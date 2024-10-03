https://ukraina.ru/20241003/1057845022.html

Эксперт рассказал, в чём особая важность Покровского направления

Эксперт рассказал, в чём особая важность Покровского направления - 03.10.2024 Украина.ру

Эксперт рассказал, в чём особая важность Покровского направления

Успех российской армии на Покровском направлении позволит сильно осложнить снабжение противника. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков

2024-10-03T04:45

2024-10-03T04:45

2024-10-03T04:45

новости

днепропетровская область

россия

угледар

михаил мягков

вооруженные силы украины

днр

покровск/красноармейск

сво

потери всу

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"Очень важным для нас является Покровское направление, - констатировал эксперт. - Взятие этого города по важности будет сравнимо с освобождением Донецка и Мелитополя в годы Великой Отечественной войны, потому что там было крупное пересечение транспортных магистралей".В Покровске (переименованном Красноармейске) сходятся четыре ветки железной дороги и рокадная дорога с севера на юг. Освобождение города позволит их перекрыть, значительно ослабив снабжение ВСУ на этом участке линии боевого соприкосновения."Противник потеряет важнейший узел обороны и транспортную магистраль, а потом будет вынужден отступать на большую глубину в Днепропетровскую область. Тут задача нашего Генштаба будет состоять в том, чтобы организовать преследование врага", - отметил Мягков.Успешная реализация этого замысла позволит рассечь оборону ВСУ надвое. При этом Мягков заметил, что обвала вражеской обороны это не гарантирует."Но в любом случае мы получим выход на оперативный простор в местности, где противник так долго не строил оборону, - сказал эксперт. - Да, у нас будут свои трудности. Но мы сможем проводить обходные маневры и окружать его. Или связывать его боями на одном участке, а на другом – быстро продвигаться".Широкие возможности, которые дает российским войскам сегодняшняя победа под Угледаром и будущая победа под Покровском, уверен Мягков, будут важны для командования, которое использует их максимально эффективно.Полный текст интервью Михаил Мягков: Россия под Курском выкачала из ВСУ все соки, что привело к падению степного Монте-Кассино читайте на сайте Украина.руТакже в новостях: Теперь официально: В ВСУ подтвердили отвод войск из Угледара

https://ukraina.ru/20241002/1057834113.html

днепропетровская область

россия

угледар

днр

покровск/красноармейск

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новости, днепропетровская область, россия, угледар, михаил мягков, вооруженные силы украины, днр, покровск/красноармейск, сво, потери всу