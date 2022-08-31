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"Стрелять не будут": Марков рассказал, почему РФ нужны инспекторы МАГАТЭ на Запорожской АЭС
"Стрелять не будут": Марков рассказал, почему РФ нужны инспекторы МАГАТЭ на Запорожской АЭС - 31.08.2022 Украина.ру
"Стрелять не будут": Марков рассказал, почему РФ нужны инспекторы МАГАТЭ на Запорожской АЭС
России нужна миссия МАГАТЭ, потому что они увидят, что на станции нет тяжелых вооружений и они смогут зафиксировать удары ВСУ, сказал политолог Сергей Марков в интервью Украина.ру
2022-08-31T06:15
2022-08-31T06:15
2022-08-31T06:15
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Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов ранее сообщил, что украинские войска стали чаще обстреливать Запорожскую АЭС (ЗАЭС) и Энергодар.В понедельник, 29 августа инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) отправились в Запорожье. Наблюдатели прибудут на Запорожскую АЭС к концу этой недели.По его мнению, позиция противника в том, чтобы российская армия ушла со станции и оставила территорию под контроль международных организаций, которые контролируют американцы.Если бы киевский режим почувствовал угрозу атомной станции, которая находится на границе с Польшей, то ВСУ прекратили бы обстрелы, заключил политолог.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220829/1038229363.html
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
запорожская аэс, новости, магатэ, украина, россия
"Стрелять не будут": Марков рассказал, почему РФ нужны инспекторы МАГАТЭ на Запорожской АЭС
России нужна миссия МАГАТЭ, потому что они увидят, что на станции нет тяжелых вооружений и они смогут зафиксировать удары ВСУ, сказал политолог Сергей Марков в интервью Украина.ру
Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов ранее сообщил, что украинские войска стали чаще обстреливать Запорожскую АЭС (ЗАЭС) и Энергодар.
В понедельник, 29 августа инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) отправились в Запорожье. Наблюдатели прибудут на Запорожскую АЭС к концу этой недели.
Нам нужна эта миссия. Когда приедет МАГАТЭ, ВСУ стрелять не будут. А миссия увидит, что никаких тяжелых вооружений на станции нет. Если же украинская армия начнёт стрелять, МАГАТЭ зафиксирует обстрелы.
По его мнению, позиция противника в том, чтобы российская армия ушла со станции и оставила территорию под контроль международных организаций, которые контролируют американцы.
Если бы киевский режим почувствовал угрозу атомной станции, которая находится на границе с Польшей, то ВСУ прекратили бы обстрелы, заключил политолог.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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