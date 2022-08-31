"Стрелять не будут": Марков рассказал, почему РФ нужны инспекторы МАГАТЭ на Запорожской АЭС - 31.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220831/1038250222.html
"Стрелять не будут": Марков рассказал, почему РФ нужны инспекторы МАГАТЭ на Запорожской АЭС
"Стрелять не будут": Марков рассказал, почему РФ нужны инспекторы МАГАТЭ на Запорожской АЭС - 31.08.2022 Украина.ру
"Стрелять не будут": Марков рассказал, почему РФ нужны инспекторы МАГАТЭ на Запорожской АЭС
России нужна миссия МАГАТЭ, потому что они увидят, что на станции нет тяжелых вооружений и они смогут зафиксировать удары ВСУ, сказал политолог Сергей Марков в интервью Украина.ру
2022-08-31T06:15
2022-08-31T06:15
запорожская аэс
новости
магатэ
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/18/1038030991_0:136:3072:1864_1920x0_80_0_0_c237cc3dc512a88a6866807cc51118ef.jpg.webp
Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов ранее сообщил, что украинские войска стали чаще обстреливать Запорожскую АЭС (ЗАЭС) и Энергодар.В понедельник, 29 августа инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) отправились в Запорожье. Наблюдатели прибудут на Запорожскую АЭС к концу этой недели.По его мнению, позиция противника в том, чтобы российская армия ушла со станции и оставила территорию под контроль международных организаций, которые контролируют американцы.Если бы киевский режим почувствовал угрозу атомной станции, которая находится на границе с Польшей, то ВСУ прекратили бы обстрелы, заключил политолог.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220829/1038229363.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/18/1038030991_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_f9307123357c98e58279e54f280b201f.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
запорожская аэс, новости, магатэ, украина, россия
Запорожская АЭС, Новости, магатэ, Украина, Россия

"Стрелять не будут": Марков рассказал, почему РФ нужны инспекторы МАГАТЭ на Запорожской АЭС

06:15 31.08.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
России нужна миссия МАГАТЭ, потому что они увидят, что на станции нет тяжелых вооружений и они смогут зафиксировать удары ВСУ, сказал политолог Сергей Марков в интервью Украина.ру
Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов ранее сообщил, что украинские войска стали чаще обстреливать Запорожскую АЭС (ЗАЭС) и Энергодар.
В понедельник, 29 августа инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) отправились в Запорожье. Наблюдатели прибудут на Запорожскую АЭС к концу этой недели.
Нам нужна эта миссия. Когда приедет МАГАТЭ, ВСУ стрелять не будут. А миссия увидит, что никаких тяжелых вооружений на станции нет. Если же украинская армия начнёт стрелять, МАГАТЭ зафиксирует обстрелы.
Сергей Марков интервью
Сергей Марков
политолог
По его мнению, позиция противника в том, чтобы российская армия ушла со станции и оставила территорию под контроль международных организаций, которые контролируют американцы.
Если бы киевский режим почувствовал угрозу атомной станции, которая находится на границе с Польшей, то ВСУ прекратили бы обстрелы, заключил политолог.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
ФСБ России предотвратила теракт в Карачаево-Черкесской Республике
29 августа, 16:41
По заветам бандеровцев. Украина терроризирует освобождённые территории
 
Запорожская АЭСНовостимагатэУкраинаРоссия
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:15"Нельзя показывать": Хазин рассказал, что на самом деле скрывает Украина в хранилище Запорожской АЭС
07:00Азаров о том, чем в первую очередь нужно обеспечить людей на освобожденных территориях Украины
06:56На смерть генсека Горбачева
06:45Рожин: на Украине у России противник тот же, что и в Сирии
06:30"Экономический кризис": Хазин рассказал, как Лондон и Вашингтон используют СВО в своих целях
06:15"Стрелять не будут": Марков рассказал, почему РФ нужны инспекторы МАГАТЭ на Запорожской АЭС
06:00Украинский "Идлиб": эксперт о незавидной судьбе территорий, которые останутся под киевским режимом
05:45Сергей Марков о неизбежном наступлении ВСУ на Херсон и освобождении Николаева
05:31Украинское противостояние Трампа и Байдена приняло новый оборот. Президента США может определить Киев
05:30Политолог Марков назвал способ, как РФ может прекратить обстрелы ВСУ по Запорожской АЭС
05:23Взрыв у Рады. Спустя семь лет - украинская смута продолжается
05:16Главное на 31 августа: в России и в мире
05:15Его силу увидим в боях: Рожин предположил, где будет задействован "третий корпус"
05:00Эксперт рассказал, обезопасит ли взятие Никополя Запорожскую АЭС
04:45Смотря для чего: Рожин оценил эффективность РСЗО HIMARS
04:37"ВСУ не достигнут успеха": Журналист из Херсона рассказал, где скоро будут идти тяжелые бои
04:30"Запугивание и выбивание людей": Марков рассказал, какую войну ведет Запад против РФ
04:22"Существенные потери": военный журналист о том, как ВСУ попытались наступить на херсонском направлении
04:15Рожин рассказал, как на Украине может быть похоронена американская гегемония
04:07"Знала секреты Запорожской АЭС": Хазин предположил, почему убили Дугину
Лента новостейМолния