"Ничего этого у Украины нет и близко": военкор о том, какими темпами РФ будет освобождать Донбасс от ВСУ - 01.09.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220901/1038335461.html
"Ничего этого у Украины нет и близко": военкор о том, какими темпами РФ будет освобождать Донбасс от ВСУ
"Ничего этого у Украины нет и близко": военкор о том, какими темпами РФ будет освобождать Донбасс от ВСУ - 01.09.2022 Украина.ру
"Ничего этого у Украины нет и близко": военкор о том, какими темпами РФ будет освобождать Донбасс от ВСУ
В Донбассе глубоких прорывов у армии РФ не будет, продолжится медленное выдавливание противника с его позиций, сказал военный корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин в интервью Украина.ру
2022-09-01T15:44
2022-09-01T15:44
новости
россия
украина
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/19/1038111257_0:0:3193:1796_1920x0_80_0_0_496ed3ed69e8e7b34576d86474ba6b0d.jpg.webp
По его словам, наступление РФ в Донецкой области застыло, потому что это связано с недостатком личного состава, у противника в три-четыре раза больше живой силы там, поэтому при наступлении должны быть другие пропорции.По его мнению, Россия продолжит неспешное наступление, сберегая жизни личного состава при активной работе артиллерии и ВКС.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220901/1038312069.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/19/1038111257_462:0:3193:2048_1920x0_80_0_0_22cb62edffd4bb3cb426442682662067.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, сво
Новости, Россия, Украина, СВО

"Ничего этого у Украины нет и близко": военкор о том, какими темпами РФ будет освобождать Донбасс от ВСУ

15:44 01.09.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота ремонтно-восстановительного полка ВС РФ в зоне спецоперации
Работа ремонтно-восстановительного полка ВС РФ в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
В Донбассе глубоких прорывов у армии РФ не будет, продолжится медленное выдавливание противника с его позиций, сказал военный корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин в интервью Украина.ру
По его словам, наступление РФ в Донецкой области застыло, потому что это связано с недостатком личного состава, у противника в три-четыре раза больше живой силы там, поэтому при наступлении должны быть другие пропорции.
Глубоких прорывов не будет. Продолжится медленное выдавливание. Мы этим можем заниматься бесконечно долго. Как показали эти месяцы, у нас есть экономические ресурсы и политическая воля. Ничего этого у Украины нет и близко.
Дмитрий Стешин интервью
Дмитрий Стешин
военный корреспондент "Комсомольской правды"
По его мнению, Россия продолжит неспешное наступление, сберегая жизни личного состава при активной работе артиллерии и ВКС.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
БТР M113 - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
07:55Чем воюют на Украине
Чем воюют на Украине. От советских БТР до новейших "Бумерангов"
 
НовостиРоссияУкраинаСВО
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:44Евгений Норин: Украина ходит по тонкому льду и вынуждает Россию отправиться в победоносный поход
16:34МАГАТЭ под обстрелами украинской артиллерии осматривает Запорожскую АЭС – ВГА Энергодара
16:27ЕС бессилен перед Россией и шепчет Зеленскому на ушко "оружия нет, садись за стол переговоров с Путиным"
16:19Польша оказалась причастна к неудачной атаке украинских диверсантов на Запорожскую АЭС
16:12Екатерина II против собственного МИДа. Как независимость США облегчила присоединение Крыма
16:11Зеленского ждет путч: Лукашенко заявил о скорой развязке конфликта на Украине
16:09Малек Дудаков: Выводы МАГАТЭ ни к чему не приведут
16:00Потери ВСУ, прорыв делегации МАГАТЭ. Главное на Украине на 16:00 1 сентября
15:44"Ничего этого у Украины нет и близко": военкор о том, какими темпами РФ будет освобождать Донбасс от ВСУ
15:29МАГАТЭ. Справка
15:24Первое сентября в освобождённом Мариуполе. Теперь здесь разрешено учиться и говорить на родном языке
15:15Сто тысяч британцев пообещали не платить по счетам за электричество в знак протеста против высоких цен
15:14Не хватает стабильности, будем с Россией! Что говорят жители Мелитополя. Опрос Украина.ру
15:04Сколько еще украинцев погибнет и можно ли было избежать спецоперации - Ищенко. Видео
14:56Украинские военные оставили позиции из-за больших потерь — Минобороны РФ
14:47В Харькове боевики нацбата расстреляли отступающих военнослужащих ВСУ
14:22Британский садовник погиб во время боя на Украине
14:22Миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС
14:21ВСУ лишились сотен боевиков на Николаево-Криворожском направлении — Минобороны РФ
14:18Владимир Рогов: "Украина? Никогда опять!" Что говорят об обстреле Запорожской АЭС в регионе
Лента новостейМолния