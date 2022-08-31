https://ukraina.ru/20220831/1038249053.html
Политолог Марков назвал способ, как РФ может прекратить обстрелы ВСУ по Запорожской АЭС
Политолог Марков назвал способ, как РФ может прекратить обстрелы ВСУ по Запорожской АЭС - 31.08.2022 Украина.ру
Политолог Марков назвал способ, как РФ может прекратить обстрелы ВСУ по Запорожской АЭС
Если бы Россия ответила за удары ВСУ по Запорожской АЭС, то обстрелы бы прекратились, сказал политолог Сергей Марков в интервью Украина.ру
2022-08-31T05:30
2022-08-31T05:30
2022-08-31T05:30
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новости
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Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов ранее сообщил, что украинские войска стали чаще обстреливать Запорожскую АЭС (ЗАЭС) и Энергодар.По его словам, цель противника – это добиться, чтобы Россия дала обязательства и создала механизм, что она не отключит украинские территории под властью Киева от электричества ЗАЭС.Если РФ зимой или поздней осенью отключит станцию от Украины, то это будет иметь катастрофические последствия для ВСУ и может привести к обрушению тыла, заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220829/1038240677.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
запорожская аэс, новости, украина, россия
Политолог Марков назвал способ, как РФ может прекратить обстрелы ВСУ по Запорожской АЭС
Если бы Россия ответила за удары ВСУ по Запорожской АЭС, то обстрелы бы прекратились, сказал политолог Сергей Марков в интервью Украина.ру
Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов ранее сообщил, что украинские войска стали чаще обстреливать Запорожскую АЭС (ЗАЭС) и Энергодар.
Проблема в том, что Россия никак не отвечает. Если бы мы, например, ударили в ответ по Хмельницкой атомной станции, обстрелы бы прекратились. Сначала был бы колоссальный взрыв антироссийской истерики, но обстрелы бы прекратились.
По его словам, цель противника – это добиться, чтобы Россия дала обязательства и создала механизм, что она не отключит украинские территории под властью Киева от электричества ЗАЭС.
Если РФ зимой или поздней осенью отключит станцию от Украины, то это будет иметь катастрофические последствия для ВСУ и может привести к обрушению тыла, заключил эксперт.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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