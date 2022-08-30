Повод давить на Россию. Что миссия МАГАТЭ должна увидеть на Запорожской АЭС - 30.08.2022 Украина.ру
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Повод давить на Россию. Что миссия МАГАТЭ должна увидеть на Запорожской АЭС
Повод давить на Россию. Что миссия МАГАТЭ должна увидеть на Запорожской АЭС - 30.08.2022 Украина.ру
Повод давить на Россию. Что миссия МАГАТЭ должна увидеть на Запорожской АЭС
В понедельник, 29 августа, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что миссия организации по поддержке и помощи находится в пути на Запорожскую АЭС. Украина.ру, 30.08.2022
2022-08-30T16:09
2022-08-30T17:03
эксклюзив
запорожская аэс
ядерная энергетика
авария
чаэс
магатэ
украина
россия
сво
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В понедельник, 29 августа, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что миссия организации по поддержке и помощи находится в пути на Запорожскую АЭС.В составе миссии, помимо самого Гросси, — 14 специалистов по ядерной безопасности, которые представляют 9 стран (в основном нейтральных). Экспертов сопровождает команда сотрудников ООН, ответственных за логистику и безопасность. Официально миссия будет работать с 31 августа по 2 сентября, но несколько экспертов останутся на станции на постоянной основе.По сообщениям СМИ, миссия МАГАТЭ на ЗАЭС сфокусируется на трёх задачах.Во-первых, это физическая защита станции и сухого хранилища ядерных отходов.Глава Запорожской ВГА Евгений Балицкий уже выразил желание наглядно продемонстрировать сотрудникам миссии, кто, откуда и чем обстреливает ЗАЭС. Выразим сомнение в том, что эта миссия увенчается успехом: нет, Балицкого, конечно, выслушают, но скажут, что в калибрах артиллерии не разбираются и их задача — оценить ущерб безопасности от взрывов, а не то, кто их устраивает.Во-вторых, это ядерная безопасность — насколько причинённые станции и СХОЯТ разрушения могут привести к радиационной аварии.Тут есть две составляющие: безопасность самой станции и безопасность СХОЯТ. По первому вопросу прогноз, скорее, благоприятный — даже в случае результативного обстрела авария может произойти только при крайне неблагоприятном развитии событий (как это было в Чернобыле, где одновременно сработал целый ряд факторов, каждый из которых к катастрофе не вёл). По второму — скорее нет. По мнению профессора Владимира Кузнецова, высказанному в интервью изданию Украина.ру, СХОЯТ проектировали люди, не разбирающиеся в вопросах ядерной безопасности, и даже единственное прямое попадание снаряда в контейнер приведёт к загрязнению промплощадки станции и города Энергодара.В-третьих, гарантии нераспространения ядерных материалов.Ещё 25 мая Гросси заявил, что на территории АЭС находилось около 30 тонн плутония и 40 тонн обогащённого урана. Его слова вызвали большой переполох, хотя эксперты сразу же пояснили – речь идёт о делящемся веществе, которое находится в топливных сборках в реакторах станции и СХОЯТ (уран там – рабочее вещество, а плутоний образуется в результате "выгорания" топлива).Тем не менее, продолжаются спекуляции на тему того, что на территории станции может находиться делящееся вещество, пригодное для изготовления украинского или турецкого ядерного оружия. Вероятность этого не очень высока – имея столь весомый аргумент в пользу проведения СВО, Россия опубликовала бы его ещё весной. А вот нарушения режима хранения радиоактивных отходов могут быть выявлены. Но могут и не быть – даже если они действительно есть.Потому, скорее всего, цель миссии МАГАТЭ – дать материал для дальнейшего политико-дипломатического давления на Россию из-за ситуации вокруг АЭС. Мнение США по этому поводу уже изложено: 28 августа Госдеп заявил, что "Соединённые Штаты и другие страны продолжат призывать Россию прекратить свою военную деятельность вблизи ЗАЭС и вернуть контроль над АЭС Украине", а 29 августа координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби уточнил, что "контролируемая остановка реакторов Запорожской атомной станции будет самым безопасным и наименее рискованным решением".