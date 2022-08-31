Хроника энергетической войны: последние события
07:57 31.08.2022 (обновлено: 09:49 31.08.2022)
© Фото : коллаж Украина.РуЭнергетическая война коллаж
© Фото : коллаж Украина.Ру
На минувшей неделе цены на газ в Европе превысили 3,5 тысячи долларов за тысячу кубометров. Несмотря на снижение поставок газа в ЕС, доходы РФ от экспорта энергоносителей в 2022 году выросли почти на 40%.
Газовый рынок в Европе продолжает лихорадить
Спотовые цены газа в Европе продолжали рост всю минувшую неделю, и к пятнице преодолели планку в 3,5 тысячи долларов за тысячу кубометров. Так, к вечеру 26 августа стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF достигла на бирже ICE Futures 339,2 евро за 1 МВтч — то есть более 3512 долларов за тысячу кубометров газа.
Реагируя на это, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в воскресенье, 28 августа, спрогнозировал увеличение стоимости цены на газ в Европе до 5000 евро за 1 тыс. куб. м. Об этом он написал в своем Telegram-канале, сопроводив пост картиной художника Васи Ложкина «Газ-батюшка». «Главам государств и правительств стран Европейского Союза. В связи с повышением цены на газ до € 3500 за тысячу кубометров вынужден повысить прогнозную стоимость до € 5000 до конца 2022 года», – иронично написал Медведев.
Безусловно, в зафиксированной 26 августа цене была паническая составляющая. В понедельник сентябрьский фьючерс снизился до $ 2900. А утром во вторник, 30 августа, цена опускалась ниже $ 2550 за 1 тыс. куб. м, следует из данных лондонской биржи ICE. Но после 11:00 по московскому времени сентябрьские фьючерсы на хабе TTF торговались уже выше $ 2665 за 1 тыс. куб. м. Аналитики отмечают, что цены на газ в Европе скорректировались в значительной мере благодаря приходу долгожданной прохладной погоды.
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Накануне этой коррекции международный аналитик рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов в комментарии российскому изданию «Известия» предположил, что в Европе цены на газ могут продолжить снижение и упасть до $ 2,5 тыс. из-за корректировки, начавшейся после заполнения Германией подземных хранилищ газа необходимым объемом. При этом, по словам Демидова, уже в середине осени цены снова могут увеличиться. Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова в беседе с «Известиями» 29 августа также рассказала, что падение цен на газ в Европе может быть связано с информацией о том, что ряд стран Евросоюза уже заполнил свои подземные газохранилища почти на 90% и готов к зиме.
Действительно, доступные по состоянию на вторник данные ассоциации Gas Infrastructure Europe показывают, что на газовые сутки 28 августа запасы составляли 79,94%. Это означает, что уже утром в понедельник 80-процентная планка заполненности подземных хранилищ газа (ПХГ) в ЕС была преодолена.
На данный момент превысили целевой уровень запасов газа в Бельгии, Чехии, Дании, Франции, Германии, Италии, Польше, Португалии и Испании. На этом фоне особенно заметны отстающие: Австрия, Болгария, Хорватия, Венгрия, Латвия (абсолютный аутсайдер с показателем 55%, с средины месяца прекратила закачку в свое Инчукалнское хранилище), а также Нидерланды. Для сравнения: объем закачки газа в подземные хранилища России ещё 24 августа 2022 года составил 91,4%.
На спотовые цены газа в Европе в последние недели влияют несколько факторов. Во-первых, через международный газопровод «Северный поток» по техническим причинам поступает в Германию не более 33 миллионов кубометров газа в сутки. Как отметили в «Газпроме», в настоящее время на крупнейшей в мире головной компрессорной станции «Портовая» газопровода «Северный поток» в работе остался один газоперекачивающий агрегат из шести основных мощностью 52 МВт каждый (еще два по 27 МВт — в горячем резерве). Агрегат работает с подменным двигателем, поставленным на период капремонта турбины, отремонтированной в Канаде и находящейся сейчас в Германии.
Остальные турбины остановлены: три — в связи с окончанием срока межремонтной наработки, ещё три имеют неисправности, которые могут быть устранены на месте, но Siemens не спешит это сделать. Оставшийся газоперекачивающий агрегат с 31 августа по 2 сентября 2022 г. будет остановлен для проведения техобслуживания, в связи с чем «Северный поток» в этот период будет остановлен. «Газпром» подчеркнул, что после завершения работ, в случае отсутствия технических неисправностей, транспорт газа будет восстановлен до уровня 33 млн м3/сутки. Но, судя по результатам торгов на минувшей неделе, не все потребители в это верят.
Во-вторых, к росту цен ведёт дефицит газа от других поставщиков. Так, до конца месяца на ежегодную профилактику остановлена часть объектов норвежского месторождения Troll и установки подготовки газа Kollsnes. Мощности добычи снижены на 20 миллионов кубометров газа в сутки, и впереди новые крупные отключения на норвежских промыслах.
