https://ukraina.ru/20220831/1038249053.html

Политолог Марков назвал способ, как РФ может прекратить обстрелы ВСУ по Запорожской АЭС

Политолог Марков назвал способ, как РФ может прекратить обстрелы ВСУ по Запорожской АЭС - 31.08.2022 Украина.ру

Политолог Марков назвал способ, как РФ может прекратить обстрелы ВСУ по Запорожской АЭС

Если бы Россия ответила за удары ВСУ по Запорожской АЭС, то обстрелы бы прекратились, сказал политолог Сергей Марков в интервью Украина.ру

2022-08-31T05:30

2022-08-31T05:30

2022-08-31T05:30

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Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов ранее сообщил, что украинские войска стали чаще обстреливать Запорожскую АЭС (ЗАЭС) и Энергодар.По его словам, цель противника – это добиться, чтобы Россия дала обязательства и создала механизм, что она не отключит украинские территории под властью Киева от электричества ЗАЭС.Если РФ зимой или поздней осенью отключит станцию от Украины, то это будет иметь катастрофические последствия для ВСУ и может привести к обрушению тыла, заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220829/1038240677.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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запорожская аэс, новости, украина, россия