Эти заявления следует прокомментировать.1. "Военная деятельность" России на территории ЗАЭС – охрана станции, которая должна осуществляться именно на её территории. Просто раньше там находилось подразделение Национальной гвардии Украины, сейчас – Росгвардии. Вся разница, как мы можем понять, состоит в том, что Росгвардия разместила на промплощадке станции военную технику, чего обычно не практикуется. Впрочем, даже это не оправдывает обстрелов станции, что отлично понимают в Киеве и поэтому говорят, что русские сами себя обстреляли.2. "Вернуть ЗАЭС под контроль Украины" нельзя, потому что она находится под контролем Украины – оператором станции остаётся "Энергоатом". Речь, очевидно, идёт о другом:- отказаться от планов присоединения ЗАЭС к энергосистеме России (если станция не будет при этом работать, ничего страшного – Украине она тоже не особенно нужна, потому что дефицита электроэнергии всё равно нет из-за остановки производства и бегства населения, а восстанавливать её после войны никто не будет);- в рамках "жеста доброй воли" вернуть территорию ЗАЭС под контроль Украины (учитывая, что территорию АЭС обстреливает именно Украина, о чём в Вашингтоне безусловно знают, в таком случае вероятность радиационной аварии на станции возрастёт до величин просто неприличных).Отметим, что заявления британских и американских парламентариев о том, что радиационная авария на ЗАЭС приведёт к включению механизма самообороны НАТО в соответствии с Ст. 5 Североатлантического договора, официальной точной зрения не является.Более того, авторы заявления, скорее всего, сам договор не читали – там пишется о "вооружённом нападении" на какую-либо страну НАТО. Техногенная катастрофа на сопредельной территории не является "вооружённым нападением". Другое дело, что НАТО вообще не нужны какие-либо юридические основания для начала боевых действий – нужен только повод.Учитывая, что в состав миссий международных организаций квалифицированные специалисты обычно не попадают (у них есть важные дела в своих странах), маловероятно, чтобы миссия МАГАТЭ в Энергодаре смогла бы обнаружить что-то новое, по сравнению с тем, что известно сейчас. А вот нагнать жути для антироссийской пропаганды она может.Единственная польза от миссии – оставление нескольких сотрудников на станции на постоянной основе, что, возможно, снизит угрозу украинских ударов по станции. И то вряд ли: как показывает опыт "сотрудничества" с ОБСЕ, многие её эксперты от рождения – слепоглухонемые, что не мешает им сотрудничать с украинской разведкой.
https://ukraina.ru/20220830/1038228812.html
https://ukraina.ru/20220830/1038220622.html
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Василий Стоякин
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эксклюзив, запорожская аэс, ядерная энергетика, авария, чаэс, магатэ, украина, россия, сво
Эксклюзив, Запорожская АЭС, Ядерная энергетика, авария, ЧАЭС, магатэ, Украина, Россия, СВО

Повод давить на Россию. Что миссия МАГАТЭ должна увидеть на Запорожской АЭС

16:09 30.08.2022 (обновлено: 17:03 30.08.2022)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС находится под контролем российских военных
Запорожская АЭС находится под контролем российских военных - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Василий Стоякин
Василий Стоякин
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В понедельник, 29 августа, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что миссия организации по поддержке и помощи находится в пути на Запорожскую АЭС.
В составе миссии, помимо самого Гросси, — 14 специалистов по ядерной безопасности, которые представляют 9 стран (в основном нейтральных). Экспертов сопровождает команда сотрудников ООН, ответственных за логистику и безопасность.
Официально миссия будет работать с 31 августа по 2 сентября, но несколько экспертов останутся на станции на постоянной основе.
По сообщениям СМИ, миссия МАГАТЭ на ЗАЭС сфокусируется на трёх задачах.
Во-первых, это физическая защита станции и сухого хранилища ядерных отходов.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
07:45
Ядерщик Владимир Кузнецов о том, почему России нельзя оставлять МАГАТЭ на ЗАЭС и о серьезности угрозы
Глава Запорожской ВГА Евгений Балицкий уже выразил желание наглядно продемонстрировать сотрудникам миссии, кто, откуда и чем обстреливает ЗАЭС. Выразим сомнение в том, что эта миссия увенчается успехом: нет, Балицкого, конечно, выслушают, но скажут, что в калибрах артиллерии не разбираются и их задача — оценить ущерб безопасности от взрывов, а не то, кто их устраивает.
Во-вторых, это ядерная безопасность — насколько причинённые станции и СХОЯТ разрушения могут привести к радиационной аварии.
Тут есть две составляющие: безопасность самой станции и безопасность СХОЯТ. По первому вопросу прогноз, скорее, благоприятный — даже в случае результативного обстрела авария может произойти только при крайне неблагоприятном развитии событий (как это было в Чернобыле, где одновременно сработал целый ряд факторов, каждый из которых к катастрофе не вёл).
По второму — скорее нет. По мнению профессора Владимира Кузнецова, высказанному в интервью изданию Украина.ру, СХОЯТ проектировали люди, не разбирающиеся в вопросах ядерной безопасности, и даже единственное прямое попадание снаряда в контейнер приведёт к загрязнению промплощадки станции и города Энергодара.
В-третьих, гарантии нераспространения ядерных материалов.
