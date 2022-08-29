Сергей Марков о ядерном терроризме Украины и истинных целях США - 29.08.2022 Украина.ру
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Сергей Марков о ядерном терроризме Украины и истинных целях США
Сергей Марков о ядерном терроризме Украины и истинных целях США - 29.08.2022 Украина.ру
Сергей Марков о ядерном терроризме Украины и истинных целях США
России выгодно, чтобы миссия МАГАТЭ зафиксировала обстрелы ВСУ в районе Запорожской АЭС, заявил политолог Сергей Марков в интервью изданию Украина.ру. Украина.ру, 29.08.2022
2022-08-29T17:45
2022-08-29T17:49
украина
россия
запорожская аэс
запорожская область
аэс
интервью
сергей марков
магатэ
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России выгодно, чтобы миссия МАГАТЭ зафиксировала обстрелы ВСУ в районе Запорожской АЭС, заявил политолог Сергей Марков в интервью изданию Украина.ру.— Сергей Александрович, Украина продолжает обстреливать территорию вокруг ЗАЭС. Велика ли опасность катастрофы?— Ядерный терроризм нарастает. У меня, кстати, есть знакомый в Москве: у них родственник находится в Энергодаре, они там в страшной панике. Говорят, не знаем, будем ли мы звонить в следующий раз, выживем ли. Там действительно был удар по жилым кварталам, есть погибшие. И одновременно нарастают удары по атомной станции.Проблема в том, что Россия никак не отвечает. Если бы мы, например, ударили в ответ по Хмельницкой атомной станции, обстрелы бы прекратились. Сначала был бы колоссальный взрыв антироссийской истерики, но обстрелы бы прекратились.Американцы используют тактику Ирана. Они имеют своих прокси, которых они используют для атак. Как хуситы или Хезболла. Они создают ядерный терроризм. Цель у них – двухуровневая. Первое – добиться, чтобы Россия дала обязательства и создала механизм, что она не отключит украинские территории под властью Киева от электричества ЗАЭС. 30% всего энергопотока Украины дает станция. Сейчас это, может, не имеет такого значения, а если зимой или поздней осенью отключить – это будет иметь катастрофические последствия для тыла ВСУ. Может привести к обрушению тыла.— Что вы имеете в виду?— Остановятся железнодорожные станции, нельзя будет привозить вагонами технику, остановятся заводы, которые ремонтируют ее, то есть электричество очень нужно. Современная армия же очень индустриализирована. Это первое и минимальное. Второе – они хотят разработать модель отступления армии России, что она должна уходить с объекта, передавать международным организациям в лице МАГАТЭ. Они под контролем рабочих органов ООН (под американцами), и американцы возьмут под контроль и потом передадут прокси-режиму в Киеве.Такую же модель они планируют применять по Херсонской и Запорожской областям – чтобы мы под ударами терроризма ушли из этих регионов.— А что может поменять приезд миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС?— Нам нужна эта миссия. Когда приедет МАГАТЭ, ВСУ стрелять не будут. А миссия увидит, что никаких тяжелых вооружений на станции нет. Если же украинская армия начнёт стрелять, МАГАТЭ зафиксирует обстрелы. Что мы понимаем под демилитаризацией – мы не имеем тяжелой техники на АЭС, танков, ракетных систем, артиллерии. Украина не должна стрелять по АЭС, это наша позиция. А их позиция – в том, что российская армия должна просто уйти оттуда и оставить территорию под контроль международных организаций, которые контролируют американцы.— Каким, на ваш взгляд, может быть решение по ЗАЭС?— Надо ответить так, чтобы им не понравилось.Что касается актов террора... Если бы они почувствовали угрозу атомной станции, которая находится на границе с Польшей, они бы прекратили обстрелы.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, россия, запорожская аэс, запорожская область, аэс, интервью, сергей марков, магатэ
Украина, Россия, Запорожская АЭС, Запорожская область, АЭС, Интервью, Сергей Марков, магатэ

Сергей Марков о ядерном терроризме Украины и истинных целях США

17:45 29.08.2022 (обновлено: 17:49 29.08.2022)
 
© РИА Новости . Нина ЗотинаСергей Марков интервью
Сергей Марков интервью - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости . Нина Зотина
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Александр Светлов
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России выгодно, чтобы миссия МАГАТЭ зафиксировала обстрелы ВСУ в районе Запорожской АЭС, заявил политолог Сергей Марков в интервью изданию Украина.ру.
— Сергей Александрович, Украина продолжает обстреливать территорию вокруг ЗАЭС. Велика ли опасность катастрофы?
— Ядерный терроризм нарастает. У меня, кстати, есть знакомый в Москве: у них родственник находится в Энергодаре, они там в страшной панике. Говорят, не знаем, будем ли мы звонить в следующий раз, выживем ли. Там действительно был удар по жилым кварталам, есть погибшие. И одновременно нарастают удары по атомной станции.
Проблема в том, что Россия никак не отвечает. Если бы мы, например, ударили в ответ по Хмельницкой атомной станции, обстрелы бы прекратились. Сначала был бы колоссальный взрыв антироссийской истерики, но обстрелы бы прекратились.
Американцы используют тактику Ирана. Они имеют своих прокси, которых они используют для атак. Как хуситы или Хезболла. Они создают ядерный терроризм.
Цель у них – двухуровневая. Первое – добиться, чтобы Россия дала обязательства и создала механизм, что она не отключит украинские территории под властью Киева от электричества ЗАЭС.
30% всего энергопотока Украины дает станция. Сейчас это, может, не имеет такого значения, а если зимой или поздней осенью отключить – это будет иметь катастрофические последствия для тыла ВСУ. Может привести к обрушению тыла.
— Что вы имеете в виду?
— Остановятся железнодорожные станции, нельзя будет привозить вагонами технику, остановятся заводы, которые ремонтируют ее, то есть электричество очень нужно. Современная армия же очень индустриализирована.
Это первое и минимальное.
Второе – они хотят разработать модель отступления армии России, что она должна уходить с объекта, передавать международным организациям в лице МАГАТЭ. Они под контролем рабочих органов ООН (под американцами), и американцы возьмут под контроль и потом передадут прокси-режиму в Киеве.
Такую же модель они планируют применять по Херсонской и Запорожской областям – чтобы мы под ударами терроризма ушли из этих регионов.
16:39
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— А что может поменять приезд миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС?
— Нам нужна эта миссия. Когда приедет МАГАТЭ, ВСУ стрелять не будут. А миссия увидит, что никаких тяжелых вооружений на станции нет. Если же украинская армия начнёт стрелять, МАГАТЭ зафиксирует обстрелы.
Что мы понимаем под демилитаризацией – мы не имеем тяжелой техники на АЭС, танков, ракетных систем, артиллерии. Украина не должна стрелять по АЭС, это наша позиция. А их позиция – в том, что российская армия должна просто уйти оттуда и оставить территорию под контроль международных организаций, которые контролируют американцы.
— Каким, на ваш взгляд, может быть решение по ЗАЭС?
— Надо ответить так, чтобы им не понравилось.
Что касается актов террора... Если бы они почувствовали угрозу атомной станции, которая находится на границе с Польшей, они бы прекратили обстрелы.
 
УкраинаРоссияЗапорожская АЭСЗапорожская областьАЭСИнтервьюСергей Марковмагатэ
 
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