Европейские терминалы сжиженного природного газа (СПГ) в августе работают со средней производительностью 59% — тогда как показатель за июль был 69%, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe. Среднесуточные поставки с терминалов СПГ в августе снижаются на 14% месяц к месяцу. Импорт дорогого СПГ сокращается, в том числе по мере постепенного достижения нужного уровня запасов в хранилищах.
При этом загрузка заводов по сжижению газа в США достигла максимума с конца июня: использование газа для выпуска СПГ достигло 325 млн м3/сутки, следует из данных агентства Platts. Таким образом, выпуск СПГ в США по мере завершения летних ремонтов восстанавливается, хотя все ещё меньше рекордных 382 млн м3/сутки, достигнутых весной: авария на заводе Freeport (23% всех мощностей по сжижению в стране) вывела его из строя минимум до середины ноября.
Учитывая цены на газ в Европе, трейдеры, у которых есть долгосрочные контракты на аренду мощностей по производству СПГ в США, могут получить прибыль в $ 2000 за тысячу кубометров при условии продажи товара с отгрузочного терминала.
Доходы России от экспорта энергоносителей в 2022 году выросли почти на 40%
С ростом экспорта нефти и цен на энергоносители доходы России в 2022 году выросли до 337,5 миллиардов долларов США, что на 38% больше, чем в 2021-м, сообщило в начале минувшей недели британское агентство Reuters со ссылкой на документ Министерства экономики РФ. По данным, приведённым Reuters, прогнозируется, что доходы России от экспорта энергоносителей упадут до 255,8 миллиарда долларов США в 2023 году, но останутся выше показателя 2021 года в 244,2 млрд долл.
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При этом ожидается, что средняя стоимость экспорта российского газа вырастет более чем в два раза в 2022 году — до $ 730 за тысячу кубометров, а затем постепенно снизится до конца 2025-го. Кроме того, объемы поставок трубопроводного газа «Газпрома» могут упасть до 170,4 миллиарда кубометров в 2022 году – по сравнению с майским прогнозом в 185 млрд м3, и с 205,6 млрд м3, экспортированных в 2021-м.
«Потоки газа из России, главного поставщика Европы, в этом году сократились после того, как один маршрут был закрыт, когда Москва ввела войска на Украину в феврале. Кроме того, некоторые европейские страны были отключены за отказ оплачивать газ в рублях, и разгорелся спор вокруг ремонта турбины газопровода "Северный поток". В результате цены на газ выросли, поставив европейских потребителей перед угрозой нормирования энергии этой зимой и уровнями инфляции, невиданными десятилетиями», — констатирует агентство.
При этом Янис Клюге, старший научный сотрудник Немецкого института международных отношений и безопасности, сказал в комментарии Reuters: «Влияние санкций на экономику России очень неравномерно... Нефтяной сектор на данный момент относительно невредим».
Действительно, несмотря на наблюдаемый и прогнозируемый спад в отдельных сегментах рынка, расходы только Китая на закупку сырой нефти, нефтепродуктов, газа и угля из России в течение марта-июля 2022 года выросли до 35 миллиардов долларов — против примерно 20 млрд долл. за аналогичный период прошлого года, сообщило американское агентство Bloomberg.
Так, Китай в июле 2022 года увеличил расходы на российские энергоносители до 7,2 млрд долларов с $ 4,7 млрд в том же месяце прошлого года, при этом поставки составляют около 70% от общего объема импорта из России. Хотя импорт сырой нефти из России в Китай снизился в июле по сравнению с июнем до 7,15 млн тонн, он всё ещё на 8% превышает прошлогодний показатель. Таким образом, Россия остается основным источником поставок для китайской нефтепереработки.
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РФ также является крупнейшим поставщиком угля в Китай, вытеснив Индонезию, отпугнувшую покупателей повышением цен. В июле 2022 года китайские компании импортировали рекордный объем российского угля, который вырос на 14% в годовом исчислении до 7,4 млн т, при этом коксующийся уголь для сталелитейной промышленности достиг 2 млн т, увеличившись на 63%.
Bloomberg отмечает, что хотя китайский импорт СПГ из России несколько сократился с июня — примерно до 410 тысяч тонн в июле, он всё равно был на 20% выше, чем год назад. Эти объемы не включают импорт по трубопроводам, о которых российская таможня не сообщала с начала года, но которые являются основным каналом транспортировки топлива из России в Китай, констатировало американское агентство.
Кроме того, Индия увеличила в три раза импорт российских продуктов нефтепереработки за последние месяцы. Объем их поставок из РФ в Индию утроился по сравнению со средним показателем за предыдущие три года. Российские энергоносители составили 19% от общего объема поставок сырой нефти в Индию в июле 2022 года по сравнению с 20% в июне. Растущий импорт из РФ вытеснил поставки в Индию из стран Ближнего Востока, США и Западной Африки. При этом поставки из этих регионов сократились почти на 20% в мае-июле по сравнению с первым кварталом 2022-го.