Алехин ответил, дойдет ли российская армия до Львова

Военный эксперт о том, как России одержать военную победу на Украине, не взяв Киев и Львов

Россия может считать победой на Украине подписание сторонами вооруженного конфликта документа, который будет называться "мирный договор", а не "соглашение о прекращении огня". Об этом рассказал военный историк Евгений Норин в интервью изданию Украина.ру