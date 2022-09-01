"Дешевая пропаганда": Алехин объяснил, какая реальная угроза существует вокруг ЗАЭС
Вокруг Запорожской АЭС в данный момент очень много спекуляций, но опасность сильно преувеличена украинской пропагандой, считает военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
Это дешевая пропаганда. Сами блоки надежно прикрыты. Понятно, что есть угроза попадания в места с радиоактивными отходами. И провокации вокруг таких объектов всегда неприятны.
Однако, по его мнению, на станции нет критической ситуации, и слухи о том, что от взрыва радиационная волна может накрыть весь Северный Кавказ – не более, чем украинские фейки.
Несмотря на заявления многих российских специалистов, Алехин не считает, что провокации требуют срочного ответа, такого как форсирование Днепра и взятия под контроль российской армии Кривого Рога. Он уверен, что если бы угроза была существенной, ВС РФ действовали бы иначе.
В ближайшие дни должен состояться визит миссии МАГАТЭ на ЗАЭС, в связи с чем ВСУ усилили обстрелы района станции и Энергодара. По информации агентства Reuters, делегация уже прибыла в Запорожье, и к утру может быть на станции.
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Вчера, 11:52Захарова: Киев пытается осложнить визит миссии МАГАТЭ на ЗАЭСУкраинские войска наращивают обстрелы Запорожской АЭС (ЗАЭС), что говорит о незаинтересованность президента Украины Владимира Зеленского в успешном визите миссии Международного агенства по атомной энергетике (МАГАТЭ) на ЗАЭС. Об этом на брифинге 31 августа заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова