Стало известно, из какого оружия ВСУ ведут огонь по Энергодару - 01.09.2022 Украина.ру
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Стало известно, из какого оружия ВСУ ведут огонь по Энергодару
Стало известно, из какого оружия ВСУ ведут огонь по Энергодару - 01.09.2022 Украина.ру
Стало известно, из какого оружия ВСУ ведут огонь по Энергодару
Украинская армия с 8 утра обстреливает город-спутник Запорожской АЭС – Энергодар из американских гаубиц М777 калибра 155 мм. Об этом 1 сентября сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram-канале
2022-09-01T10:05
2022-09-01T10:05
новости
запорожская аэс
гаубицы
оружие
рогов
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Рогов также подчеркнул, что обстрел города ведется ради срыва визита миссии МАГАТЭ и обеспечения прикрытия для диверсантов.Ранее утром Минобороны РФ сообщило о высадке украинского десанта в количестве 60 человек в Каховском водохранилище. По информации военных, целью диверсии должна была стать ЗАЭС.Военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью Украина.ру заверил накануне, что, по его информации, никакой критической ситуации на ЗАЭС нет, энергоблоки надежно прикрыты, но если бы была угроза, то Россия бы действовала по-другому.Политолог Богдан Безпалько объяснил Украина.ру, что обстрелы ЗАЭС со стороны ВСУ – классический шантаж . Ввиду того, что Украина не может переломить ситуацию на фронте с помощью обычных вооружений и подразделений, она пытается использовать для этого асимметричные варианты ответов, считает он.Экономист, публицист Михаил Хазин в интервью Укриана.ру высказал неожиданное предположение, что Запорожская станция может скрывать секреты, связанные с убийством журналистки Дарьи Дугиной, поэтому станция имеет для Киева такое значение.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, запорожская аэс, гаубицы, оружие, рогов
Новости, Запорожская АЭС, гаубицы, оружие, Рогов

Стало известно, из какого оружия ВСУ ведут огонь по Энергодару

10:05 01.09.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Украинская армия с 8 утра обстреливает город-спутник Запорожской АЭС – Энергодар из американских гаубиц М777 калибра 155 мм. Об этом 1 сентября сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram-канале
Идет интенсивный обстрел [со стороны ВСУ]. Он начался поутру, количество прилетов [снарядов] даже сложно оценить. <...> Работает тяжелая артиллерия, работают М777 американского производства.
Рогов также подчеркнул, что обстрел города ведется ради срыва визита миссии МАГАТЭ и обеспечения прикрытия для диверсантов.
Ранее утром Минобороны РФ сообщило о высадке украинского десанта в количестве 60 человек в Каховском водохранилище. По информации военных, целью диверсии должна была стать ЗАЭС.
Военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью Украина.ру заверил накануне, что, по его информации, никакой критической ситуации на ЗАЭС нет, энергоблоки надежно прикрыты, но если бы была угроза, то Россия бы действовала по-другому.
Политолог Богдан Безпалько объяснил Украина.ру, что обстрелы ЗАЭС со стороны ВСУ – классический шантаж . Ввиду того, что Украина не может переломить ситуацию на фронте с помощью обычных вооружений и подразделений, она пытается использовать для этого асимметричные варианты ответов, считает он.
Экономист, публицист Михаил Хазин в интервью Укриана.ру высказал неожиданное предположение, что Запорожская станция может скрывать секреты, связанные с убийством журналистки Дарьи Дугиной, поэтому станция имеет для Киева такое значение.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
06:15
"Дешевая пропаганда": Алехин объяснил, какая реальная угроза существует вокруг ЗАЭСВокруг Запорожской АЭС в данный момент очень много спекуляций, но опасность сильно преувеличена украинской пропагандой, считает военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
 
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