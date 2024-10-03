Историк сравнил "крепость Угледар" с Монте-Кассино, "Линией Зигфрида" и "Линией Мажино" - 03.10.2024 Украина.ру
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Историк сравнил "крепость Угледар" с Монте-Кассино, "Линией Зигфрида" и "Линией Мажино"
Историк сравнил "крепость Угледар" с Монте-Кассино, "Линией Зигфрида" и "Линией Мажино" - 03.10.2024 Украина.ру
Историк сравнил "крепость Угледар" с Монте-Кассино, "Линией Зигфрида" и "Линией Мажино"
Положение ВСУ в Курской области напоминает самые острые эпизоды предыдущих мировых войн. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков
2024-10-03T04:00
2024-10-03T04:00
новости
курская область
угледар
донецкая народная республика
михаил мягков
всу
потери всу
днр
сво
первая мировая война
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Оценивая ход освобождения от ВСУ города Угледара в ДНР, превращённого украинской армией в мощный оборонительный комплекс и даже прозванный "степным Монте-Кассино", Мягков констатировал более сильные укрепления, чем у фашистов в период Второй мировой войны. В январе-мае 1944 года сражения под Монте-Кассино завершились тем, что войска антигитлеровской коалиции прорвали "Линию Густава" и овладели Римом. В сентябре-октябре 2024 года российская армия прорывает гораздо более мощные оборонительные сооружения украинской армии."Мы сейчас доламываем последние укрепления ВСУ в Донбассе, которые они возводили с 2014 года. Количество полос, траншей, дерево-земляных и бетонных укреплений, дотов, дзотов, минных полей и противотанковых рвов превышают все мыслимые и немыслимые пределы. Это гораздо больше, чем в Монте-Кассино или на "Линии Зигфрида". Украинскую оборону там можно сравнить только с "Линией Мажино", которая тоже строилась много лет. Но мы ее пробьем и будем двигаться дальше", - сказал Мягков.Одновременно, заметил он, российской армии удаётся наносить большой урон живой силе и технике ВСУ в Курской области. Там тоже украинской армией предпринимаются попытки создать укрепления. При этом в целом положение ВСУ в части оккупированного российского региона напомнили научному директору РВИО "верденскую мясорубку" периода Первой мировой войны, когда немцы пытались переломить ход боевых действий на Западном фронте в позиционных боях на оккупированной части Франции.Полный текст интервью Михаил Мягков: Россия под Курском выкачала из ВСУ все соки, что привело к падению степного Монте-Кассино читайте на сайте Украина.руТакже в новостях: Теперь официально: В ВСУ подтвердили отвод войск из Угледара
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курская область
угледар
донецкая народная республика
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новости, курская область, угледар, донецкая народная республика, михаил мягков, всу, потери всу, днр, сво, первая мировая война, вторая мировая война
Новости, Курская область, Угледар, Донецкая Народная Республика, Михаил Мягков, ВСУ, потери ВСУ, ДНР, СВО, Первая мировая война, Вторая мировая война

Историк сравнил "крепость Угледар" с Монте-Кассино, "Линией Зигфрида" и "Линией Мажино"

04:00 03.10.2024
 
Угледар. Фото: Facebook (запрещен в РФ) /Павел Кириленко.
Угледар. Фото: Facebook (запрещен в РФ) /Павел Кириленко.
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Положение ВСУ в Курской области напоминает самые острые эпизоды предыдущих мировых войн. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков
Оценивая ход освобождения от ВСУ города Угледара в ДНР, превращённого украинской армией в мощный оборонительный комплекс и даже прозванный "степным Монте-Кассино", Мягков констатировал более сильные укрепления, чем у фашистов в период Второй мировой войны.
В январе-мае 1944 года сражения под Монте-Кассино завершились тем, что войска антигитлеровской коалиции прорвали "Линию Густава" и овладели Римом. В сентябре-октябре 2024 года российская армия прорывает гораздо более мощные оборонительные сооружения украинской армии.
"Мы сейчас доламываем последние укрепления ВСУ в Донбассе, которые они возводили с 2014 года. Количество полос, траншей, дерево-земляных и бетонных укреплений, дотов, дзотов, минных полей и противотанковых рвов превышают все мыслимые и немыслимые пределы. Это гораздо больше, чем в Монте-Кассино или на "Линии Зигфрида". Украинскую оборону там можно сравнить только с "Линией Мажино", которая тоже строилась много лет. Но мы ее пробьем и будем двигаться дальше", - сказал Мягков.
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Вчера, 13:30
Зачистка Угледара, удар по парому, обстрелы, потери ВСУ. Главное на Украине на 13:30 2 октябряРоссийская армия поразила терминал и паром с военным грузом в Одесской области; ВС РФ проводят зачистку Угледара; ВСУ несут потери, но продолжают обстрелы российской территории; на Курском направлении идут бои
Одновременно, заметил он, российской армии удаётся наносить большой урон живой силе и технике ВСУ в Курской области. Там тоже украинской армией предпринимаются попытки создать укрепления. При этом в целом положение ВСУ в части оккупированного российского региона напомнили научному директору РВИО "верденскую мясорубку" периода Первой мировой войны, когда немцы пытались переломить ход боевых действий на Западном фронте в позиционных боях на оккупированной части Франции.
Полный текст интервью Михаил Мягков: Россия под Курском выкачала из ВСУ все соки, что привело к падению степного Монте-Кассино читайте на сайте Украина.ру
Также в новостях: Теперь официально: В ВСУ подтвердили отвод войск из Угледара
 
НовостиКурская областьУгледарДонецкая Народная РеспубликаМихаил МягковВСУпотери ВСУДНРСВОПервая мировая войнаВторая мировая война
 
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