Политолог Марков назвал способ, как РФ может прекратить обстрелы ВСУ по Запорожской АЭС - 31.08.2022 Украина.ру
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Политолог Марков назвал способ, как РФ может прекратить обстрелы ВСУ по Запорожской АЭС
Политолог Марков назвал способ, как РФ может прекратить обстрелы ВСУ по Запорожской АЭС - 31.08.2022 Украина.ру
Политолог Марков назвал способ, как РФ может прекратить обстрелы ВСУ по Запорожской АЭС
Если бы Россия ответила за удары ВСУ по Запорожской АЭС, то обстрелы бы прекратились, сказал политолог Сергей Марков в интервью Украина.ру
2022-08-31T05:30
2022-08-31T05:30
запорожская аэс
новости
украина
россия
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Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов ранее сообщил, что украинские войска стали чаще обстреливать Запорожскую АЭС (ЗАЭС) и Энергодар.По его словам, цель противника – это добиться, чтобы Россия дала обязательства и создала механизм, что она не отключит украинские территории под властью Киева от электричества ЗАЭС.Если РФ зимой или поздней осенью отключит станцию от Украины, то это будет иметь катастрофические последствия для ВСУ и может привести к обрушению тыла, заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220829/1038240677.html
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запорожская аэс, новости, украина, россия
Запорожская АЭС, Новости, Украина, Россия

Политолог Марков назвал способ, как РФ может прекратить обстрелы ВСУ по Запорожской АЭС

05:30 31.08.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС находится под контролем российских военных
Запорожская АЭС находится под контролем российских военных - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Если бы Россия ответила за удары ВСУ по Запорожской АЭС, то обстрелы бы прекратились, сказал политолог Сергей Марков в интервью Украина.ру
Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов ранее сообщил, что украинские войска стали чаще обстреливать Запорожскую АЭС (ЗАЭС) и Энергодар.
Проблема в том, что Россия никак не отвечает. Если бы мы, например, ударили в ответ по Хмельницкой атомной станции, обстрелы бы прекратились. Сначала был бы колоссальный взрыв антироссийской истерики, но обстрелы бы прекратились.
Сергей Марков интервью
Сергей Марков
политолог
По его словам, цель противника – это добиться, чтобы Россия дала обязательства и создала механизм, что она не отключит украинские территории под властью Киева от электричества ЗАЭС.
Если РФ зимой или поздней осенью отключит станцию от Украины, то это будет иметь катастрофические последствия для ВСУ и может привести к обрушению тыла, заключил эксперт.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
29 августа, 19:00
Повреждение Запорожской АЭС, эскалация на Херсонщине. Итоги 29 августаУкраинские военные при артиллерийском ударе повредили здание Запорожской АЭС. ВСУ попытались перейти в контрнаступление под Херсоном
 
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