"Экономический кризис": Хазин рассказал, как Лондон и Вашингтон используют СВО в своих целях - 31.08.2022 Украина.ру
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"Экономический кризис": Хазин рассказал, как Лондон и Вашингтон используют СВО в своих целях
"Экономический кризис": Хазин рассказал, как Лондон и Вашингтон используют СВО в своих целях - 31.08.2022 Украина.ру
"Экономический кризис": Хазин рассказал, как Лондон и Вашингтон используют СВО в своих целях
Специальная военная операция используется в пропагандистской сфере США и Великобританией для того, чтобы разрушить Евросоюз, сказал экономист, публицист Михаил Хазин в интервью Украина.ру
2022-08-31T06:30
2022-08-31T06:30
экономический кризис
новости
сша
вашингтон
сво
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Он рассказал, что в мире экономический кризис начался еще до начала СВО.По его словам, Евросоюз принудили к санкционной войне.В России единственная проблема – это либеральная экономическая политика, которая не позволяет ей перейти к восстановлению инвестиционного процесса российской экономики, заключил экономист.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220829/1038198267.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономический кризис, новости, сша, вашингтон, сво
экономический кризис, Новости, США, Вашингтон, СВО

"Экономический кризис": Хазин рассказал, как Лондон и Вашингтон используют СВО в своих целях

06:30 31.08.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота ремонтно-восстановительного полка ВС РФ в зоне спецоперации
Работа ремонтно-восстановительного полка ВС РФ в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
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Специальная военная операция используется в пропагандистской сфере США и Великобританией для того, чтобы разрушить Евросоюз, сказал экономист, публицист Михаил Хазин в интервью Украина.ру
Он рассказал, что в мире экономический кризис начался еще до начала СВО.
Специальная военная операция используется в пропагандистской сфере Соединенными Штатами Америки и Великобританией для того, чтобы раскулачить Евросоюз. Поскольку руководители, в первую очередь, США - пришли к выводу, что негоже, чтобы граждане Евросоюза жили так же хорошо, как американцы в условиях кризиса.
Михаил Хазин интервью
Михаил Хазин
экономист, публицист
По его словам, Евросоюз принудили к санкционной войне.
В России единственная проблема – это либеральная экономическая политика, которая не позволяет ей перейти к восстановлению инвестиционного процесса российской экономики, заключил экономист.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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