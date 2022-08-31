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"Не Украине": Хазин рассказал, кому на самом деле США поставляют свое вооружение
"Не Украине": Хазин рассказал, кому на самом деле США поставляют свое вооружение - 31.08.2022 Украина.ру
"Не Украине": Хазин рассказал, кому на самом деле США поставляют свое вооружение
Поставляемое на Украину оружие Запада попадает не только ВСУ, но и террористическим мусульманским организациям, сказал экономист, публицист Михаил Хазин в интервью Укриана.ру
2022-08-31T07:30
2022-08-31T07:30
2022-08-31T07:30
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Президент Джо Байденапо случаю Дня независимости Украины 24 августа заявил, что США выделят на военную помощь Киеву еще почти три миллиарда долларов — это будет самый большой пакет за все время.Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сказал, что часть поставляемого Западом на Украину оружия оказывается на черном рынке.А первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что коррумпированные украинские чиновники продают поставляемое Киеву западное вооружение. По словам Полянского, оно все чаще появляется в сирийском Идлибе.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220830/1038254408.html
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, оружие, украина, россия, сша
Новости, оружие, Украина, Россия, США
"Не Украине": Хазин рассказал, кому на самом деле США поставляют свое вооружение
Поставляемое на Украину оружие Запада попадает не только ВСУ, но и террористическим мусульманским организациям, сказал экономист, публицист Михаил Хазин в интервью Укриана.ру
Президент Джо Байденапо случаю Дня независимости Украины 24 августа заявил, что США выделят на военную помощь Киеву еще почти три миллиарда долларов — это будет самый большой пакет за все время.
Как мы знаем, это оружие лезет в самые разные места, включая разного рода террористические мусульманские организации, в том числе те, которые вокруг Израиля бегают, а то и внутри Израиля, что Израиль очень волнует.
Михаил Хазин
экономист, публицист
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сказал, что часть поставляемого Западом на Украину оружия оказывается на черном рынке.
А первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что коррумпированные украинские чиновники продают поставляемое Киеву западное вооружение. По словам Полянского, оно все чаще появляется в сирийском Идлибе.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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