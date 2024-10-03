Эксперт рассказал, в чём особая важность Покровского направления
Успех российской армии на Покровском направлении позволит сильно осложнить снабжение противника. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков
"Очень важным для нас является Покровское направление, - констатировал эксперт. - Взятие этого города по важности будет сравнимо с освобождением Донецка и Мелитополя в годы Великой Отечественной войны, потому что там было крупное пересечение транспортных магистралей".
В Покровске (переименованном Красноармейске) сходятся четыре ветки железной дороги и рокадная дорога с севера на юг. Освобождение города позволит их перекрыть, значительно ослабив снабжение ВСУ на этом участке линии боевого соприкосновения.
"Противник потеряет важнейший узел обороны и транспортную магистраль, а потом будет вынужден отступать на большую глубину в Днепропетровскую область. Тут задача нашего Генштаба будет состоять в том, чтобы организовать преследование врага", - отметил Мягков.
Успешная реализация этого замысла позволит рассечь оборону ВСУ надвое. При этом Мягков заметил, что обвала вражеской обороны это не гарантирует.
Вчера, 11:31Украинские военные признают фактическую потерю Красноармейска - Washington PostВооруженные силы Украины (ВСУ) фактически утратили контроль над городом Красноармейском (Покровском) в Донбассе вследствие разрушения критически важной инфраструктуры, сообщает Washington Post со ссылкой на украинских военных
"Но в любом случае мы получим выход на оперативный простор в местности, где противник так долго не строил оборону, - сказал эксперт. - Да, у нас будут свои трудности. Но мы сможем проводить обходные маневры и окружать его. Или связывать его боями на одном участке, а на другом – быстро продвигаться".
Широкие возможности, которые дает российским войскам сегодняшняя победа под Угледаром и будущая победа под Покровском, уверен Мягков, будут важны для командования, которое использует их максимально эффективно.
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