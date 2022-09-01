https://ukraina.ru/20220901/1038314604.html

"Глупо": дирекция ВГТРК оценила призыв Зеленского запретить российские каналы в ЕС

"Глупо": дирекция ВГТРК оценила призыв Зеленского запретить российские каналы в ЕС - 01.09.2022 Украина.ру

"Глупо": дирекция ВГТРК оценила призыв Зеленского запретить российские каналы в ЕС

Глава дирекции международных отношений ВГТРК Петр Федоров 31 августа назвал оторванным от реальности призыв президента Украины Зеленского запретить все российские каналы в Евросоюзе, передает РИА Новости

2022-09-01T08:49

2022-09-01T08:49

2022-09-01T08:56

сми

каналы

ес

владимир зеленский

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"Как можно к этому относиться, если предлагается не в открытой конкуренции точек зрения, аргументов, а вот таким вот способом решить вопрос дискуссии. Конечно, это глупо, конечно, это нереализуемо, но в отчаянии Зеленский видит, что даже сейчас, в таком состоянии, когда запрещен Sputnik, RT, когда наложены ограничения на наш канал РТР Планета, созданный для соотечественников, все равно не удается лжи абсолютно овладеть мозгами обычных людей", - сказал Федоров.По его словам, та подчиненность, которую демонстрирует Европейский вещательный союз командам из Брюсселя никак не вяжется с понятиями о журналистике, с принципами независимой журналистики.Он пояснил, что тогда по просьбе министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель дал указания всем СМИ вырезать из видеосюжета кадры с нацисткой символикой.Накануне Зеленский призвал ЕС запретить вещание всех российских каналов на своей территории.Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.* Террористическая организация, запрещенная в России.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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сми, каналы, ес, владимир зеленский, вгтрк, новости