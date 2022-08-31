https://ukraina.ru/20220831/1038269438.html
Военный журналист рассказал, почему в Новой Каховке объявляли эвакуацию с рабочих мест
Военный журналист рассказал, почему в Новой Каховке объявляли эвакуацию с рабочих мест - 31.08.2022 Украина.ру
Военный журналист рассказал, почему в Новой Каховке объявляли эвакуацию с рабочих мест
Украинские войска будут бить по любым целям, которые связаны с новой российской властью, поэтому в Новой Каховке стали рассредоточивать управляющий персонал, чтобы они не попали под обстрел, сказал военный журналист Роман Сапоньков в интервью Украина.ру
2022-08-31T08:15
2022-08-31T08:15
2022-08-31T08:15
новая каховка
эвакуация
новости
россия
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Ранее глава военно-гражданской администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев заявил, что в Новой Каховке объявлена эвакуация с рабочих мест, люди уходят в убежища. Это произошло 29 августа в ходе обстрела города со стороны Украины.Он рассказал, что в Новой Каховке стали рассредоточивать управляющий персонал, чтобы они не попали под обстрел в административных зданиях.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220830/1038245947.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новая каховка, эвакуация, новости, россия
Военный журналист рассказал, почему в Новой Каховке объявляли эвакуацию с рабочих мест
Украинские войска будут бить по любым целям, которые связаны с новой российской властью, поэтому в Новой Каховке стали рассредоточивать управляющий персонал, чтобы они не попали под обстрел, сказал военный журналист Роман Сапоньков в интервью Украина.ру