Ещё 25 мая Гросси заявил, что на территории АЭС находилось около 30 тонн плутония и 40 тонн обогащённого урана. Его слова вызвали большой переполох, хотя эксперты сразу же пояснили – речь идёт о делящемся веществе, которое находится в топливных сборках в реакторах станции и СХОЯТ (уран там – рабочее вещество, а плутоний образуется в результате "выгорания" топлива).
Тем не менее, продолжаются спекуляции на тему того, что на территории станции может находиться делящееся вещество, пригодное для изготовления украинского или турецкого ядерного оружия. Вероятность этого не очень высока – имея столь весомый аргумент в пользу проведения СВО, Россия опубликовала бы его ещё весной.
А вот нарушения режима хранения радиоактивных отходов могут быть выявлены. Но могут и не быть – даже если они действительно есть.
Потому, скорее всего, цель миссии МАГАТЭ – дать материал для дальнейшего политико-дипломатического давления на Россию из-за ситуации вокруг АЭС.
Мнение США по этому поводу уже изложено: 28 августа Госдеп заявил, что "Соединённые Штаты и другие страны продолжат призывать Россию прекратить свою военную деятельность вблизи ЗАЭС и вернуть контроль над АЭС Украине", а 29 августа координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби уточнил, что "контролируемая остановка реакторов Запорожской атомной станции будет самым безопасным и наименее рискованным решением".
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
07:30
Им покажут "грязную бомбу"? Вассерман ответил, чем важен визит делегации МАГАТЭ на ЗАЭСВизит делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС важен, в первую очередь, тем, что позволит доказать, что её обстреливает именно киевский режим. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал публицист, член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман
Эти заявления следует прокомментировать.
1. "Военная деятельность" России на территории ЗАЭС – охрана станции, которая должна осуществляться именно на её территории. Просто раньше там находилось подразделение Национальной гвардии Украины, сейчас – Росгвардии.
Вся разница, как мы можем понять, состоит в том, что Росгвардия разместила на промплощадке станции военную технику, чего обычно не практикуется. Впрочем, даже это не оправдывает обстрелов станции, что отлично понимают в Киеве и поэтому говорят, что русские сами себя обстреляли.
2. "Вернуть ЗАЭС под контроль Украины" нельзя, потому что она находится под контролем Украины – оператором станции остаётся "Энергоатом". Речь, очевидно, идёт о другом:
- отказаться от планов присоединения ЗАЭС к энергосистеме России (если станция не будет при этом работать, ничего страшного – Украине она тоже не особенно нужна, потому что дефицита электроэнергии всё равно нет из-за остановки производства и бегства населения, а восстанавливать её после войны никто не будет);
- в рамках "жеста доброй воли" вернуть территорию ЗАЭС под контроль Украины (учитывая, что территорию АЭС обстреливает именно Украина, о чём в Вашингтоне безусловно знают, в таком случае вероятность радиационной аварии на станции возрастёт до величин просто неприличных).
Отметим, что заявления британских и американских парламентариев о том, что радиационная авария на ЗАЭС приведёт к включению механизма самообороны НАТО в соответствии с Ст. 5 Североатлантического договора, официальной точной зрения не является.
Более того, авторы заявления, скорее всего, сам договор не читали – там пишется о "вооружённом нападении" на какую-либо страну НАТО. Техногенная катастрофа на сопредельной территории не является "вооружённым нападением". Другое дело, что НАТО вообще не нужны какие-либо юридические основания для начала боевых действий – нужен только повод.
Новая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
28 августа, 07:45
Инспекция МАГАТЭ на Запорожскую АЭС не поможет разрешить конфликт - Армен ГаспарянВосемь лет там работала миссия ОБСЕ на Донбассе, она там что-нибудь зафиксировала? Какой-то прок был от того, что они там сидели восемь лет? Никакого!, так что хватит этих иллюзий - заявил политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян в интервью изданию Украина.ру.
Учитывая, что в состав миссий международных организаций квалифицированные специалисты обычно не попадают (у них есть важные дела в своих странах), маловероятно, чтобы миссия МАГАТЭ в Энергодаре смогла бы обнаружить что-то новое, по сравнению с тем, что известно сейчас. А вот нагнать жути для антироссийской пропаганды она может.
Единственная польза от миссии – оставление нескольких сотрудников на станции на постоянной основе, что, возможно, снизит угрозу украинских ударов по станции. И то вряд ли: как показывает опыт "сотрудничества" с ОБСЕ, многие её эксперты от рождения – слепоглухонемые, что не мешает им сотрудничать с украинской разведкой.
 
ЭксклюзивЗапорожская АЭСЯдерная энергетикааварияЧАЭСмагатэУкраинаРоссияСВО
 
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