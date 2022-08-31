https://ukraina.ru/20220831/1038253008.html

"Экономический кризис": Хазин рассказал, как Лондон и Вашингтон используют СВО в своих целях

"Экономический кризис": Хазин рассказал, как Лондон и Вашингтон используют СВО в своих целях - 31.08.2022 Украина.ру

"Экономический кризис": Хазин рассказал, как Лондон и Вашингтон используют СВО в своих целях

Специальная военная операция используется в пропагандистской сфере США и Великобританией для того, чтобы разрушить Евросоюз, сказал экономист, публицист Михаил Хазин в интервью Украина.ру

2022-08-31T06:30

2022-08-31T06:30

2022-08-31T06:30

экономический кризис

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Он рассказал, что в мире экономический кризис начался еще до начала СВО.По его словам, Евросоюз принудили к санкционной войне.В России единственная проблема – это либеральная экономическая политика, которая не позволяет ей перейти к восстановлению инвестиционного процесса российской экономики, заключил экономист.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220829/1038198267.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

экономический кризис, новости, сша, вашингтон, сво