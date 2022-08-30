https://ukraina.ru/20220830/1038227212.html

Михаил Хазин о том, кто что и от кого прячет на Запорожской АЭС

Михаил Хазин о том, кто что и от кого прячет на Запорожской АЭС - 30.08.2022 Украина.ру

Михаил Хазин о том, кто что и от кого прячет на Запорожской АЭС

Украина.ру, 30.08.2022

2022-08-30T08:02

2022-08-30T08:02

2022-08-30T08:02

интервью

михаил хазин

сво

сша

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Ситуация вокруг Запорожской АЭС, возможно, объясняется тем, что на территории станции хранится нечто такое, что никому нельзя показывать. Есть основания полагать, что с этим, возможно, связано убийство Даши Дугиной, считает экономист, публицист Михаил Хазин.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Михаил, прошло полгода с начала специальной военной операции. Давайте подведем экономические итоги. К чему мы пришли?– Я не очень понимаю, какое отношение имеет специальная военная операция к экономическим итогам. В мире идет экономический кризис, начался он еще до начала СВО, по этому поводу была даже замечательная дискуссия в конгрессе США, когда руководителя ФРС Джерома Пауэлла спросили, что он думает по поводу идеи о том, что высокая инфляция в США связана с влиянием кровавого тирана Путина.На что Пауэлл сказал, что высокая инфляция началась в сентябре 2021 года, а Путин начал влиять своим ресурсом с конца февраля 2022, практически полгода прошло, как-то это не состыковывается.Ситуация выглядит не лучшим образом, кризис продолжается. То есть, тут процессы идут. Специальная военная операция используется в пропагандистской сфере Соединенными Штатами Америки и Великобританией для того, чтобы раскулачить Евросоюз. Поскольку руководители, в первую очередь, США - пришли к выводу, что негоже, чтобы граждане Евросоюза жили так же хорошо, как американцы в условиях кризиса. По этой причине Евросоюз принудили к санкционной войне, и результат мы видим – в ценах на энергоносители, в доходах граждан и т.д.Поэтому можно сказать, что процесс развития кризиса будет не совсем равномерный. В Евросоюзе он будет происходить быстрее, чем в США, но это не остановит кризис в США.Если говорить о России, то в России у нас одна-единственная проблема – это либеральная экономическая политика, которая не позволяет нам перейти к восстановлению инвестиционного процесса российской экономики. Рубль до сих пор не является инвестиционной валютой, это следствие политики денежной властей Центробанка и Минфина, и нужно эту порочную практику прекратить.- В День независимости Украины 24 августа Джо Байден сделал такой подарок – выделил новый беспрецедентный пакет военной помощи Украине, практически три миллиарда долларов. Кто будет платить по счетам?– Как непонятно, кто является реальным получателем этих денег… То есть, частично это понятно, это военно-промышленный комплекс Соединенных Штатов Америки. Тогда, правда, этот вопрос звучит немножко по-другому – кто является получателем оружия, которое произведено на эти деньги?Как мы знаем, это оружие лезет в самые разные места, включая разного рода террористические мусульманские организации, в том числе те, которые вокруг Израиля бегают, а то и внутри Израиля, что Израиль очень волнует.Что касается того, кто будет платить - я думаю, что никто. Потому что не будет субъекта платежа. Думаю, что эта тема в течение года-полутора закроется.– Перейдем к ситуации вокруг Запорожской АЭС. С экономической точки зрения - кому выгоден международный скандал?– Уже эта тема обсуждалась. Скорее всего, есть серьезные основания считать, что в хранилище Запорожской атомной станции хранится нечто, что нельзя никому публично показывать.То есть, все более-менее знают, что там хранится оружейный не то плутоний, не то обогащенный уран для Турции, а может быть, для Украины. И, соответственно, показывать его нельзя, потому что в этом случае немедленно возникнет вопрос, а кто его туда доставил? А пока его как бы нет. И по этой причине я бы сказал, что это тема международной политики. Абсолютно очевидно, что украинские власти очень не заинтересованы в том, чтобы международные наблюдатели туда пришли и посмотрели. Пока все можно сваливать на злобную Россию.У меня ощущение такое, что нарушение договора о нераспространении – это было. Это гипотеза, я еще раз повторяю, но делали это нарушение не первый раз. Но те, кто это делал, они достаточно сильны, чтобы достаточно долго тормозить процесс. Ну, а дальше - начинаются разговоры. Имеется мнение, что этот уран или плутоний во многом принадлежит Франции, и т.д. Но это все спекуляции. В реальности мы понимаем, что дело тут в том, что то, что там (на ЗАЭС – Ред.) - показывать нельзя.Более того, теоретически мы это можем эвакуировать, но в этом случае доказать что-либо будет невозможно, потому что все обвиняемые немедленно скажут, что это злостная провокация России и всего этого не было подготовлено там. Поэтому оно должно лежать там до тех пор, пока не приедут международные наблюдатели.Соответственно, все делается для того, чтобы либо они не приехали, либо же для того, чтобы то, что там лежит, к моменту их приезда приобрело такой вид, который показывать невозможно.– Как вы считаете, приедут на ЗАЭС представители МАГАТЭ или нет?