
Виктор Баранец
военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке
По его словам, у России есть разведка и ее данные позволяют объективно оценивать ситуацию.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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