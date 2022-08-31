https://ukraina.ru/20220831/1038279644.html
В Эстонии почти 30 компаний попросили освободить их от антироссийских санкций
В Эстонии почти 30 компаний попросили освободить их от антироссийских санкций - 31.08.2022 Украина.ру
В Эстонии почти 30 компаний попросили освободить их от антироссийских санкций
28 эстонских компаний попросили временно освободить их от антироссийских санкций Евросоюза, чтобы продолжить импортировать нефтепродукты из России, сообщает портал государственного телерадиовещания ERR со ссылкой на главу МИД Эстонии Урмаса Рейнсалу
2022-08-31T08:00
2022-08-31T08:00
2022-08-31T08:00
эстония
санкции
новости
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102581/08/1025810864_0:309:5923:3641_1920x0_80_0_0_81fe8bc3ffcbb4a51d00a1f924bf5c73.jpg
В рамках акции ЕС против России после начала СВО в Эстонии надо прекратить действующие контракты с российскими компаниями до 10 октября.После начала СВО на Украине западные страны усилили санкционное давление на Россию. Страны ЕС совместно приняли шесть пакетов санкций, включая эмбарго на поставки угля и нефти. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США.
https://ukraina.ru/20220831/1038278334.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102581/08/1025810864_329:0:5594:3949_1920x0_80_0_0_11a917f8f5bafcb63ccae5c5b3f990e0.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
эстония, санкции, новости, россия
Эстония, Санкции, Новости, Россия
В Эстонии почти 30 компаний попросили освободить их от антироссийских санкций
28 эстонских компаний попросили временно освободить их от антироссийских санкций Евросоюза, чтобы продолжить импортировать нефтепродукты из России, сообщает портал государственного телерадиовещания ERR со ссылкой на главу МИД Эстонии Урмаса Рейнсалу
В рамках акции ЕС против России после начала СВО в Эстонии надо прекратить действующие контракты с российскими компаниями до 10 октября.
"Я убежден, что эстонская общественность обоснованно заинтересована в том, чтобы знать, какие эстонские компании запросили исключения на переходный период для продолжения торговли нефтью с Россией", — зсказал Рейнсалу.
После начала СВО на Украине западные страны усилили санкционное давление на Россию. Страны ЕС совместно приняли шесть пакетов санкций, включая эмбарго на поставки угля и нефти. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США.