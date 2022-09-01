"Глупо": дирекция ВГТРК оценила призыв Зеленского запретить российские каналы в ЕС - 01.09.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220901/1038314604.html
"Глупо": дирекция ВГТРК оценила призыв Зеленского запретить российские каналы в ЕС
"Глупо": дирекция ВГТРК оценила призыв Зеленского запретить российские каналы в ЕС - 01.09.2022 Украина.ру
"Глупо": дирекция ВГТРК оценила призыв Зеленского запретить российские каналы в ЕС
Глава дирекции международных отношений ВГТРК Петр Федоров 31 августа назвал оторванным от реальности призыв президента Украины Зеленского запретить все российские каналы в Евросоюзе, передает РИА Новости
2022-09-01T08:49
2022-09-01T08:56
сми
каналы
ес
владимир зеленский
вгтрк
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103427/26/1034272614_0:7:1042:593_1920x0_80_0_0_5c156e36aec30fe59f7d4afd465b63a6.jpg
"Как можно к этому относиться, если предлагается не в открытой конкуренции точек зрения, аргументов, а вот таким вот способом решить вопрос дискуссии. Конечно, это глупо, конечно, это нереализуемо, но в отчаянии Зеленский видит, что даже сейчас, в таком состоянии, когда запрещен Sputnik, RT, когда наложены ограничения на наш канал РТР Планета, созданный для соотечественников, все равно не удается лжи абсолютно овладеть мозгами обычных людей", - сказал Федоров.По его словам, та подчиненность, которую демонстрирует Европейский вещательный союз командам из Брюсселя никак не вяжется с понятиями о журналистике, с принципами независимой журналистики.Он пояснил, что тогда по просьбе министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель дал указания всем СМИ вырезать из видеосюжета кадры с нацисткой символикой.Накануне Зеленский призвал ЕС запретить вещание всех российских каналов на своей территории.Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.* Террористическая организация, запрещенная в России.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103427/26/1034272614_115:0:1042:695_1920x0_80_0_0_c954a00df9568930f3d63c5615ea6b4d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
сми, каналы, ес, владимир зеленский, вгтрк, новости
СМИ, каналы, ЕС, Владимир Зеленский, ВГТРК, Новости

"Глупо": дирекция ВГТРК оценила призыв Зеленского запретить российские каналы в ЕС

08:49 01.09.2022 (обновлено: 08:56 01.09.2022)
 
© president.gov.uaЗеленский
Зеленский
© president.gov.ua
Читать в
Глава дирекции международных отношений ВГТРК Петр Федоров 31 августа назвал оторванным от реальности призыв президента Украины Зеленского запретить все российские каналы в Евросоюзе, передает РИА Новости
"Как можно к этому относиться, если предлагается не в открытой конкуренции точек зрения, аргументов, а вот таким вот способом решить вопрос дискуссии. Конечно, это глупо, конечно, это нереализуемо, но в отчаянии Зеленский видит, что даже сейчас, в таком состоянии, когда запрещен Sputnik, RT, когда наложены ограничения на наш канал РТР Планета, созданный для соотечественников, все равно не удается лжи абсолютно овладеть мозгами обычных людей", - сказал Федоров.
По его словам, та подчиненность, которую демонстрирует Европейский вещательный союз командам из Брюсселя никак не вяжется с понятиями о журналистике, с принципами независимой журналистики.

"Европейский вещательный союз, его новостные структуры отредактировали видеосюжет несколько месяцев назад, транслировавшийся по нашим каналам о сдаче боевиков Азова* в Мариуполе", - рассказал Федоров.

Он пояснил, что тогда по просьбе министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель дал указания всем СМИ вырезать из видеосюжета кадры с нацисткой символикой.
Накануне Зеленский призвал ЕС запретить вещание всех российских каналов на своей территории.
Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT.
Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
 
СМИканалыЕСВладимир ЗеленскийВГТРКНовости
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:48Украинская "киберармия" пошла в наступление – СМИ
10:42Зе против За: увидим ли мы военную хунту по-украински?
10:40Это не Донецк. Военный эксперт о том, как администрация Новой Каховки зря посеяла панику
10:33"Стыдно и противно": украинский поэт Жадан попал в скандал в Италии
10:17Обстреливающие Энергодар украинские войска убили мирных жителей, серьезно пострадал ребенок - Рогов
10:08СМИ: Зеленский сдал свою виллу в Италии в аренду россиянам
10:05Стало известно, из какого оружия ВСУ ведут огонь по Энергодару
09:58День знаний, обстрел Энергодара, попытка захвата ЗАЭС. Главное на Украине на утро 1 сентября
09:40Миссия МАГАТЭ отправилась в Энергодар, несмотря на опасность
09:39ВСУ обстреливают Запорожскую АЭС и ближайшие населенные пункты – Минобороны РФ
09:28Украинские диверсанты попытались захватить Запорожскую АЭС, российская авиация уничтожает противника
09:24Посол РФ в Турции высказался о визите делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС
09:00Белый дом объяснил цель установления ценового потолка на российскую нефть
08:56Ющенко рассказал, как толпой приезжали лидеры ЕС и пытались уговорить Зеленского пойти на переговоры
08:49"Глупо": дирекция ВГТРК оценила призыв Зеленского запретить российские каналы в ЕС
08:33Украинские военные ведут массированный обстрел жилых районов Энергодара
08:32Больше тяжелых вооружений и санкций: Трасс высказалась о борьбе с Россией
08:30Идея федерализации Украины родилась в горбачевскую перестройку - Ольхин
08:22В Пентагоне сообщили, что Украина пока не получила американские комплексы NASAMS
08:22Страны G7 подготовили план по установлению цен на российскую нефть - WSJ
Лента новостейМолния