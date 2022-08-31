https://ukraina.ru/20220831/1038279377.html
Миссия МАГАТЭ выдвинулась из Киева в направлении Запорожской АЭС
Миссия МАГАТЭ выдвинулась из Киева в направлении Запорожской АЭС - 31.08.2022 Украина.ру
Миссия МАГАТЭ выдвинулась из Киева в направлении Запорожской АЭС
Миссия МАГАТЭ выдвинулась из Киева в направлении Запорожской атомной электростанции, заявило агентство Reuters со ссылкой на очевидца
2022-08-31T07:44
2022-08-31T07:44
2022-08-31T07:44
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Неизвестно, когда делегация планирует прибыть в пункт назначения.Инспекция МАГАТЭ на ЗАЭС продлится с 31 августа по 3 сентября.Ранее глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что программа миссии МАГАТЭ во время посещения Запорожской АЭС рассчитана на один день. Он полагает, что эксперты осмотрят два работающих реактора, хранилище отходов и систему охлаждения.
https://ukraina.ru/20220830/1038275550.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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магатэ, новости, запорожская аэс, россия, украина
магатэ, Новости, Запорожская АЭС, Россия, Украина
Миссия МАГАТЭ выдвинулась из Киева в направлении Запорожской АЭС
Миссия МАГАТЭ выдвинулась из Киева в направлении Запорожской атомной электростанции, заявило агентство Reuters со ссылкой на очевидца
"Автоколонна МАГАТЭ в среду утром выехала из Киева по направлению к ЗАЭС", — говорится в сообщении агентства.
Неизвестно, когда делегация планирует прибыть в пункт назначения.
Инспекция МАГАТЭ на ЗАЭС продлится с 31 августа по 3 сентября.
Ранее глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что программа миссии МАГАТЭ во время посещения Запорожской АЭС рассчитана на один день. Он полагает, что эксперты осмотрят два работающих реактора, хранилище отходов и систему охлаждения.