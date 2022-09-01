https://ukraina.ru/20220901/1038335461.html

"Ничего этого у Украины нет и близко": военкор о том, какими темпами РФ будет освобождать Донбасс от ВСУ

"Ничего этого у Украины нет и близко": военкор о том, какими темпами РФ будет освобождать Донбасс от ВСУ - 01.09.2022 Украина.ру

"Ничего этого у Украины нет и близко": военкор о том, какими темпами РФ будет освобождать Донбасс от ВСУ

В Донбассе глубоких прорывов у армии РФ не будет, продолжится медленное выдавливание противника с его позиций, сказал военный корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин в интервью Украина.ру

2022-09-01T15:44

2022-09-01T15:44

2022-09-01T15:44

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По его словам, наступление РФ в Донецкой области застыло, потому что это связано с недостатком личного состава, у противника в три-четыре раза больше живой силы там, поэтому при наступлении должны быть другие пропорции.По его мнению, Россия продолжит неспешное наступление, сберегая жизни личного состава при активной работе артиллерии и ВКС.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220901/1038312069.html

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2022

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новости, россия, украина, сво