https://ukraina.ru/20220831/1038250222.html

"Стрелять не будут": Марков рассказал, почему РФ нужны инспекторы МАГАТЭ на Запорожской АЭС

"Стрелять не будут": Марков рассказал, почему РФ нужны инспекторы МАГАТЭ на Запорожской АЭС - 31.08.2022 Украина.ру

"Стрелять не будут": Марков рассказал, почему РФ нужны инспекторы МАГАТЭ на Запорожской АЭС

России нужна миссия МАГАТЭ, потому что они увидят, что на станции нет тяжелых вооружений и они смогут зафиксировать удары ВСУ, сказал политолог Сергей Марков в интервью Украина.ру

2022-08-31T06:15

2022-08-31T06:15

2022-08-31T06:15

запорожская аэс

новости

магатэ

украина

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/18/1038030991_0:136:3072:1864_1920x0_80_0_0_c237cc3dc512a88a6866807cc51118ef.jpg.webp

Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов ранее сообщил, что украинские войска стали чаще обстреливать Запорожскую АЭС (ЗАЭС) и Энергодар.В понедельник, 29 августа инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) отправились в Запорожье. Наблюдатели прибудут на Запорожскую АЭС к концу этой недели.По его мнению, позиция противника в том, чтобы российская армия ушла со станции и оставила территорию под контроль международных организаций, которые контролируют американцы.Если бы киевский режим почувствовал угрозу атомной станции, которая находится на границе с Польшей, то ВСУ прекратили бы обстрелы, заключил политолог.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220829/1038229363.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

запорожская аэс, новости, магатэ, украина, россия