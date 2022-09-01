Алехин ответил, дойдет ли российская армия до Львова
© Фото : CC0, PixabayЛьвов
© Фото : CC0, Pixabay
Главная цель спецоперации – контроль над Юго-Востоком, вопрос о Западной Украине остается открытым, рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Учитывая наши изначальные цели и задачи спецоперации, сейчас главное – установить контроль над Юго-Востоком. Весь Юго-Восток должен полностью быть под юрисдикцией России. Что будет с Центральной и Западной Украиной – судить не берусь.
Он не ответил также, что взятие Львова означало бы победу России, так как по мнению Алехина это не приоритетное направление сейчас.
Кроме того, он заметил, что для наступления на юге, ВСУ сняли свои силы с харьковского и донбасского направления, значит их тылы в этих районах сейчас "оголены".
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28 августа, 14:03Военный эксперт о том, как России одержать военную победу на Украине, не взяв Киев и ЛьвовРоссия может считать победой на Украине подписание сторонами вооруженного конфликта документа, который будет называться "мирный договор", а не "соглашение о прекращении огня". Об этом рассказал военный историк Евгений Норин в интервью изданию Украина.ру