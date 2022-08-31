"Экономический кризис": Хазин рассказал, как Лондон и Вашингтон используют СВО в своих целях
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Специальная военная операция используется в пропагандистской сфере США и Великобританией для того, чтобы разрушить Евросоюз, сказал экономист, публицист Михаил Хазин в интервью Украина.ру
Он рассказал, что в мире экономический кризис начался еще до начала СВО.
Специальная военная операция используется в пропагандистской сфере Соединенными Штатами Америки и Великобританией для того, чтобы раскулачить Евросоюз. Поскольку руководители, в первую очередь, США - пришли к выводу, что негоже, чтобы граждане Евросоюза жили так же хорошо, как американцы в условиях кризиса.
По его словам, Евросоюз принудили к санкционной войне.
В России единственная проблема – это либеральная экономическая политика, которая не позволяет ей перейти к восстановлению инвестиционного процесса российской экономики, заключил экономист.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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