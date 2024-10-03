https://ukraina.ru/20241003/1057844728.html

Историк сравнил "крепость Угледар" с Монте-Кассино, "Линией Зигфрида" и "Линией Мажино"

Историк сравнил "крепость Угледар" с Монте-Кассино, "Линией Зигфрида" и "Линией Мажино" - 03.10.2024 Украина.ру

Историк сравнил "крепость Угледар" с Монте-Кассино, "Линией Зигфрида" и "Линией Мажино"

Положение ВСУ в Курской области напоминает самые острые эпизоды предыдущих мировых войн. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков

2024-10-03T04:00

2024-10-03T04:00

2024-10-03T04:00

новости

курская область

угледар

донецкая народная республика

михаил мягков

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днр

сво

первая мировая война

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Оценивая ход освобождения от ВСУ города Угледара в ДНР, превращённого украинской армией в мощный оборонительный комплекс и даже прозванный "степным Монте-Кассино", Мягков констатировал более сильные укрепления, чем у фашистов в период Второй мировой войны. В январе-мае 1944 года сражения под Монте-Кассино завершились тем, что войска антигитлеровской коалиции прорвали "Линию Густава" и овладели Римом. В сентябре-октябре 2024 года российская армия прорывает гораздо более мощные оборонительные сооружения украинской армии."Мы сейчас доламываем последние укрепления ВСУ в Донбассе, которые они возводили с 2014 года. Количество полос, траншей, дерево-земляных и бетонных укреплений, дотов, дзотов, минных полей и противотанковых рвов превышают все мыслимые и немыслимые пределы. Это гораздо больше, чем в Монте-Кассино или на "Линии Зигфрида". Украинскую оборону там можно сравнить только с "Линией Мажино", которая тоже строилась много лет. Но мы ее пробьем и будем двигаться дальше", - сказал Мягков.Одновременно, заметил он, российской армии удаётся наносить большой урон живой силе и технике ВСУ в Курской области. Там тоже украинской армией предпринимаются попытки создать укрепления. При этом в целом положение ВСУ в части оккупированного российского региона напомнили научному директору РВИО "верденскую мясорубку" периода Первой мировой войны, когда немцы пытались переломить ход боевых действий на Западном фронте в позиционных боях на оккупированной части Франции.Полный текст интервью Михаил Мягков: Россия под Курском выкачала из ВСУ все соки, что привело к падению степного Монте-Кассино читайте на сайте Украина.руТакже в новостях: Теперь официально: В ВСУ подтвердили отвод войск из Угледара

https://ukraina.ru/20241002/1057836310.html

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новости, курская область, угледар, донецкая народная республика, михаил мягков, всу, потери всу, днр, сво, первая мировая война, вторая мировая война