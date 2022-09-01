https://ukraina.ru/20220901/1038297009.html

"Дешевая пропаганда": Алехин объяснил, какая реальная угроза существует вокруг ЗАЭС

"Дешевая пропаганда": Алехин объяснил, какая реальная угроза существует вокруг ЗАЭС - 01.09.2022 Украина.ру

"Дешевая пропаганда": Алехин объяснил, какая реальная угроза существует вокруг ЗАЭС

Вокруг Запорожской АЭС в данный момент очень много спекуляций, но опасность сильно преувеличена украинской пропагандой, считает военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

2022-09-01T06:15

2022-09-01T06:15

2022-09-01T06:15

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Однако, по его мнению, на станции нет критической ситуации, и слухи о том, что от взрыва радиационная волна может накрыть весь Северный Кавказ – не более, чем украинские фейки.Несмотря на заявления многих российских специалистов, Алехин не считает, что провокации требуют срочного ответа, такого как форсирование Днепра и взятия под контроль российской армии Кривого Рога. Он уверен, что если бы угроза была существенной, ВС РФ действовали бы иначе.В ближайшие дни должен состояться визит миссии МАГАТЭ на ЗАЭС, в связи с чем ВСУ усилили обстрелы района станции и Энергодара. По информации агентства Reuters, делегация уже прибыла в Запорожье, и к утру может быть на станции.Полный текст интервью читайте здесь.

https://ukraina.ru/20220831/1038288026.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, запорожская аэс, энергодар, пропаганда, опасность