https://ukraina.ru/20220831/1038269438.html

Военный журналист рассказал, почему в Новой Каховке объявляли эвакуацию с рабочих мест

Военный журналист рассказал, почему в Новой Каховке объявляли эвакуацию с рабочих мест - 31.08.2022 Украина.ру

Военный журналист рассказал, почему в Новой Каховке объявляли эвакуацию с рабочих мест

Украинские войска будут бить по любым целям, которые связаны с новой российской властью, поэтому в Новой Каховке стали рассредоточивать управляющий персонал, чтобы они не попали под обстрел, сказал военный журналист Роман Сапоньков в интервью Украина.ру

2022-08-31T08:15

2022-08-31T08:15

2022-08-31T08:15

новая каховка

эвакуация

новости

россия

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Ранее глава военно-гражданской администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев заявил, что в Новой Каховке объявлена эвакуация с рабочих мест, люди уходят в убежища. Это произошло 29 августа в ходе обстрела города со стороны Украины.Он рассказал, что в Новой Каховке стали рассредоточивать управляющий персонал, чтобы они не попали под обстрел в административных зданиях.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220830/1038245947.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новая каховка, эвакуация, новости, россия