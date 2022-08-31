https://ukraina.ru/20220831/1038259935.html

"Не Украине": Хазин рассказал, кому на самом деле США поставляют свое вооружение

"Не Украине": Хазин рассказал, кому на самом деле США поставляют свое вооружение - 31.08.2022 Украина.ру

"Не Украине": Хазин рассказал, кому на самом деле США поставляют свое вооружение

Поставляемое на Украину оружие Запада попадает не только ВСУ, но и террористическим мусульманским организациям, сказал экономист, публицист Михаил Хазин в интервью Укриана.ру

2022-08-31T07:30

2022-08-31T07:30

2022-08-31T07:30

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Президент Джо Байденапо случаю Дня независимости Украины 24 августа заявил, что США выделят на военную помощь Киеву еще почти три миллиарда долларов — это будет самый большой пакет за все время.Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сказал, что часть поставляемого Западом на Украину оружия оказывается на черном рынке.А первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что коррумпированные украинские чиновники продают поставляемое Киеву западное вооружение. По словам Полянского, оно все чаще появляется в сирийском Идлибе.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220830/1038254408.html

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новости, оружие, украина, россия, сша