– Понимаете, вы мне задаете вопросы, на которые, я подозреваю, не только у меня ответа нет. Есть соревнования нескольких участников. Одни говорят - "надо приезжать", другие говорят - "ни в коем случае", они между собой соревнуются. Обращаю ваше внимание, в отличие от нас, эти-то знают, о чем идет речь.Дальше начинаются разного рода спекуляции. Более того, спекуляции достаточно серьезные, потому что имеется основание подозревать, что, например, Даша Дугина погибла как раз потому, что она что-то там нарыла и хотела об этом сказать вслух.Еще раз повторяю – это гипотеза, но таких гипотез там вокруг очень много. Я не являюсь специалистом ни по ядерной тематике, ни по международной политике. Но я являюсь специалистом по государственному управлению, поэтому я четко понимаю, что что-то там есть. И одним очень хочет это показать мировой общественности, а другим – наоборот, очень хочется, чтоб мировая общественность этого никогда не увидела.– Вернемся к экономическим темам. Цены на газ в Европе достигли рекордной отметки - 3300 долларов за тысячу кубометров. Какие прогнозы на цены до конца этого года, как будет переживать Европа холодный период?– Вы хотите, чтобы я вам описал все варианты идиотизма европейских властей, евросоюзовских? У меня на это фантазии не хватит. Когда они несколько лет тому назад решили перейти от долгосрочных контрактов к спотовому рынку – им взрослые и серьезные дяденьки объясняли: ребята, цены вырастут. Те отвечали: нет-нет, сейчас же цены спотового рынка ниже, они упадут. Им говорили: ребята, цены вырастут. Цены выросли. Сейчас они сами, добровольно… я думаю, с подачи заокеанских партнеров, но - тем не менее, отказались от поставок российского газа сами. Причем, они сделали какие-то невероятные сложности. "Северный поток" использует турбины "Сименс", но турбины "Сименс" невозможно в рамках тех правил, которые они же сами установили, легально отремонтировать на Западе. Эти говорят: ребята, а вы их отремонтируйте нелегально. Вот мы сейчас отремонтируем их, дадим – ставьте.Наши им говорят, условно: ребята, для того, чтобы вы нам потом не предъявляли претензии, нам нужно, чтобы ваши страховые компании это застраховали. Для этого нужен полный пакет документов. Если вы сами обходите свои правила, то будьте любезны, вы предъявите нам полный пакет документов. И чтобы ваши страховые компании на основании этих документов дали страховку. Отвечают: нет, мы не можем – документов нет, страховки нету.Ребята, тогда ничего работать не будет, потому что мы не хотим быть виноватыми, если контрактные условия не будут выполнены. Есть "Северный поток-2", на нем стоят российские турбины, давайте будем вам поставлять тот же объем газа по "Северному потоку-2". Нет, это невозможно! – Почему? – Потому что невозможно!Ребята, ну хорошо, но - это ваши проблемы! Вы сами себе наступили на хвост, теперь соответственно, по нему топчетесь, мы здесь причем? Решайте свои проблемы, как решите – звоните!Вы от меня хотите, чтобы я спрогнозировал поведение глубоко неадекватных людей, причем, в ситуации, когда они отвечают на сиюсекундные политические вызовы – там демонстрация, здесь фермеры навоз привозят в центр города, там еще чего-то.Это политические вызовы. Они на них выдают какие-то - в их логике - политические ответы. А я экономист. С экономической точки зрения то, что они делают – это идиотизм. Больше ничего сказать не могу.– Лидер Франции Эммануэль Макрон сообщил об окончании периода изобилия: "Свобода имеет свою цену, которая может потребовать жертв". Готовы ли страны ЕС пожертвовать благополучием своих народов во имя интересов США?– Здесь надо понимать – сегодня у власти в странах Евросоюза находится купленная политическая элита. Она вообще не думает о благосостоянии своего народа. Более того, современная политическая культура западноевропейская - не предполагает ответа. Если тебя избрали, то ты никакой ответственности ни перед кем не несешь, за исключением тех, кто тебе дал денег на избирательную кампанию. Денег дали американцы. Американцы контролируют СМИ европейские. И по этой причине любой политический деятель, который пытается что-то вякать, немедленно выкидывается. Появляется двадцать статей, в которых детально расписывается какой-нибудь коррупционер, как он себя неправильно ведет, на какие вечеринки он ходит, и т.д.По этой причине дергаться они (западноевропейские политики – Ред.) не могут. Соединенные Штаты Америки хотят, чтобы капиталы из Евросоюза перетекали в США. Они решают эту задачу. Что при этом будет с гражданами Евросоюза – им глубоко наплевать.Если говорить об экономическом кризисе, то вчерне он был описан в книжке "Закат империи доллара и конец "Pax Americana", которая вышла у нас в 2003 году, а более-менее в окончательной форме была написана другая книжка - "Воспоминания о будущем", вышла в 2019 году. Там в деталях написано, какого масштаба будет кризис, как упадет уровень жизни населения, какие при этом будут социально-политические последствия и т.д.Ну, ребята, если вы не хотите изучать теорию, тогда - о чем речь? Пока они напоминают людей, которые идут спиной вперед, смотрят в прошлое и говорят: "мы хотим вернуть вот это". При этом уже строго и четко показано, что вернуть это невозможно.

https://ukraina.ru/20220621/1034202642.html

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Александр Порунов

Александр Порунов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Порунов

интервью, михаил хазин, сво, сша, ес, россия, украина