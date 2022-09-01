https://ukraina.ru/20220901/1038316643.html

Стало известно, из какого оружия ВСУ ведут огонь по Энергодару

Стало известно, из какого оружия ВСУ ведут огонь по Энергодару - 01.09.2022 Украина.ру

Стало известно, из какого оружия ВСУ ведут огонь по Энергодару

Украинская армия с 8 утра обстреливает город-спутник Запорожской АЭС – Энергодар из американских гаубиц М777 калибра 155 мм. Об этом 1 сентября сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram-канале

2022-09-01T10:05

2022-09-01T10:05

2022-09-01T10:05

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запорожская аэс

гаубицы

оружие

рогов

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Рогов также подчеркнул, что обстрел города ведется ради срыва визита миссии МАГАТЭ и обеспечения прикрытия для диверсантов.Ранее утром Минобороны РФ сообщило о высадке украинского десанта в количестве 60 человек в Каховском водохранилище. По информации военных, целью диверсии должна была стать ЗАЭС.Военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью Украина.ру заверил накануне, что, по его информации, никакой критической ситуации на ЗАЭС нет, энергоблоки надежно прикрыты, но если бы была угроза, то Россия бы действовала по-другому.Политолог Богдан Безпалько объяснил Украина.ру, что обстрелы ЗАЭС со стороны ВСУ – классический шантаж . Ввиду того, что Украина не может переломить ситуацию на фронте с помощью обычных вооружений и подразделений, она пытается использовать для этого асимметричные варианты ответов, считает он.Экономист, публицист Михаил Хазин в интервью Укриана.ру высказал неожиданное предположение, что Запорожская станция может скрывать секреты, связанные с убийством журналистки Дарьи Дугиной, поэтому станция имеет для Киева такое значение.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, запорожская аэс, гаубицы, оружие, рогов