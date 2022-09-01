"Дешевая пропаганда": Алехин объяснил, какая реальная угроза существует вокруг ЗАЭС - 01.09.2022 Украина.ру
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"Дешевая пропаганда": Алехин объяснил, какая реальная угроза существует вокруг ЗАЭС
"Дешевая пропаганда": Алехин объяснил, какая реальная угроза существует вокруг ЗАЭС - 01.09.2022 Украина.ру
"Дешевая пропаганда": Алехин объяснил, какая реальная угроза существует вокруг ЗАЭС
Вокруг Запорожской АЭС в данный момент очень много спекуляций, но опасность сильно преувеличена украинской пропагандой, считает военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
2022-09-01T06:15
2022-09-01T06:15
новости
запорожская аэс
энергодар
пропаганда
опасность
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Однако, по его мнению, на станции нет критической ситуации, и слухи о том, что от взрыва радиационная волна может накрыть весь Северный Кавказ – не более, чем украинские фейки.Несмотря на заявления многих российских специалистов, Алехин не считает, что провокации требуют срочного ответа, такого как форсирование Днепра и взятия под контроль российской армии Кривого Рога. Он уверен, что если бы угроза была существенной, ВС РФ действовали бы иначе.В ближайшие дни должен состояться визит миссии МАГАТЭ на ЗАЭС, в связи с чем ВСУ усилили обстрелы района станции и Энергодара. По информации агентства Reuters, делегация уже прибыла в Запорожье, и к утру может быть на станции.Полный текст интервью читайте здесь.
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новости, запорожская аэс, энергодар, пропаганда, опасность
Новости, Запорожская АЭС, Энергодар, пропаганда, опасность

"Дешевая пропаганда": Алехин объяснил, какая реальная угроза существует вокруг ЗАЭС

06:15 01.09.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Вокруг Запорожской АЭС в данный момент очень много спекуляций, но опасность сильно преувеличена украинской пропагандой, считает военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
Это дешевая пропаганда. Сами блоки надежно прикрыты. Понятно, что есть угроза попадания в места с радиоактивными отходами. И провокации вокруг таких объектов всегда неприятны.
Однако, по его мнению, на станции нет критической ситуации, и слухи о том, что от взрыва радиационная волна может накрыть весь Северный Кавказ – не более, чем украинские фейки.
Несмотря на заявления многих российских специалистов, Алехин не считает, что провокации требуют срочного ответа, такого как форсирование Днепра и взятия под контроль российской армии Кривого Рога. Он уверен, что если бы угроза была существенной, ВС РФ действовали бы иначе.
В ближайшие дни должен состояться визит миссии МАГАТЭ на ЗАЭС, в связи с чем ВСУ усилили обстрелы района станции и Энергодара. По информации агентства Reuters, делегация уже прибыла в Запорожье, и к утру может быть на станции.
Полный текст интервью читайте здесь.
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
Вчера, 11:52
Захарова: Киев пытается осложнить визит миссии МАГАТЭ на ЗАЭСУкраинские войска наращивают обстрелы Запорожской АЭС (ЗАЭС), что говорит о незаинтересованность президента Украины Владимира Зеленского в успешном визите миссии Международного агенства по атомной энергетике (МАГАТЭ) на ЗАЭС. Об этом на брифинге 31 августа заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова
 
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